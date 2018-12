2018 a robbanás éve volt a magyar vitorlázásban

A magyar olimpiai csapat első két kvótáját egy-egy vitorlázó szerezte. A 2018-as Kékszalag minden korábbi részvételi rekordot megdöntött. A Go Boating program csaknem 2000 gyermeket ültetett hajóba. Egy dinamikusan fejlődő sportág, amely az embereket és a természetet is összhangba hozza. Ez a vitorlázás. Évértékelő és előretekintő beszélgetés a sportág szakszövetségének elnökével.

Több gyerek vitorlázik ma, mint 2013-ban, amikor elkezdte a szövetség elnökeként a munkáját?

Egyértelműen. Duplájára nőtt a leigazolt ifjúsági versenyzők száma, lényegesen több vitorlásiskola működik, és a nyári vitorlástáborok turnusainak száma is minimum megduplázódott. Folyamatosan szélesedik a vitorlássport tömegbázisa, ami hatalmas lehetőség a klubok számára is, hiszen belőlük kerülnek ki a jövő élversenyzői. Az ifjúsági korosztályos vitorlázóink az utóbbi 5 évben rendre ott vannak a világ élmezőnyében, és hozzák az eredményeket és az érmeket az Európa-bajnokságokról, világbajnokságokról, világkupákról.

Nagyon tudatosan építjük a fiatalok beépítését ebbe a gyönyörű sportba, és azt lehet látni, hogy a klubok olyan világszínvonalú edzésmunkát végeznek, amivel sorra születnek a fényes sikerek az ifjúsági, de már a felnőtt korcsoportokban is. Ne felejtsük, hogy mindezt egy olyan sportágban, ahol a top tízből, legalább nyolc versenyző tengerparttal rendelkező országból származik.

2018 milyen fontos eredményeket hozott a magyar vitorlázás számára?

Elsőként egyértelműen az olimpiai kvótákat kell megemlítenem. Érdi Mári és Berecz Zsombor szerezte meg Magyarország első kvótáit a 2020-as tokiói olimpiára. Érdi Mári üstökösként száguld, ráadásul még csak 20 éves, úgyhogy még nagyon sok van benne. Komoly esély van rá, hogy olimpiai érmet fog szerezni, akár még aranyat is. Ha csak kimondom, beleborzongok ebbe a lehetőségbe. Soha még csak hasonlót sem ért el női magyar vitorlázó. Berecz Zsomborban pedig már akkor nagyon hittem, amikor megválasztottak a szövetség elnökének 2013-ban.

Egyik első intézkedésem volt, hogy egy jelentős támogatást szerveztem neki. Mindenben segíteni akartuk, mert egyrészt nagyon tehetséges, másrészt elképesztő munkát végez a sikerért. A befektetést már a korábbi években is meghálálta, de amit idén ért el, az szó szerint sporttörténelmi. Elsőként lett aktív olimpiai osztályban világbajnok. Felfoghatatlanul nagy eredménye ez a magyar vitorlássportnak. Berecz Zsombor szintén komoly eséllyel indul éremért a 2020-as olimpián a finn osztályban. Most arról ne is beszéljünk, hogy ez valószínűleg az utolsó Finn Dingi szereplés lesz az olimpián, ami nagyon hibás döntésnek tűnik. Beszéljünk inkább a sikerekről, mert van belőlük bőven.

Mi történt még 2018-ban, amire büszke lehet a szövetség?

A legkisebb túlzás nélkül állíthatom, hogy 2018 a rekordok éve volt a magyar vitorlázásban. A versenysportnál maradva az idei vébén más versenyzők is nagyon közel voltak a kvótaszerzéshez. A Gyapjas testvérek párosban a Vadnai testvérek pedig egyéniben még simán szerezhetnek részvételi jogot. Összesen öt magyar versenyző is képviselheti hazánk vitorlázását Japánban. A balatoni versenyek pedig zsinórban hozták a rekordokat. A Kékszalag minden korábbi részvételi rekordot megdöntött.

De ugyanígy nézőszámban és a látogatók számában is felülmúlta a korábbi számokat. Itt lehetett igazán érezni, hogy a vitorlázás már nem csak egy szűk réteg sportja, tömegek érdeklődnek a leglátványosabb vízi sport iránt. Több világversenyt is rendeztünk a Balatonon, ami nemcsak sportági, vagy sportdiplomáciai siker, de itt már képbe jön, hogy a vitorlázást csak komplexen érdemes kezelni. Minden nemzetközi verseny, ami a Balatonon kerül megrendezésre, hatalmasat dob a turizmuson. Több ezer szereplője van az ilyen versenyeknek. Sportolók edzők, családtagok érkeznek a Balatonra, akik minimum 3, de akár 7 éjszakát is eltöltenek Magyarországon. A sport és a turizmus nagyon szorosan összekapcsolódik, ha a vitorlázásról beszélünk. Éppen ezért tervezzük a koncepciónkat együtt a turizmus képviselővel is. Ha több gyerek, több felnőtt vitorlázik a tavainkon, akkor nagyobb a forgalom az éttermekben, a szállásokon, a szórakoztató és a kulturális helyszíneken is. Az idei évben a vitorlázás népszerűsítésének eredményeként robbanásszerű növekedés volt a vitorlázásban, különösen a Balatonon. Nagyon hálásak vagyunk a szakmai és az anyagi támogatóknak, illetve a média munkatársainak is. Beérett a munka, de nincs megállás, megyünk tovább.

Milyen konkrét programokkal segíti a szövetség, hogy minél többen vitorlázzanak?

A Go Boating! programunk - ami a vitorlázás nyílt napjaként fogható fel - idén több mint 1.600 gyereket vitorláztatott meg. Nemcsak a Balatonon, hanem Orfűtől kezdve a Kopaszi-gáton át a Fertő tóig az egész országban hajóba szállhattak olyan gyerekek, akik előtte akár még soha nem vitorláztak. Nagyon sikeres a program, és ahogy én beleszerettem 7 évesen a vitorlázásba, úgy valószínűleg már sok száz másik tinédzser is életre szóló barátságot kötött a vitorlázással a Go Boating! programnak köszönhetően. 2019-ben a „Vitorlázz Itthon – A felfedezés élménye" nevű programunktól várunk újabb nagy fejlődést a vitorlázás népszerűsége terén.

A több mint félmilliárdos fejlesztésnek köszönhetően 199 db vadonatúj hajóval gazdagodnak a klubok, de van más újítás is, amit a program hozott létre. Az országos kerékpárút-hálózathoz hasonlóan láncba rendeztük a kikötőket, és túraútvonalakat javaslunk a vitorlázóknak, gasztronómiai, kulturális és eseménykínálattal. A program 11 megyét érint, és a túraútvonalakon kívül kedvezménykártyát is kínál a honlapon. Ez a program nemcsak a sportágat, de a turizmust is felpörgeti. Ha valaki már tervezi a jövő évi nyaralását, a „Vitorlázz itthon" programot mindenképp érdemes számításba venni.

Ebben az évben lett 70 éves. Nem lassít a tempón?

Van egy ritmusa az életemnek, amit megszoktam. Igaz néha sok. Nekem a lelassulás, a béke az, ha felülhetek a hajómra. Elindulunk a Tabu nevű, 76 éves veterán, de még mindig gyönyörű hajómmal, és ahogy eltávolodunk a parttól, teljes béke lesz bennem. Minden munka, kötelezettség kint marad a parton. Csak mi vagyunk, a mahagóni hajó és a természet. Na persze itt is meg kell felelni sok mindennek, hiszen a természetnél szigorúbb hatalom nem létezik, de ez nem munka. Ez olyan sport, ami az agyamat felfrissíti, a testemet megmozgatja, a lelkemet pedig megnyugtatja. Sokfélét sportoltam már, de a vitorlázáshoz nincs hasonlatos.

Mikor ült először hajóban?

7 évesen, 1955-ben Fonyódon. 63 éve vitorlázom, és ez a legszebb a hajózásban: nincs korhoz kötve. Sokan gyerekként kezdik, de van olyan barátom, akit 60 éves kora felett beszéltem rá, és beleszeretett. De ismerek több olyan hobbi- vagy versenyvitorlázót, aki 80 éves kor felett is aktívan vitorlázik. A víz, a szél, a nap és a fizikai munka a vitorlázás velejárói, ezek pedig fiatalon tartják az embert.

Önt mire tanította meg a vitorlázás?

Önfegyelemre. A kormányos szava dönt. Ő felel mindenki életéért, ezért az a legbiztonságosabb, ha a kapitány utasításait ellenvetés nélkül végrehajtom, ha én matróz vagyok. Alázatra. A természet nem tréfál. A nagyképű, a tudatlan, a gőgös ember könnyen vízbe fulladhat. A hajót és a felszereléseket pedig bármikor ízekre szedi még a balatoni vihar is, ha a kormányos nem tiszteli a természetet, és akkor is vitorlázni akar, amikor egy kikötő fedezékébe kellene vonulnia. 63 év alatt sok balesetet láttam, de szinte mindegyikben emberi hiba volt a háttérben.

Aki feltétlen alázattal van a Balaton iránt, és megtanulta, amit kellett, az még a 100 kilométeres szelet is túl fogja élni, mert valójában minden vészhelyzetben van egy megoldás. Akár az is, hogy nem megyek ki, mert „ott 10 kilométerre látok egy sötét felhőt közeledni". Egyébként a szülők szokták mondani ősszel, hogy a gyerekük megváltozott a vitorlás tábor hatására. Összeszedettebb, több benne az alázat, kevesebb az egó. A vitorlázásnál jobb jellemformálást keveset ismerek. Alapos felkészülés, szigorú vészhelyzeti protokoll, gyors döntések és határozott cselekvés a hajóban, bajtársiasság. Ezeket mind megtanulja, aki hajózni kezd. Ha mindezt már gyerekkorban elkezdi valaki, akár csak amatőrként, abból egész életében profitálni fog, és nem csak a vízen.

December 3-án lett 89 éves a Magyar Vitorlás Szövetség. Mit kívánt a születésnapra?

Hogy jövőre, amikor 90 éves lesz, megdöntse minden idei eredményünket.