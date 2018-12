Amikor még a teljesítmény számított

Nem akármilyen nevek jöttek össze hétfő délután a Nagy Béla Fradi Hagyományőrző Egyesület rendezvénytermébe, ahol a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjával közös rendezvényen egykori pályatársak, barátok, tisztelők köszöntötték a napokban 75. születésnapját ünneplő Szűcs Lajost és a Németországban élő Hesz Mihályt, valamint a náluk tíz évvel fiatalabb Magyar Zoltánt, a Nemzet Sportolóját. Mindhárman koruk legjobbjainak számítottak nemzetközi szinten is, és összeköti őket a Fradi család is, hiszen legnagyobb sikereiket mindannyian a Ferencváros színeiben érték el. Szűcs Lajos labdarúgó olimpiai bajnoki címe mellett világválogatott is volt, Hesz Mihály kajakos az olimpiai elsőség mellett világbajnoki és Európai-bajnoki aranyat is nyert, míg Magyar Zoltán Keleti Ágnes mellett a legeredményesebb tornászunk, két olimpiai bajnoki cím mellett egyaránt háromszoros világ- és Európa-bajnok.

Dobor Dezső sportriporter, a rendezvény moderátora köszöntötte az ünnepelteket és az ünneplőket: rengeteg egykori sportoló mellett a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB) Fábián László sportigazgató képviselte, a Ferencváros részéről pedig a klub operatív igazgatója, Nyíri Zoltán volt jelen. Bácskai János 9. kerületi polgármester, aki ugyancsak eljött az ünnepségre, hangsúlyozta, hogy a Fradi családot és az olimpiai bajnokok családját rengeteg személy köti össze.

Az esemény elején rögtön telefonos kapcsolatot létesítettek Szűcs Lajossal, aki sajnálatos betegsége miatt nem tudta vállalni a személyes részvételt, de elmondta, lélekben ott van a rendezvényen és köszöni, hogy gondoltak rá is. Szűcs Lajos játékospályafutása nagy részét nem a Fradinál töltötte, de legnagyobb sikereit – olimpiai aranyérem, világválogatottság, kétszeres magyar bajnok, döntős a Vásárvárosok kupájában – abban az időben érte el, amikor a Ferencváros játékosa volt. Emellett olimpiai ezüstéremes, Európai-bajnoki negyedik és kétszer az év magyar labdarúgójának is megválasztották, nem utolsósorban pedig 37-szeres magyar válogatott. Játékospályafutása befejezése után 15 évet töltött el a Fradi utánpótlás-nevelésében.

Magyar Zoltánt Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség (MTSZ) főtitkára méltatta, aki elmondta, hogy csak rövid ideig versenyeztek együtt, de már 8 éve dolgoznak közösen a szövetségben és "mindenkinek ilyen főnököt kíván, hiszen Magyar Zoltán a sportból jött, ért ahhoz, amit csinál". Altorjai szerint Magyar pályafutása egy töretlen siker, melynek megkoronánása volt a Prima Primissima díj, melyet december 7-én vehetett át a torna szövetség elnöke. Vígh László mesteredzőt is mikrofonhoz hívták, aki rendkívül meghatottan mondta el, hogy ezeket a sikereket csak Magyar Zoltánon keresztül érhette el.

Magyar Zoltán szakedzői és állatorvosi diplomával rendelkezik, 2011 óta az MTSZ elnöke. Hússzoros magyar bajnok, 1973 és 1980 között minden évben az év magyar tornászának, háromszor pedig az év magyar sportolójának választották. Korábban azt nyilatkozta, hogy a sportnak köszönheti, hogy megtalálta a helyét az életben, annak ellenére, hogy rendkívül megterhelő volt napi nyolc órát edzeni. A moszkvai olimpiai előtti utolsó fél év már fizikailag és idegileg is nagyon gyötrelmes volt - "mindig fájt valamije az embernek" -, ezért is vonult vissza az olimpia után.

A nógrádi születésű Hesz Mihály Vácon nevelkedett, ott kezdett el kajakozni, majd három év után csatlakozott a Fradihoz, ahol minden idők egyik legeredményesebb kajakozójává vált, a kiemelkedő nemzetközi eredmények mellett tizennégyszeres magyar bajnok. 1968-ban Mexikóvárosba már egy olimpiai ezüstéremmel a birtokában érkezett, hogy aztán az aranyat is megnyerje.Nem is akárhogyan, a döntőben ugyanis taktikája részeként Hesz úgy elengedte ellenfeleit – köztük a szovjet Saparenkót –, hogy a győzelmében már nem sok ember bízott – rajta kívül persze. A felvételt le is vetítették a résztvevőknek, akik óriási tapssal jutalmazták Hesz Mihály ötven évvel ezelőtti olimpiai bajnoki címét.

Hesz Mihályt a kétszeres olimpiai ezüstérmes, kilencszeres világbajnok Wichmann Tamás is köszöntötte, aki elmondta, hogy "egy rendkívül határozott és akaratos emberről beszélünk, aki nem csak a munkában volt kiemelkedően tudatos, hanem minden másban is". Kiemelte, rengeteg volt a közös munka és felkészülés az edzőtáborokban, látták egymást, ahogy túljutnak a nehézségeken, szerinte ez a közös élmény a "maiaknál nincs meg". 1980-ban Hesz új életet kezdett külföldön, és ott is megállta a helyét, akkor már fogorvosként, tette hozzá Wichmann.

Hesz mai napig az egyetlen férfi kajakosunk, aki 1000 méteren olimpiai aranyat tudott nyerni egyéniben. A Németországban élő, de Magyarországon is sokat tartózkodó egykori kajakos korábban azt nyilatkozta, hogy anyósa, Székely Éva miatt is disszidált, de a döntésben vastagon benne lehetett a keze Biszku Bélának, az '56-os forradalom utáni megtorlás egyik irányítójának is.

A rendezvényen Hesz elmondta, hogy már Vácon a Fradihoz húzta a szíve és nagyon örül, hogy ebben a klubban versenyezhetett. Nyíri Zoltán egy erős jellemű, karakán embernek ismeri Hesz Mihályt, és jó lenne – ahogy fogalmazott –, ha "ezeket a tulajdomságokat sokan eltanulnák a mai világban". A méltatásban természetesen elhangzott Hesz korábbi edzőjének, Babella Lászlónak a neve is, aki szintén ott volt az ünneplők között. Hesz Mihály nevét általános iskola őrzi Nógrádban.

Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Lomnici Zoltán is rendszeres résztvevője ezeknek a rendezvényeknek, aki ismét kihangsúlyozta, hogy a szóban forgó győzelmek a magyar történelem részévé váltak. "Egy nép, egy nemzet önbecsülését is mutatja, hogy miként viszonyulnak a legendáikhoz, a sportemlékezethez, az értékekhez, hiszen ezek által lehetünk erősebbek, példát mutatva a fiatalságnak is."

Mit is mondhatnánk: reméljük, hogy még sok születésnapot tudunk együtt ünnepelni ilyen közegben, ahol egyszerre lehet látni olyan kiválóságokat az ünnepelteken kívül, mint Keleti Ágnes, Rejtő Ildikó, Gedó György, Jónyer István, Varga János vagy Tatai Tibor. Isten éltesse még sokáig azokat a magyar sportolókat, akik hozzájárultak a magyar sport, illetve Magyarország hírnevének öregbítéséhez egy olyan korban, amikor még a tehetség, a szorgalom, a hozzáállás és a teljesítmény számított.