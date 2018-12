Cseh László: Mi alapján akarna eltiltani a FINA?

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA kapkod, mert feltűnt egy versenysorozat, mely kivégezheti a világkupát. A magyar úszóklasszis, Cseh László beszélt a szövetség lépéseiről, melyek miatt Hosszú Katinka már pert indított.

Hosszú Katinka úgy nyeri az érmeket a hangcsoui rövidpályás világbajnokságon, hogy közben több úszótársával egyetemben perli a FINA-t, amely a vb-t szervezi. Ennek oka, hogy a Nemzetközi Úszószövetség épp ádáz harcot vív a szárnyát bontogató Energy for Swim versenysorozattal, s annak elindítójával, a Nemzetközi Úszó Ligával (ISL). December 20-21-én Torinóban tartották volna a sorozat első állomását, de a FINA megfenyegette a versenyzőket, hogy aki rajtkőre áll a szervezet által el nem ismert eseményen, akár kétéves eltiltásra is számíthat. A viadalt végül törölték, Hosszú és az ISL viszont jogi útra terelte az ügyet – ezzel párhuzamosan a világ legjobb úszói szóban nekiestek a FINA-nak a döntés miatt. Hosszú álláspontja szerint a FINA hiába hivatkozik arra, hogy az ISL nem jelentette be fél évvel előre a versenyt, a nemzetközi szövetség megsértette az amerikai trösztellenes szabályokat.

A FINA kontra ISL összecsapás eredete természetesen a pénz, illetve annak elosztása, a tét pedig komoly: jelen állás szerint a világszervezet joggal tart attól, hogy az ISL leértékelheti az egyik legfontosabb általa szervezett versenysorozatot, az úszó világkupát.

„A világkupán az első hely 1500 dollárt ér, nagyjából e körüli összeget utaltak át nekem. Nagyon fontos különbség azért, hogy az Energy for Swim sorozatban már a versenyen való részvételt is honorálják anyagilag. Eközben a világkupán egy negyedik-ötödik hely 3-400 dollárt ér, amiből jó esetben nullára alig tudod kihozni a kiadásaidat, hisz Szingapúrba, Dohába, Tokióba kell utazni, ott szállást fizetni. Igen, a világkupával sok pénzt meg lehet keresni, de ahhoz iszonyatosan jónak kell lenni, sok számban kell elindulni, s ott is rendre a dobogón végezni. Sok nagyon jó úszót ismertem, akik bizonyos idő elteltével inkább elmentek tanulni, dolgozni, abba fektettek, mert tudták, hogy a pénzdíjakból nem tudnának normálisan megélni. A teniszt követem, ott is azt látom, hogy ha a versenyzők egy nagyobb ATP-versenyen mennek a főtáblán néhány kört, anyagilag már megérte nekik a részvétel. Nálunk is egy ilyen rendszer lenne az ideális” – mondta Cseh László, aki leszerződött a torinói versenyre.

Márpedig a mellékelt ábra szerint az Energy for Swim az úszóknak épp ezt a vágyát próbálja kielégíteni, s ez láthatóan vonzza a klasszisokat. Chase Kalisz, Chad Le Clos, Adam Peaty, Cameron van der Burgh, Verrasztó Dávid, Emily Seebohm, Federica Pellegrini, Femke Heermskerk, Hosszú Katinka, Sarah Sjöjström, Mehdy Metella, Cseh László – a sor folytatható, összesen ötven nevet tartalmaz. Ők biztosan ott lettek volna Torinóban. Sokan közülük viszont például a FINA égisze alatt futó rövidpályás vb-t kihagyták, mert úgy érezték, hogy Torino közelebb van számukra, mint Csangcsou. (Hosszú annak ellenére választaná az Energy for Swimet, hogy az idei hét vk-versenyen 52 érmet akasztottak a nyakába, s ezzel 255 ezer dollárt keresett.)

Cseh rávilágított, hogy nemcsak az anyagiak, de a lebonyolítás miatt is vonzónak ígérkezett az olaszországi viadal. Furcsállja a FINA fenyegetőzését, és az úszókhoz való hozzáállását.

„Nem aggódtam az eltiltás lebegtetése miatt. Igazából nem értettem, miért feszült be ennyire a FINA. Itt volt például a közelmúltbeli budapesti vizes gála, amelyet tudtommal nem jelentettek be fél évvel ezelőtt a FINA-nak, mégsem fenyegettek eltiltással, hogy részt vettünk rajta. De a legfogósabb kérdés számomra az, hogy mi alapján akarna engem eltiltani a nemzetközi szövetség, ha nem is állok vele szerződéses viszonyban? Ahogy más sem, én sem írtam alá arról semmilyen dokumentumot, hogy csak a FINA által szervezett versenyeken indulok el, a törökbálinti uszodában megtartott Mikulás-bajnokságon meg nem” – tette hozzá.

Amennyiben Cseht és a többieket eltiltotta volna a FINA, akkor az általa szervezett rendezvényeket, vagyis a nagymedencés és a rövidpályás vb-t és a világkupa-sorozat állomásait kellett volna kihagyniuk, az Eb-ket, az olimpiát nem.

