Újabb botrány: hat év után bukott meg az olimpiai bajnok

A hat évvel ezelőtti, londoni olimpián a súlyemelők férfi 105 kilós kategóriájában aranyérmet szerző urkán Olekszij Torohtyij is megbukott a doppingvizsgálaton. Az IWF a londoni minták újraellenőrzése során további olyan versenyzőkre bukkant, akik tiltott szerekkel éltek és szereztek érmet.

Ez a botrány a lehető legrosszabbkor jött az Aján Tamás vezette Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnek, mert a sportág éppen az olimpiai létéért küzd. A súlyemelés 2020-ban biztosan ott lehet a tokiói olimpia műsorán, de a 2024-es párizsi játékokra egyelőre ideiglenes státuszt kapott.

A most kirobbant újabb - sokadik - botrány egy olimpiai bajnokot és egy olimpiai bronzérmest is elsodort. A férfi 105 kg-ban győztes ukrán Olekszij Torohtyij mellett az azeri Valentin Hrisztov (férfi 56 kg) is megbukott. Az azeri a legkönnyebb férfiak között bronzérmet nyert.

Összesen öt emelő bukott meg most. A listát az IWF tette közzé.

Az örmény Meline Daluszjan

Az azeri Valentin Hrisztov

A fehérorosz Mikalaj Novikov

Az ukrán Olekszij Torohtyij

Az üzbég Ruszlan Nurudinov

A dolog érdekessége, hogy valamennyien a Dehydrochloromethyltestosterone nevű szert használták, de Daluszjan és Novikov még bekapott egy kis Stanozololt is.

Továbbá: Ruszlan Nurudinov a 2016-os riói olimpián aranyérmet nyert a 105 kilósok között. Úgy, hogy a londoni vétsége miatt ott nem is versenyezhetett volna. Nagy kérdés, hogy mi lesz ennek az aranyéremnek a sorsa.

Az IWF listáján szereplő valamennyi versenyző indulási jogát azonnal felfüggesztik. A botrány azonban alapjaiban rázza meg ismét a sokat szenvedő sportágat.