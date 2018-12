Élete legnehezebb évében is világsztár maradt Hosszú Katinka

Hosszú Katinka pályafutása legnehezebb évén van túl. Korábbi edzőjével és férjével, Shane Tusuppal történt válása nemcsak magánéletére, hanem úszókarrierjére is kihatott, több mint fél évig nem versenyzett, és kérdéses volt, hogy képes lehet-e újra azon az elképesztő szinten teljesíteni, amit korábban megszokhattunk tőle. Az augusztusi glasgow-i Európa-bajnokságon aztán bebizonyította, hogy nála nagyobb küzdőt és bajnokot talán még soha nem hordott hátán a föld, az őszi világkupákon, majd a kínai Hangcsouban rendezett rövidpályás úszó-vb-n pedig egyértelműen jelezte, hogy továbbra is a világ egyik, ha nem a legjobbja.

Pokolból a mennybe - talán így lehetne leginkább jellemezni Hosszú Katinka 2018-as évét. Nagyon mélyről kellett visszaküzdenie magát az úszóvilág csúcsára.

Egy évvel ezelőtt, 2017. december 28-án robbant a bomba. Shane Tusup és Katinka házassága válságba került. Zajlottak a különböző találgatások, hogy mi okozhatta a problémát, legtöbben pedig egyetértettek abban, hogy a hirtelen haragú amerikai szakember heves vérmérséklete vezetett a szakításhoz. Ennek kicsúcsosodása egy bajai gyerekversenyen történt - Hosszú Katinka szülővárosában Tusup összeveszett és minősíthetetlen hangnemben beszélt az Iron Lady gyerekkori edzőjével, Pass Ferenccel.

Az év végi koppenhágai rövidpályás úszó-Eb-re Katinka már Shane nélkül utazott el, nyilvánvalóan már ekkor sem volt felhőtlen a viszonyuk - mindezt alátámasztja, hogy a magyar úszónő hat aranyérmet nyert Dániában, Tusup azonban egyetlen nyilvános posztban sem gratulált neki, holott korábban mindig ez volt a jellemző.

A páros végül egy közleményben reagált a megjelent hírekre és álhírekre, amelyben elismerték, valóban válságba került a kapcsolatuk. 2018. január 11-én a Nemzeti Színházban rendezték meg az Év sportolója gálaestet, amelyen Hosszú Katinkát a 2017-es év legjobb női sportolójának, férjét pedig az év edzőjének választották. Az estre a házaspár külön érkezett meg, és a színházban a lehető legtávolabb ültek egymástól. Amikor Shane Tusup átvette a díjat, tört magyarsággal próbált meg szívhez szóló beszédet mondani, de ezek a szavak ott és akkor nem hatották meg Hosszú Katinkát.

A díjátadó után Katinka az M4Sport kamerái előtt először beszélt a problémákról. Mint mondta, rengeteg érzelem és élmény érte őket az elmúlt öt évben, amelyben mindketten elfáradtak egy picit, így megpróbálnak egy kis időt adni maguknak, külön-külön és együtt is. Bár a nyilatkozat bizakodással töltötte el a párosért szorítókat, a következő hónapokban nem történt komoly változás. Katinkáék állítólag párterápiára jártak, majd arról lehetett olvasni, hogy a válópert is beadták, míg végül március 20-án újra közösen jelentek meg a Duna Arénánál és hagyták el az épületet.

Bár edzeni edzett, versenyeken nem indult Hosszú Katinka, ami a magyar úszósport szerelmeseit és a szurkolókat is aggasztotta. Március végén viszont megtörte a csendet, és újra közös képet posztolt férjével, Te és Én a világ ellen szöveggel.

Egy ideig úgy tűnt, átlendültek a problémákon, és megoldották a nehézségeket. Közösen töltötték a húsvéti ünnepeket, Shane 30. születésnapját pedig Japánban ünnepelték - mindezekről közösségi oldalaikon is újra beszámoltak a rajongóknak.

Április 23-án, a Fuji lábánál készült képen mosolyogtak együtt - mint kiderült, utoljára. Mindmáig ugyanis ez az utolsó kép, amelyen a páros együtt szerepel.

Katinka végül egy hónappal később, május 24-én tett pontot az országban gyakorlatilag mindenkit érdeklő kérdés végére.

A posztból kiderült, sem a magánéletben, sem az uszodában nincs közös jövője a házaspárnak. A szakítás nem ment zökkenőmentesen, ugyanis Shane is előállt egy nyílt levéllel, amelyben kiteregette a szennyest: írása szerint Hosszú Katinka lépett ki a házasságukból azzal, hogy félrelépett edzőpartnerével, Dudás Dániellel. Tusup elmondása szerint az életét tette fel arra, hogy vért és verejtéket nem sajnálva megvalósítsák Katinka gyerekkori álmait, ám a történtek után úgy érzi, kapcsolatuk hazugságokra épült, és most már biztos benne, hogy Katinka soha nem is szerette.

Tusup elszámította magát, mert ezek után sem fordult senki a háromszoros olimpiai bajnok ellen.

Bár semmilyen jel nem utalt arra, hogy befejezné pályafutását, olyan hangok is felmerültek, hogy mivel Katinka mindent elért és megnyert már karrierje során, felhagy a versenyzéssel.

Szerencsére nem így történt, Katinka régi edzőjét, Dave Salót kérte fel - aki 2012-ig edzette a háromszoros olimpiai bajnokot -, hogy segítsen neki az edzésekben az augusztus elején esedékes glasgow-i Európa-bajnokságig. Ezzel eldőlt, hogy ott lesz a kontinensviadalon, amelyre főleg az Egyesült Államokban, Los Angelesben készült, ám a hosszú távú megoldást mégsem egykori trénerében látta. Július végén ugyanis kiderült, hogy az Eb után Petrov Árpád felel majd a szakmai munkájáért.

Glasgow-ban aztán Hosszú Katinka több mint nyolc hónap után ugrott újra medencébe versenyen, és 200 méter vegyesen óriási küzdelemben végül aranyérmet nyert. A siker ráadásul történelmi volt, az Eb-k történetében ő lett az első női úszó, aki ugyanabban a számban, sorozatban ötször győzedelmeskedett.

"Ez a győzelem nagyjából jelképezte az idei év küzdelmeit és nehézségeit is. Nem volt egyszerű eljönni ide, nem volt egyszerű itt lenni sem, és az elkövetkezendő évek is nehéznek ígérkeznek, sok minden van, amit nem tudtam megemészteni, de próbáltam a jelenre koncentrálni, hiszen az úszás szempontjából ilyesmire igazán nincs idő. De örülök, hogy szembenéztem ezzel a szituációval ahelyett, hogy például kihagytam volna a kontinensviadalt" - nyilatkozta a díjátadó ceremónia után a vegyes zónában a 14. Eb-elsőségét megnyerő klasszis.

A győzelemmel egyrészt magának, másrészt mindenki másnak is bizonyított, túllendült magánéleti válságán, és újra az úszás miatt került a címlapokra. Az őszi világkupaversenyekre már Petrov Árpád készítette fel, akivel remekül sikerült a közös munka, hiszen Katinka szenzációs eredményeket ért el.

Hosszú Katinka aranyérmei az őszi világkupa-versenyeken 400 gyors: Kazany, Doha

800 gyors: Doha

100 hát: Doha

200 hát: Kazany, Doha

200 pillangó: Kazany, Doha, Eindhoven, Budapest, Peking, Tokió, Szingapúr

100 vegyes: Eindhoven, Budapest, Peking, Tokió

200 vegyes: Kazany, Doha, Eindhoven, Budapest, Peking, Tokió, Szingapúr

400 vegyes: Kazany, Doha, Eindhoven, Budapest, Peking, Tokió, Szingapúr



A 31 (!) aranyérem mellé több ezüst és bronz is párosult, az összetett ponttáblázaton pedig a svéd Sarah Sjöström mögött a második helyen zárt. Ilyen előjelekkel várhatta a kínai Hangcsouban rendezett rövidpályás úszó-világbajnokságot, ahol aztán minden várakozást felülmúló teljesítménnyel rukkolt elő:

100, 200 és 400 méter vegyesen, valamint 200 pillangón is világbajnok lett, 100 méter háton pedig ezüstöt nyert.

A többi magyar úszónak nem sikerült jól a viadal, így ezzel az eredménysorral az éremtáblázaton Katinka egymaga a harmadik helyen végzett: csak az Egyesült Államok és Oroszország tudta megelőzni.

A FINA a vb-t követő gálavacsorán kiosztotta az idei év legjobbjainak járó díjait is, Hosszú Katinkát pedig az év női úszójának választották. Az Iron Lady szűkszavúan köszönte meg az elismerést, hiszen jelenleg is perben áll a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetséggel, amiért annak nyomására az Olasz Úszó Szövetség lemondta a december 21-re tervezett meghívásos torinói versenyét. A sportágat irányító szervezet nem ismerte el a viadalt, és többek között eltiltással fenyegette meg azokat a versenyzőket, akik az eseményen rajthoz álltak volna.

Értékelésében az M4Sportnak a bajnoknő elárulta, nem érzi magát 100 százalékosnak, és sokkal több van még benne, mint ami idén augusztustól kijött belőle. A rövidpályás-vb viszont már jó alapot jelenthet a tokiói olimpiára való felkészülésnek. Dolgozni kell tovább, de szerencsére az évek során már kitapasztaltam, hogy nagyjából mennyi munkára van szükségem, ezt már nem kell keresgélni, csak meg kell csinálni."

A 2020-as nyári játékok előtt viszont 2019-ben is lesz egy fontos állomás az úszók életében. Július 12. és 28. között rendezik a dél-koreai Kvandzsuban a világbajnokságot. Hosszú Katinka remélhetőleg ott is rengeteg örömmel és több aranyéremmel ajándékozza majd meg magát, és Magyarországot, az emberek ugyanis továbbra is imádják őt, és szurkolnak neki.