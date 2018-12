Nem lesz több végtelen meccs az Australian Openen

A szervezők közlése szerint, januártól változnak az Australian Open szabályai, és először a torna történetében 6-6-os állás után a döntő játszmákat is rövidítésben fogják eldönteni.

Az év első Grand Slam tornájának rendezői számára az idei kiírás elődöntőjében vivott Kevin Anderson–John Isner mérkőzés adta meg a végső lökést a szabálymódosítás felé. A döntő játszma ugyanis több mint három órás küzdelem után ért véget, de a végül 26-24-re nyerő dél-afrikai Anderson is azt mondta a mérkőzés után, hogy "át kellene gondolni a szabályokat" – írja a BBC.

A jelenlegi és korábbi játékosokkal, tévékkel, kommentátorokkal és a sportág más szereplőivel folytatott egyeztetések után ezért is döntött úgy a melbourne-i torna szervezőbizottsága, hogy 2019-től, amennyiben az utolsó játszma 6-6-ra áll, rövidításben (tie-break) fogják eldönteni a továbbjutás kérdését. A többi játszma (férfiaknál az első négy, nőknél az első kettő) esetében ismert, legalább hét nyert pontig, de mindenképpen két labdás különbségig tartó rövidítéssel ellentétben, a döntő játszmát az a teniszező nyeri, aki előbb eléri a tíz pontot. A hosszított rövidítéssel a szervezők a csak adogatásaikra építő játékosok előnyét próbálják lefaragni.

"Hiszünk benne, hogy ez a legjobb megoldás úgy a játékosoknak, mint világszerte a szurkolóknak" – mondta Craig Tiley, a torna igazgatója.

Az új szabály a selejtezőktől kezdve valamennyi számban – női és férfi egyes, illetve páros, vegyes páros és a kerekes székes küzdelmek – érvényben lesz.

A többi Grand Slam-torna közül a US Openen már idén bevezették a 7 pontig tartó döntő játszmabeli rövidítést. A hagyományaira roppantul vigyázó Wimbledonban is beadták a derekukat, igaz, ott nem 6-6, hanem 12-12 után következik a hetedik nyert pontig tartó rövidítés, míg a párizsi Roland Garroson egyelőre úgy gondolják, hogy a hagyományos meccsformátum is megfelel, azaz náluk minden marad a régiben.

A leghosszabb meccs rekordjátt egyébként Isner és a francia Nicolas Mahut tartja, akik 2010-ben Wimbledonban 11 óra és 5 percen keresztül - három napig - küzdöttek egymással, és ebből csak a mindent eldöntő ötödik, 70:68-as végeredménnyel zárult játszma 8 óra 11 percig tartott.