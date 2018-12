Vérfürdő a ketrecben: 29 öltés a UFC-meccs után - videó

A szokásosnál is véresebb harcot hozott a UFC torontói gálájának egyik összecsapása, a brazil Alex Oliveira arcát ugyanis 29 öltéssel kellett összevarrni az izlandi Gunnar Nelson elleni összecsapást követően.

Nelson a második menetben adott egy olyan könyököst Oliveirának, amely után úgy dőlt a vér a brazil ketrecharcos homlokából, hogy az egész arcát, de még a testét is beborította. Innen pedig már nem is volt visszaút számára, az izlandi ellenfele nem sokkal később egy fojtással le is zárta a meccset.

Oliveira edzője, Andre Tadeu megnyugtatott mindenkit, hogy a sportoló már jobban van, és bár össze kellett varrni az arcát, hamarosan visszatér.