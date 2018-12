2018-ban sem csökkent a magyar sport aranyfedezete

Történelmi világbajnoki cím, régóta várt tenisz- és labdarúgó-kupabravúr, szinte már elvárt Bajnokok Ligája-győzelem. És ez csak a jéghegy csúcsa, a magyar sport 2018-as éve ugyanis teli volt emlékezetes sikerekkel, melyekből igyekszünk most a lehető legtöbbet újra átélhetővé tenni. Ünnepeljünk hát újra együtt!

A 2018-as szezon két legnagyobb sportsikerét külön-külön cikkekben elevenítettük fel. Az első magyar téli olimpiai aranyérem történetéről ebben a cikkben, míg a MOL Vidi FC parádés kupaőszéről, BL-selejtezős meneteléséről és az Európa-liga-csoportkörben elért sikerekről pedig itt olvashat el mindent.

De lássuk, mi minden törént még 2018-ban!

Arany a vízen

A magyar vitorlázás már korábban is tudott szép számmal felmutatni nemzetközi sikereket. Elég, ha csak a Detre testvérek olimpiai bronzérmére (Moszkva, 1980), vagy a Majthényi Szabolcs, Domokos András kettős éppen tucatnyi világbajnoki aranyérmére gondolunk (valamennyit repülő hollandi osztályban szerezték az említettek), netán Fa Nándor szóló földkerülő útjaira gondolunk. Olyan viszont egészen 2018. augusztus 9-ig nem történt, hogy magyar hajós aktív olimpiai hajóosztályban nyerjen világbajnoki címet. Aznap viszont Berecz Zsombor a dániai Aarhusban felállhatott a dobogó tetejére, miután tanári vitorlázással leiskolázta a Finndingi-mezőnyt.

„Hogy mit érzek? Nem tudom szavakba önteni. Valami misztikus dolog ez az egész. Tudja, a világbajnok kap egy hatalmas aranykupát, amelyre az én nevemet is felvésik majd. Ezt tényleg nem tudom elhinni. Ott lesz a nevem örökre ezen a serlegen" – mondta el a bajnok az Origónak adott interjúban.

Berecz ráadásul megszerezte a magyar csapat első kvótáját a 2020-as tokiói nyári olimpiára, amire immár egyértelmű esélyesként utazik. Mi bízunk a csodában(?), ő pedig elvárja magától.

Még aznap meg is dupláztuk a kvótáink számát, miután Laser radial hajóosztályban a riói olimpián 18 évesen remekül versenyző Érdi Mária is kvalifikálta magát az ötkarikás játékokra. Márit, ahogy a sportágban hívják, többen már Tokióban titkos esélyesnek tartják, de, hogy óriási ígéret, az biztos.

Árnyékos oldal Két hónappal a világbajnokság után tartotta ülését a vitorlássportot irányító World Sailing nevű testület, melynek döntése értelmében 2024-ben a Finndingi és a 470-es hajóosztály képviselői sem állhatnak rajthoz az olimpián . A Finn 1952 óta volt benne a programban, és derült égből villámcsapásként érte a mezőnyt a száműzés híre. „Szomor vagyok és egyben dühös is" – összegezte érzéseit az Origónak friss világbajnokunk, Berecz Zsombor, akinek így Tokió maradt az egyetlen esélye, hogy olimpiai éremmel koronázza meg pályafutását.

36 év után először

Ha a magyar teniszről írunk, akkor 2018-ban egyértelműen Fucsovics Márton neve kívánkozik – egyébként fájóan rövid – listánk első helyére. A nyíregyházi teniszező ebben az évben ledobta magáról a „tehetség" jelzőt, és belépett a világ legjobbjainak szűk táborába. Kezdődött azzal, hogy januárban a nyolcaddöntőbe jutott az Australian Openen, ilyenre legutóbb 1983-ban volt képes magyar férfi játékos. Ott pedig játszott egy kimondottan jó meccset Roger Federer ellen (4:6, 6:7, 2:6-ra nyert a svájci). Májusban döntőbe jutott a genfi ATP 250-es tornán, menet közben legyőzve Stan Wawrinkát is. És, ha már bejutott, akkor meg is nyerte a versenyt: az ATP Tour 1990-es létrehozása óta ő az első magyar teniszező, akinek ez sikerült. GP-versenyt legutóbb Taróczy Balázs nyert Hilversumban 1982-ben.

Augusztusban Cincinnatiban egy ATP 1000-es versenyen is a legjobb 16 közé jutott, míg a bécsi ATP 500-ason a legjobb nyolc közé jutott, miután legyőzte Fabio Fogninit. Federer mellett Fucsovics Novak Djokovicot is megizzasztotta idén, aki ellen 3:6, 6:3, 4:2-re vezetett az US Open 2. fordulójában, végül egy pokoli körülmények között lejátszott meccsen a szerb klasszis nyert. Fucsovics rekord magasságban, 36. helyen zárta az idei évet a világranglistán.

Nem lehetett oka panaszra Babos Tímeának sem, aki párosban az Australian Opent megnyerte, míg az US Openen döntőt játszhatott Kristina Mladenoviccsal az oldalán.

A magyar klasszis idei éve a páros sikerekről szólt, amelyekre a szingaprúi WTA-vébén bemutatott címvédéssel tette fel a koronát. Fucsovics és Babos november végén bejelentette, hogy Melbourne-ben együtt indulnak párosban, mégpedig a tokiói felkészülés jegyében.

Árnyékos oldal Augusztus végén országos hír lett – és a teniszben ez ritkaság, ha nem győzelmekről van szó – hogy előbb Fucsovics Márton, majd Babos Tímea is megszakította a kapcsolatát a Magyar Tenisz Szövetséggel. A két klasszis nyílt levélben kérte számon a sportágat irányító szervezet vezetőit, illetve az általuk hozott döntéseket, mire személyeskedéstől sem mentes levelezés és nyilatkozatháború robbant ki. Az eset folyományaként többen is távoztak a szövetségből, és csak remélhetjük, hogy klasszisainkat a pályán láthatjuk a jövő évi Davis- és FED-kupa mérkőzéseken.

Úszás: régi és új klasszisok

Az év első felében Hosszú Katinka magánéleti válsága kitakarta a szemünk elől az eredményeket, ahogy azonban rendeződtek a háromszoros olimpiai bajnok medencén kívüli ügyei, úgy kezdhettük számolni a sikereket.

Hosszú második helyen zárta a világkupa összetett versenyét, 31 aranyérmet nyerve a sorozat állomásain. A glasgow-i Európa-bajnokságon is remekelt a magyar csapat, összesen 12 érmet (6 arany, 4 ezüst, 2 bronz) nyertek úszóink. Késely Ajna két ezüsttel és egy bronzzal, Kenderesi Tamás egy ezüsttel, Burián Katalin pedig egy bronzzal zárt, Kapás Boglárka, Hosszú Katinka, Verrasztó Dávid és Milák Kristóf pedig Eb-győztesként utazhatott haza. Késely és Milák a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián is parádézott: mindketten három aranyérmet nyertek. Rasovszky Kristófra pedig nehéz jelzőket találni: a 21 éves veszprémi nyíltvízi úszó az öt és a 25 kilométert is megnyerte az Eb-n, míg az olimpiai számban, azaz 10 kilométeren célfotóval szorult a második helyre az olimpiai és világbajnoki címvédő, holland Ferry Weertman mögött.

Remekelt a világkupában is, így senki nem lepődött meg, hogy a tekintélyes Swimming World magazin őt választotta az év legjobb nyíltvízi úszójának.

További sikerek címszavakban

Kézilabda

Az élre kívánkozik, a Győri Audi ETO KC címvédése a női Bajnokok Ligájában: thrillerbe hajló mérkőzésen hosszabbítás után 27-26-ra legyőzte a macedón HC Vardart – egy évvel az után, hogy ugyancsak hosszabbításban verték a macedón sztárcsapatot, akkor 31-30 lett ide. A férfiaknál a Veszprém sorozatban ötödik alkalommal már nem ért oda a kölni négyes döntőbe, miután a nyolcaddöntőben legyőzte a magyar bajnokot a dán Skjern. Nem sokkal később pedig már a „magyar bajnok" jelző sem volt igaz, ugyanis, a MOL-Pick Szeged a kétmérkőzéses döntőben elhódította a címet a bakonyiaktól.

A tisza-partiak 1996 és 2007 után harmadszor lettek bajnokok. A férfi válogatott Szlovénia legyőzésével kijutott a januári dán-német közös rendezésű vébére, amivel reményeink szerint elindult a 2020-as tokiói olimpiára vezető úton. Női válogatottunk több klasszis - Szucsánszki Zita, Szöllősi-Zácsik Szandra, Tomori Zsuzsanna, Bódi Bernadett - nélkül, ugyanakkor több, még utánpótláskorú játékost (Háfra Noémi, Tóvizi Petra, Lakatos Rita) felvonultatva négy győzelemmel és két vereséggel a hetedik helyen zárt a franciaországi Európa-bajnokságon. A németek és a románok elleni sikert látva nem nagyon van okunk aggódni a csapat jövőjét illetően. Női junior válogatottunk ellentmondást nem tűrő magabiztossággal nyerte meg a debreceni világbajnokságot, míg az ifjúsági lány csapat ezüstérmes lett a lengyelországi vb-n. Szép jövő elé nézünk!

Kosárlabda

A legnagyobb sikert klubszinten érte el a sportág: a Sopron Basket egy szenzációs menetelés végén első magyar csapatként bejutott az Euroliga döntőjébe, ahol a kontinens kimagaslóan legjobb csapatával, az UMMC Jekatyerinburggal már nem bírt el.

Női válogatottunk Oroszország mögött csoport másodikként jutott ki a jövő nyári, Szerbiában és Lettországban sorra kerülő Európa-bajnokságra, ahol a C-csoportban Törökország, Olaszország és Szlovénia lesz az ellenfelük Nisben.

A Sopron mellett a legnagyobb sikert az U17-es női válogatott érte el, amelyik 4. helyen végzett a minszki világbajnokságon! Férfi válogatottunk pedig még harcban van története első világbajnoki szerepléséért.

Vízilabda

Megszakadt a Szolnoki Dózsa uralma: az FTC-Telekom csapata az 1999-2000-es szezon után ünnepelhetett újra bajnoki címet, miután egy ötmeccses drámában legyőzte a címvédőt. Mindezt néhány héttel az után, hogy a zöld-fehérek megvédték címüket az Euro Kupában.

És itt még nem volt vége a sikersorozatnak: Vincze Balázs csapata ugyanis az európai Szuperkupát is megnyerte, miután a 7-7-es döntetlent követően ötméteresekkel legyőzte a görög Olimpiakoszt. A második számú kupa győztese első ízben tudta megverni a BL-elsőt a Szuperkupa-döntőben. Női válogatottunk negyedik, míg férfi csapatunk csupán nyolcadik lett a barcelonai Európa-bajnokságon, Märcz Tamás csapata később a Világliga Szuperdöntőjének ezüstérmével vigasztalódhatott.

Birkózás

A sportág történetének talán legjobb világbajnokságát rendezték októberben a Papp László Sportarénában, ahol nem maradtunk aranyérem nélkül: a kötöttfogásúak 82 kilós mezőnyében senki nem tudta legyőzni Bácsi Pétert.

Korpási Bálint (72 kg) és Lőrincz Tamás (77 kg) révén két ezüst-, míg Barka Emese (57 kg) jóvoltából egy bronzérem is gyarapította a magyar gyűjteményt.

Röplabda

Sorozatban ötödik bajnoki címét ünnepelhette a Linamar BRSE női csapata, a csabai lányok ráadásul a Közép-európai Ligában (Mevza-kupa) is megvédték 2017-ben kiharcolt elsőségüket.

Torna

Régen vártunk, és talán nem is számítottunk rá: újra van magyar Európa-bajnok női vonalon. A glasgow-i multisport Európa-bajnokságon Dévai Boglárka ugrásban lett a legjobb.

A 19 éves szombathelyi tornász így a tavalyi világkupa-arany és Eb-bronz után végképp bekerült a kontinens legjobbjai közé.

Folytatása következzék 2019-ben!