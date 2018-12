Rendkívül nehéz éven van túl Hosszú Katinka, aki válik férjétől és korábbi edzőjétől, az amerikai Shane Tusuptól. A háromszoros olimpiai bajnok úszóval a Blikk készített rövid interjút.

Érthető, hogy Hosszút megviselte az elmúlt időszak, de ma már újra mosolyog, és a motivációjából egy cseppet sem veszített, sőt, még inkább eltökéltnek tűnik a kedden kezdődő, kínai rövid pályás világbajnokság előtt. „Nem mindig tudtam erős maradni. A nehézségek ugyanakkor megerősítettek, és keményebb lettem, mint valaha voltam. Nagyon hálás vagyok, hogy van nekem az úszás, amely mindig biztos pont volt az életemben, és most is támaszt nyújtott” – mondta a Shane-nel való válása kapcsán.

Hosszút most Petrov Árpád edzi, akivel állítása szerint könnyedén megtalálta az összhangot, így továbbra sem lehet más a cél, mint az egyéni csúcsaihoz közeli időket úszni. „Minden jól működik köztünk, ennek bizonyítéka, hogy az eredmények is jönnek. Nehéz persze már most kijelenteni, hogy a maximumot hoztuk ki magunkból. Az edzéstervemben sok minden megmaradt, de vannak benne új elemek is, mindenképpen változatosabb lett.”

Hosszú kitért arra is, hogy nincsenek fizikai problémái, ugyanúgy tud edzeni és regenerálódni, mint 15-20 évvel ezelőtt, éppen ezért még a 2020-as tokiói olimpia után is versenyezne. Ha pedig egyszer visszavonul, mindenképp a sportág mellett szeretne maradni.

A kedden kezdődő rövid pályás világbajnokságon Hosszú nyolc számban indul, ez néggyel kevesebb, mint amennyiben a két évvel ezelőtti vébén rajthoz állt.