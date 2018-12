Gyilkos baktérium támadta meg álmában a magyar sportolót

Robotkézre és műlábujjakra gyűjt az amputált asztaliteniszező, akinek szervezetét egy gyilkos baktérium támadta meg. Szvitacs Alexa nem adta fel. A kórházi ágyon eldöntötte: paralimpikon lesz.

Minden tökéletes volt a 28 éves sportoló, Szvitacs Alexa életében, aki a Kecskeméti Spartacus kiváló játékosaként az első osztályban pingpongozott, és gyerekeket edzett. Egészen augusztusig élhetett ebben az idillben, aztán egyik napról a másikra tragikus gyorsasággal változott meg az élete.

„Otthon voltam, pihentem, amikor egyszer csak rosszul lettem. Magas lázam volt, rázott a hideg, hányingerem volt. Szerencsére ott volt a testvérem, és kihívta a mentőket” – emlékezett a Borsnak a szörnyű nyári estére Szvitacs Alexa, akit egy debreceni kórházba szállítottak. Később az intenzív osztályra került, és életmentő műtétet végeztek rajta.

Toxikus sokk szindróma alakult ki nálam, és ennek következtében a bal alkaromat és az összes lábujjamat amputálták. Több mint két hónapot töltöttem az intenzív osztályon, majd megkezdődött a ma is folyó rehabilitációm” – folytatta a lapnak a sportolónő, aki – úgy tudni – vérmérgezést kapott.

Mindenki azt kérdezi tőle, hogy mi okozhatta a toxikus sokkot. Mivel még mind a mi napig vizsgálják a körülményeket, így pontos információval és részletekkel nem tudott szolgálni.

„Amikor kiderült, hogy amputálnak, azt mondtam a szüleimnek, hogy semmi baj nincs, én paralimpikon szeretnék lenni! Szerencsésnek érzem magam, hiszen tragikus vége is lehetett volna ennek a szörnyűségnek. A műtét után is csak az járt a fejemben, milyen hatalmas mázli, hogy a jobb kezem ép" – tette hozzá az asztaliteniszező, aki ha minden jól megy, még egy aprócska cukrot is magabiztosan tud majd megfogni a csonkra helyezett chipek segítségével, amiket az agya irányít majd.

Az amputálást követően több hónapos rehabilitációt jósoltak, mire újra lábra áll, de a hihetetlen életigenlése és akaratereje ezt az időt három hétre faragta le, és bár még ma is gyógyul, a minap már újra asztalhoz állt. Sportolótársai meglepetésként gyűjtést is szerveztek neki, hogy mielőbb művégtaghoz jusson, és folytathassa pingpongpályafutását.