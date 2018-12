Hasulyo Dániel világbajnoki aranyérmes SUP-ban

Világbajnoki aranyérmet nyert Hasulyo Dániel. A magyar klasszis a SUP-világbajnokságon a technical versenyszámban (5 km) győzött. Ugyanezen a távon testvére, Hasulyo Bruno, a negyedik helyet szerezte meg a kínai Wanningban zajló világversenyen – írta meg a Sportágválasztó Magazin.

A Hasulyo testvérek évek óta a világ élvonalába tartoznak ebben a fiatal sportágban. Rendszeresen indulnak Világkupákon, ahol általában dobogós helyeken zárnak. A vb előtt Dániel a 7., míg Bruno a 9. helyen volt a 100-as világranglistán.

„A SUP fiatal sportágnak számít, a szörfdeszkán állva evezés azonban egyre népszerűbb. A Hasulyo testvérek fantasztikus sorozatot produkálnak, köszönhetően a testnevelő szüleik által kifejlesztett sepa-edzésmódszernek" – nyilatkozta Tancsa Péter, a Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség sportágvezetője.

A SUP, azaz a stand up paddle a hullámlovaglás egyik változata, amelyben a versenyzők állnak a szörfdeszkán, és egy lapáttal segítik az előrejutást. Ennek van hullámokon végzett, tengeri hosszú távú és síkvízi változata. A SUP szakágakban a Nemzetközi Szörf Szövetség, az ISA 2012 óta rendez világbajnokságokat.