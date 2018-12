Teljesült a tökéletes testű fitneszbajnok álma

Az amatőr fitneszsport jó ideje a magyarok nevétől hangos, és úgy tűnik, mostantól a profik világában sem lesz ez másképp. A Padovában rendezett Venice Cup versenyen ezúttal a Fitparádé-győztes Frits Patrícia tudott profi kártyát szerezni.

Frits Patrícia háromszor futott neki, hogy a Fitparádé-kategóriagyőzelmek után a mindenki által vágyott abszolút győzelem is az övé legyen, ezzel ugyanis egyéves menedzselést, és vele együtt az ismertséget is kapja a nyertes. Mindemellett, akik eddig ezt a rangos díjat besöpörték, és a Fitparádé abszolút legjobbjának bizonyultak, a verseny után rendre kontinentális és világszinten is learatták a babérokat. Kivétel nélkül minden abszolút bajnok a világ legjobbjai közé emelkedett az elmúlt 16 évben.Frits Patrícia esetében sem történt ez másként, ha az elmúlt 12 hónap eredményeit nézzük. Kétszer nyerte meg a WBPF Európa-bajnokságát, majd Díva-bajnok lett a WBFF nevű szervezetnél. Tizenkét verseny közül kilencen arany, a többin pedig ezüst és bronz került a nyakába.

Az idei Fitparádén azonban újabb ajtó nyílt meg a siker felé, mivel az Ifbb Pro League megfosztotta a hazai szakszövetséget a versenyzők által áhított Ifbb Pro Card megszerzésére jogosító kvalifikációs versenyek szervezésétől" - mondta Buranits Ildikó, a Fitparádé tulajdonosa, az Ifbb Pro kvalifikációs verseny promótere.

A Fitparádé szabályai szerint a tavalyi bajnok - azaz Frits Patrícia - az idei kampány arca, és ezzel együtt a kétnapos multisport fesztivál háziasszonya. Vagyis nem indulhatott ebben az esztendőben, ezzel is esélyt hagyva a trónkövetelőknek. Igaz, hogy Patríciának esze ágában sem volt lemondani arról az óriási felhajtásról és megtiszteltetésről, amivel ez a rengeteg teendővel járó lehetőség megjutalmazza a bajnokot. Így éppen a hazai pálya lehetőséget hagyta ki, miközben folyamatosan nyerte a Pro kvalikat, de a kártyához szükséges abszolút győzelem csak sokadszorra jött össze.

Patrícia most taktikát váltott, és az eredeti kategóriájában, a fitneszben szállt harcba a profi kártyáért, amit az olaszországi Padovában szerzett meg.

"Életünk legnagyobb felkészülése volt! A boka-, térdsérüléstől kezdve a megfázásig minden összejött az utolsó héten. De nem adtam fel, egyszerűen nem adhattam fel! Nagyon boldog vagyok, hogy ezúttal Padovában végre összejött!" - mondta az újdonsült Ifbb Pro Frits Patrícia.

Ennél szebb karácsonyi ajándék nem is lehet egy amatőr fitneszversenyző életében. Az érvényes szabályok szerint az Ifbb Pro kártya-birtokos női versenyző mostantól a profi bikini és a fitnesz kategóriákban is indulhat, hogy aztán egy esetleges ottani győzelemmel a Mr Olympia-versenyen, Las Vegasban küzdje fel magát a halhatatlanok közé. Először Oláh Noéminak sikerült, hogy a Fitparádé-győzelme utáni évben szerezzen profi kártyát, később aztán négy Olympiára is kvalifikálta magát. Idén Salamon Dia és Mercz Melinda kvalifikálta magát a vegasi Olympia színpadára.