Budapest is beszáll az ellen FINA-versenysorozatba

Határozat született az International Swimming League londoni ülésén, melynek értelmében 2019-től a tervezettnél is nagyobb volumenben elindul egy pénzdíjas versenysorozat.

A Stamford Bridge-en tartott értekezlet döntésének értelmében 2019-ben elindul a főtámogató ukrán energetikai vállalat, az Energy Standard után Energy for Swim névre keresztelt sorozat. Míg az eredeti, a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) által megfúrt december 20-i versenynek egyetlen állomása lett volna (Torinó), addig most egy sokkal nagyobb volumenű projektet jelentettek be.

Ennek értelmében öt európai és hat amerikai város indítana csapatot, előbbiekhez pedig csatlakozna az Energy Standard nevű csapat, amelynek színeiben például a dél-afrikaiak olimpiai bajnoka, Chad le Clos is versenyezne. A résztvevők között nincsenek ausztrál és ázsiai városok, a két kontinens legjobb úszói azonban "leigazolhatók" bármelyik város csapatába. Az európai városok között Marseille, Róma, Stuttgart és London mellett Budapest is ott van, és a szervezők közleménye szerint ez a lista már véglegesnek tekinthető, míg a hat amerikai város (Atlanta, Austin, Los Angelese, Phoenix, San Francisco és Washington DC) közül egyelőre csak kettő biztos, a többi még tárgyalás alatt áll.

A legfontosabb kérdés persze a pénz, amivel a legjobbakat be lehet csábítani az ISL versenyeire, és, ami miatt érdemes akár a FINA-val is szembe kerülni. Ezek szerint az Energy Standard tulajdonosának, Konsztantyin Grigorisinnek a jóvoltából 15 millió dolláros tőkével indul el a sorozat, amiből 5,3 milliót osztanak szét az úszók között pénzdíj formájában. És, ha sikerül újabb támogatókat bevonni, és még a tévék is ráharapnak a sorozatra, akkor tovább nőhet a szétosztható pénzalap. A többiből a versenyek költségeit fedezik, amibe beletartozik a versenyzők utaztatása és elszállásolása is. A csapattagok pedig alapból kapnak 10 ezer dollár nevezési díjat.

Az hogy mégis elindul a sorozat, hatalmas presztízsveszteséget jelenthete a FINA-nak, amelyik mindent megtett, hogy ellehetetlenítse az ISL-t. Előbb megemelték a hangcsoui rövidpályás világbajnokság pénzdíját, majd a múlt héten bejelentették, hogy új, három állomásos versenysorozatot indít – az egyik állomás itt is Budapest lenne – 3,9 millió dolláros pénzdíjjal.

Egyelőre nem véglegesek a versenyek időpontjai, azt viszont már leszögezték, hogy az elődöntőkre (ahová mindkét régió négy legjobb csapata jut be) és a döntőre 2019. december 17. és 22. között kerül sor Las Vegasban, a Mandalay Bay Event Centerben. Az elképzelések szerint az elődöntőt és a döntőt 25 méteres medencében rendezik, míg az évközi állomáson a házigazda dönti el, hogy 25-ös vagy 50-es medencébe küldi-e az úszókat.

A jelenlegi elképzelések szerint az 1-8. helyezett úszók 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontot kapnának futamonként, míg a váltók ennek a dupláját, és a versenyek végén összesítenék a csapatok pontjait. Egy-egy számban minden csapat két úszót indíthat, ahogy a váltókban is két-két csapat állhat rajthoz. Az edzők amolyan menedzserek lesznek, akik kijelölik, hogy melyik számban kit indítanak.

Az első szezon a tervek szerint a július 26. – augusztus 11. közötti Pan Amerikai játékok után rajtolna, szinte minden hétvégére jutna egy verseny, majd az alapszakasz és a Las Vegas-i finál között lenne egy hónap szünet. Arra azért láthatóan figyeltek az ISL irányítói, hogy a július 12.-28. közötti FINA vizes világbajnoksággal ne ütközzön a sorozat.