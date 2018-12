Tanítványai érdekében hagyta ott az Egri Úszó Klubot Plagányi Zsolt. A százszoros magyar bajnok és hat olimpiai éremmel büszkélkedő Cseh László edzője, a vb-bronzérmes Németh Nándort és az Eb-harmadik helyezett Burián Katát is magával viszi a BVSC-Zuglóba. Rajtuk kívül minden olyan versenyzőjét is, akinek négy éve az útját egyengeti. A békés emberként ismert edző nem vágta be az ajtót maga mögött, és örök haragot se fogadott, azt viszont így sem titkolja, hogy a kialakult helyzet egyre inkább bosszantotta.

„Valójában már tavaly ilyenkor lépnem kellett volna, de közbejött a térdszalag szakadásom, fekvőbetegként pedig nem voltam abban a helyzetemben, hogy a csapatom jövőjét szem előtt tartva lejátsszam a meccsünket az egri klubunk vezetőjével" – ezzel kezdte Plagányi Zsolt az SzPress Hírszolgálatnak adott nyilatkozatát.

Próbáltam csitítani a kedélyeket, nyugtatni az elégedetlen versenyzőket, a munkaadókat pedig azzal szembesíteni, hogy 2017-ben az Eger volt a legeredményesebb hazai úszó szakosztály, de így sem jutottam egyről a kettőre. Ma is úgy gondolom, hogy Cseh Lacinak a 2015-ös világbajnoki győzelméért jutalom járt volna, ahogy tavaly Németh Nándinak, aki a Duna Arénában a 4x100 gyorson vb-bronzérmet nyert váltó tagja volt. Be kellett érniük elismerő vállveregetéssel, egyszóval már akkor ketyegett a bomba, csak az volt a kérdés, hogy mikor robban."

„Nem lehet egy kalap alá venni Milák Kristóf és mestere, Selmeci Attila menekülésszerű távozását Érdről a Budapesti Honvéd Sportegyesületbe a mi klubváltásunkkal, de azért van közös nevező" – folytatta Plagányi, aki 13 évet húzott le Érden, mielőtt ajtót mutattak neki.

Szerintem Érden és Egerben is a városnak kellett volna többre értékelnie azt, amit a válogatott úszók felmutattak, és amit a jövőben a város hírnevéért tehetnek. Milák elengedése hatalmas öngól volt. Nekünk azt kellett belátnunk, hogy a vízilabdázók mögött – bármit is produkálunk – mindig is csak másodhegedűsök lehetünk. Nem egészen két évvel a tokiói olimpia előtt mindannyiunknak kezdett elege lennie a buksisimogatásból, ezért jutottunk arra, hogy minimum 2020 végéig biztosabb hátteret nyújtó klub után nézünk."

Plagányi azt sem titkolja, hogy az Eger marasztalni próbálta a legjobb úszóit, de nem tudott versenyképes ajánlatot tenni a „kérőkhöz" képest.

„Futottam néhány kört, és a terepszemlének az lett a vége, hogy a BVSC-Zugló lehet számunkra a jövőben a biztos pont.