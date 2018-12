Hosszú Katinka: Két éve halálközeli élményem volt a világbajnokságon

Élvezni szeretné a versenyzést, ezért nem halmozza annyira a számokat – mondta Hosszú Katinka. Elképzelhető, hogy szombaton 100 méter pillangón nem áll rajthoz, hanem csak a 200 méter vegyesre koncentrál a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokságon.

A 100 méter vegyesen aratott pénteki győzelme után a háromszoros olimpiai bajnok az MTI-nek elmondta, nagyon jó döntést hozott, amikor délelőtt nem indult 50 méter háton, így ugyanis tudott egy jót aludni, és újult erővel állt oda a rajtkőre.

Hosszú a fináléban két kedvenc úszásnemében, pillangón és háton nem igazán tudott ellépni, némi meglepetésre viszont a mell végére olyan előnyre tett szert, amelyet gyorson már magabiztosan tartott meg: „Szerencsére mostanában a mell nagyon jól megy, így volt ez a négyszáz méter vegyesen is. Az elmúlt időszakban erre külön figyelünk” – mondta a már 16-szoros rövidpályás világbajnok.

Jelezte, könnyen elképzelhető, hogy szombaton kihagyja a 100 méter pillangót: „Minden azon múlik, mennyire sikerül regenerálódnom, hogyan érzem magam reggel. Meg lehet csinálni, meg tudnám csinálni, de én most már élvezni akarom a versenyeket. Ha holnap csak a 200 vegyes van, akkor az élvezetes lehet, de ha van mellette egy 100 pille, akkor az már kemény” – nyilatkozta a 29 éves klasszis. Kérdésre válaszolta hozzátette, hogy a két évvel ezelőtti windsori világbajnokság kegyetlen megpróbáltatást jelentett számára.

Hét aranyat nyertem, ami elképesztő, de azt az érzést, amit abban a hat napban átéltem, azt nem kívánom az ellenségemnek sem. Jó, el tudom mondani magamról, hogy meg tudom csinálni, de az egy halálközeli élmény volt, kemény fizikai fájdalommal. Most, hogy csak ennyi számban indulok, ami még mindig nem mondható átlagosnak, könnyűnek tűnik a dolog” – beszélt az érzéseiről. Két éve Kanadában tizenkét számot vállalt, Hangcsouban nyolcra nevezett, és most úgy tűnik, hogy hatban indul el.

Hosszú Katinka Hangcsouban a harmadik, összességében a 16. világbajnoki aranyát szerezte meg 25 méteres medencében. A keddi nyitónapon 400 méter vegyesen, szerdán 200 méter pillangón védte meg címét, 100 méter háton pedig második lett.