Babos Tímea és Fucsovics Márton rekordokat döntött 2018-ban

Szigorúan a pályán történtekre koncentrálva bátran kijelenthetjük, hogy a magyar tenisz történetében 2018 sikerévnek tekinthető. Ráadásul Babos Tímea és Fucsovics Márton szenzációs eredményei mellett három fiatal, Stollár Fanny, Valkusz Máté és Piros Zsombor is látványosan fejlődve haladt előre.

A csak a szépre emlékezés jegyében arról ezúttal nem lesz szó, hogy Babos Tímea és Fucsovics Márton miért fordított hátat egyszerre a magyar szövetségnek és szakított meg minden kapcsolatot annak vezetőivel szeptemberben.

A Davis-kupa-csapat ugyan kikapott a belgáktól, majd a csehektől is, és a Fed-kupában is maradt a válogatott az euró-afrikai zóna I. csoportjában, de: 32 év szünet után újra magyar Grand Slam-bajnokot ünnepelt a világ, 35 év elteltével tudott magyar játékos ATP-trófeát nyerni egyéniben, a tenisz történetében először magyar vezette az egyik világranglistát, és Babos Tímea újra WTA-világbajnok lett párosban. Óriási, példátlan eredmények.

Kicsit bulvárosan összefoglalva az évet: Babos Tímea elvált, Fucsovics Márton nem nősült meg, de mindketten rekordokat döntöttek és egyaránt egymillió dollár felett kerestek (Babos Tímea 1 578 697-et, Fucsovics Márton 1 041 076-ot) a hivatalos pénzdíjakból, ami a teniszben a siker egyik legpontosabb mutatója, mert itt semmit nem adnak ingyen.

Csodák Melbourne-től Szingapúrig

Babos Tímea 43 mérkőzést játszott egyéniben 2018-ban, de nem sikerült pozitív mérleggel zárnia. A tenisz azonban a győzelmekről szól, arra emlékeznek, minden hét egy új lehetőség. A 19 megnyert meccs elégnek bizonyult két WTA-döntőhöz. Tajpejből, februárban serleggel távozott, Monterrey-ben pedig hatalmas csatát játszott Garbine Muguruza ellen a fináléban (6:3, 4:6, 3:6.) A számok önmagukért beszélnek. Április elejéig a 22 mérkőzéséből 14-et nyert meg, de a következő hat hónapban 21-ből csak 5-öt, ami azt is jelentette, hogy 11-szer már az első fordulóban kikapott, és egyszer sem tudott kettőt nyerni egymás után. A vereségek többsége szakmailag magyarázható, mondhatni vállalható volt, olykor a szerencsével is hadilábon állt, de az ilyen sorozatok alaposan gyengítik az önbizalmat és könnyen a 22-es csapdájába taszítják a játékost.

Babos Tímea mindig is a sok, következetes, kemény munkába hitt, most sem tett másképp, nem lazított, csak az eredmények maradtak el. A mai teniszben egyre minimálisabb a különbség a győzelem és a vereség között, az viszont kellemetlen, ha valakinek jelentősen több jut a kudarcokból. Újra meg újra azt feldolgozni, menni tovább, mintha mi sem történt volna, elég komoly kihívás. Valószínűleg ez a sorozat vezetett oda, hogy a US Open után, közös megegyezéssel megvált az addigi edzőjétől. Thomas Drouet irányításával egyértelműen fejlődött, de mindketten úgy érezték, hogy az előrelépéshez váltásra van szükség. A francia mester komolyan hitt abban, hogy Babos Tímea egyéniben is nyerhet Grand Slamet, azt mondta még januárban, hogy addig fog vele dolgozni, amíg ennek valóban látja a realitását. A szakítás annyira kulturált, baráti körülmények között történt, hogy nem derült ki, Drouet látta-e egyre távolabbinak a nagy cél közös elérését.

Ha arra gondolunk, hogy a magyar 2017-ben az 57. helyen zárt a világranglistán, és 2018-ban a 61. lett, akkor könnyen megállapítható, hogy egyéniben nagyon hasonló idényt produkált, nem fejlődött. Hiába jutott 2016 szeptemberében a 25. helyig, azóta inkább a top 50-be kerülés, maradás a küzdelem tárgya. Az is igaz, hogy a mezőny hihetetlenül sűrű, és 1-2 hét kiemelkedő tenisz elég a komoly ugráshoz. Grand Slamen megint egy mérkőzést tudott nyerni. Az a legelső találkozója volt: az Australian Openen, a 64 közé kerülésért verte az akkor 10. kiemelt Coco Vandeweghe-et (7:6, 6:2.) Pályafutása egyik legszebb diadala volt, ráadásul nagyon meggyőző tenisszel, kár, hogy a jó folytatás elmaradt.

Az egyéni mellett a szezon elejétől potenciális világelső volt párosban. Már 2017 októberében eldöntötte, hogy 2015 után újra Kristina Mladenovic mellett játszik párost. A francia 3 éve visszautasíthatatlan ajánlatot kapott egy szponzortól, ez volt a szakítás oka akkor. A visszatérés parádésan sikerült, mert januárban az első közös versenyükön, az Australian Openen egyből Grand Slam-bajnokok lettek. Az a diadal megalapozta az egész szezonjukat: a negyeddöntőben legyőzték az első kiemelteket (Andrea Sestini Hlavackova és Csan Jung-zsan), majd a döntőben a 2. kiemelt Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina ellen is magabiztosan nyertek (6:4, 6:3.) Az oroszok visszavágtak a melbourne-i vereségért márciusban, Indian Wellsben, az elődöntőben, majd a madridi döntőben is, de valószínűleg szívesen adták volna fordítva.

A tavasz másik kiemelt állomásán, Miamiban beleszaladtak egy mindig veszélyes párba: Coco Vandeweghe és Ashleigh Barty jól ötvözi az ausztrál és az amerikai (két tenisznagyhatalom) iskolát. Az volt egyébként egész évben az egyetlen verseny, ahol már az első meccsükön kikaptak. Sajnos Barty és Vandeveghe egy sokkal fontosabb mérkőzést is megnyert ellenük. A US Open döntőjében a két jó barátnő meccslabdákról vesztette el a csatát...Erre mondta Babos Tímea alig másfél hónappal később Szingapúrban, a WTA-világbajnokság helyszínén, hogy közös pályafutásuk legfájdalmasabb vereségét szenvedték el, de végül feldolgozták az élményt és még erősebbek lettek.

A profi tenisz másik nagyon fontos pontjához értünk ezzel a mondattal, jelenséggel. A játékos sikeressége szempontjából meghatározó tényező, hogyan képes feldolgozni a kudarcokat, mennyi ideig tart. Simona Halep, vagy akár Andy Murray hónapokra hullámvölgybe került egy elvesztett Grand Slam-döntő után. A végén viszont a román és a skót is megtanulta kezelni az ilyen helyzeteket, és ahogyan Babos Tímea is fogalmazott, még erősebben kijönni a válságból.

A Sopronban született, Budapesten élő lánynak párosban 2018 a legsikeresebb, legkiegyensúlyozottabb szezonja a pályafutása során. Igaz, hogy 2017-ben hat versenyt nyert összesen, de az idén, a melbourne-i győzelem és a New York-i döntő mellett minden Grand Slamen eljutott legalább a negyeddöntőig. Az Australian Open után még Birminghamben ünnepelhettek serleget Mladenoviccsal – 47meccsükből 35-öt megnyertek.

A 12 vereségben azért akadt néhány fájdalmas. A Roland Garroson és Wimbledonban is 1. kiemeltként indultak, a sorsolásuk is jó volt, ráadásul a legnagyobb rivális Makarova és Vesznyina akkor már nem játszott együtt, de Párizsban és az All England Clubban is váratlan, kellemetlen kudarc érte őket. A nyári keménypályás versenyeken, Montrealban és Cincinnatiban egyaránt a 3. szettet kiváltó super-tiebreakben buktak el a negyeddöntőben, és az őszi ázsiai túrán is nagy lehetőségek maradtak ki. Ha abból a négy versenyből csak az egyiken végigmennek (vagy a US Open-döntőt behúzzák), akkor nem maradnak le tíz ponttal a szezon végi világelsőségről.

Időközben berobbant egy új, fiatal cseh kettős. Barbora Krejcikova és Katerina Siniakova 22 évesen megnyerte a Roland Garrost és Wimbledont – ilyen 15 éve nem sikerült egyetlen párosnak sem a nőknél. Az egész szezonban ezen a két versenyen győztek, és október 22-én átvették a vezetést Babos Tímeától a világranglistán. A magyar Wimbledon után került a trónra, és összesen 12 hétig uralkodott.

A korona visszaszerzéséhez az is kevésnek bizonyult, hogy Mladenoviccsal gyakorlatilag keretbe foglalták az idényüket. A januári Australian Open-diadal után a WTA-világbajnokságon is maradandót alkottak. Végre egyszerre teniszeztek egészen kiválóan, és így az elődöntőben visszavágtak Bartynak és Vandeweghe-nek (6:7, 6:3, 10:8), majd a fináléban a világelsőket is legyőzték (6:4, 7:5).

Nem véletlenül mondta Babos Tímea a döntő másnapján, hogy még mindig nem tudja felfogni, mi mindent ért el. Valóban: címvédőként lett másodszor is a WTA-világbajnokság győztese, bajnok az Australian Openen, világelső 12 héten át a női párosban, és nem mellesleg Grand Slam-döntős a vegyes párosban, Melbourne-ben és a nőiben, New Yorkban.

Az olimpiai érem sem reménytelen

Másfél évvel a következő nyári olimpia előtt érdemes kicsit előre tekinteni. Tokióban, 2020-ban akár kettő pontszerző esélyünk is lehet, sőt, némi szerencsével az érem sem reménytelen. Babos Tímeával a női párosban és a vegyesben is van keresnivalója a magyaroknak. Utóbbiban Fucsovics Mártonnal alkothatnak nagyon erős egységet, és már az olimpia előtt kipróbálják a közös játékot a Grand Slameken.

A női párosban nagyot lépett előre Stollár Fanny. Spanyol partnerével (Georgina Garcia Perez) győzött Budapesten, februárban. A következő hónapban bekerült a top 100-ba, és május óta folyamatosan az elit tagja. Egyéniben még nem sikerült az áttörés, de a 127. helyig már eljutott, ami a 2017-es év végi 241-hez képest látványos ugrás.

Megvalósult célok és álmok

Fucsovics Márton a 85. helyen zárta a 2017-es szezont. Amikor arról kérdezték, hogy mi lehet a cél 2018-ra, akkor visszafogottan és következetesen azt mondta, szeretné megszilárdítani a helyét az elitben, tehát a legjobb száz között maradni. Tudta, hogy olyan év vár rá, amilyen még nem volt a pályafutásában: kilépett a Challengerek világából, és a legnagyobb versenyeken szerepel majd hétről hétre a sportág legjobbjai ellen. Úgy kell ezt elképzelni, mintha egy magyar labdarúgócsapat a BL-ben csoportkörbe kerül, és akár esélye van arra, hogy megélje a tavaszt.

A nyíregyházi fiatalembernek az egyik álma az volt, hogy egyszer megmérkőzzön Roger Federerrel egy Grand Slamen. Azt persze ő is tudta, hogy ehhez szerencse is kell. 2018 elég sűrűnek ígérkezett, mert esküvőt is tervezett, de februárra belátta, hogy ez az év jobb, ha csak a teniszről szól...De ne szaladjunk ennyire előre.

Januárban jól sikerült a felkészülés, a ráhangolódás az Australian Openre: Canberrában játszott döntőt egy Challengeren. Először indulhatott főtábláról az év első Grand Slamén. Amikor kijött a sorsolás, még csak viccelődtünk azon, hogy a negyeddöntőbe jutásért összejöhet a párbaj Roger Federerrel, feltéve, ha a címvédő svájci eljut odáig. Persze, Fucsovics Mártonnak is kellett nyerni három meccset az álom beteljesüléséhez, de ez elég erős motivációnak bizonyult, a 13. kiemelt Sam Querrey sem tudta megállítani (6:4, 7:6, 4:6, 6:2) a 2. fordulóban.

Federer ellen úgy lépett pályára, a Rod Laver Arénában, hogy próbáljon meg szettet nyerni és, ha az sikerül, akkor bármi megtörténhet. A 2. játszmában nem sokon múlt a bravúr, de a 4:6, 6:7, 2:6 után emelt fővel távozhatott a teniszvilág egyik legjelentősebb stadionjából, az öltözőben a teljesítményéhez gratulálók között John McEnroe is ott volt. Sokan ekkor tanulták meg a nevét, figyeltek fel rá.

Ausztráliából sérülten érkezett haza, a Davis-kupára és a budapesti Challengerre még összeszorított foggal kiállt, de elég nagy árat fizetett ezért, az európai salakos szezonra lassan lendült újra játékba. Az edzője, Sávolt Attila viszont folyamatosan mondta, hogy szerinte benne van egy kiugró eredmény.

A Roland Garros előtti héten, Genfben jött el az igazság pillanata. ATP 250-es verseny, viszonylag erős mezőny. Ezen a héten azonban megállíthatatlan volt.

Fucsovics Márton, az előző héten, a római ATP 1000-es selejtezőjében kikapott a világranglistán 370. Filippo Balditól (6:7, 7:6, 5:7.) Váratlan, fájdalmas vereség, mondhatni apró pofon. A válasz csattanósra sikeredett, mert Albert Ramos-Vinolas és Frances Tiafoe után, a negyeddöntőben jobbnak bizonyult a háromszoros Grand Slam-bajnok, Genfben címvédő Stan Wawrinkánál (6:4, 6:0.) Igaz, a svájci ekkor még nem játszott csúcsformában, de teniszezni nem felejtett el. Egy ilyen sikert gyakran követ vereség, már másnap újra bizonyítani kell, és hiába a megnőtt önbizalom, a győzelemnek is ára van, mentálisan és érzelmileg is igénybe veszi a játékost. Szerencsére Fucsovics Mártont vitte a lendület, és Steve Johnson, majd a döntőben a német Peter Gojowczyk is csak gratulálhatott a magyarnak.

Tenisztörténeti pillanatnak örülhettek a szurkolók: Taróczy Balázs nyert legutóbb (1982-ben) Grand Prix-t (Hilversumban) magyarként. Fucsovics Márton gyakorlatilag öt hónap alatt teljesítette az éves célt, a biztos százban maradást, jöhetett a ráadás, és nem lassított.

Mielőtt felidéznénk az idény másik kiemelkedő napját, nézzük a számokat, a tényeket. Fucsovics Márton 46 egyéni mérkőzést játszott az ATP Touron 2018-ban – Challenger szinten 13-at, 10 győzelemmel. Mind a 4 Grand Slamen főtábláról indult, nyolc meccsből négyet nyert meg. ATP 1000-es versenyen hétszer szerepelt, és hat találkozó után örülhetett. ATP 500-as tornából négyet játszott, és kétszer, Pekingben és Bécsben is az elődöntőig jutott, 4/4-es mutatóval zárt. ATP 250-es viadalon 9-szer próbálkozott, és a 19 mérkőzéséből 11-et megnyert. Ezek az eredmények biztos top 50-es befejezést jelentettek, ráadásul a pontjait egész évben egyenletesen elosztva gyűjtögette, így nem kell attól tartani, hogy 2019-ben (a 36. helyről indul), ha nem tudja megvédeni a 2018-as pontjait egy adott versenyen, akkor visszazuhan. Top 100-as játékosnál 18-szor bizonyult jobbnak, és csak 7-szer kapott ki százon kívül jegyzett riválistól. Nem túlzást azt állítani, hogy a várakozást felülmúlóan sikerült az első éve a csúcsligában.

Gyakran mondják, hogy a vereségből lehet tanulni. Nos, van olyan vereség, amiből nemcsak tanulni lehet, de a vesztes büszke lehet magára. A US Open első fordulójában Novak Djokovic várt Fucsovics Mártonra, de ez fordítva is igaz, és a szerb pontosan tudta, nem lesz könnyű. Augusztus 28-án brutális meleg volt New Yorkban. Párás, tikkasztó kánikula tombolt. Az ellenfél 13-szoros Grand Slam-bajnok, ekkor már a verseny legnagyobb esélyese. Ehhez képest a magyar 3:6, 6:3, 3:1-re vezetett, és labdája volt a duplabrékhez...

Szinte közel voltam a győzelemhez, bár igazából elég távol. De 1:1-es szettállásnál brékelőnyben voltam. Ezért nagyon sajnálom, hogy nem tudtam megnyerni a 3. szettet. Kíváncsi lettem volna, hogy úgy miként alakul a meccs. Az elején szokni kellett ezt a légkört, hangulatot. Az látszik, hogy a teniszem megvan. Tudok úgy teniszezni, mint akár a top 10-es vagy top 5-ös játékosok. A 2. szett elején, amikor brékeltem és elmentem 5:2-re, akkor éreztem, hogy nincs nagy különbség, csak játszanom kell, nekem irányítani, a jó taktikát választani. A következő lépcső az lesz, hogy fizikálisan bírjam végig ezeket a 4-5 szettes meccseket, ezen a szinten” – emlékezett vissza Fucsovics Márton arra a mérkőzésre, ami Novak Djokovic legnehezebb csatája volt a 3. US Open bajnoki címéig vezető úton. A következő 6 mérkőzésén összesen vesztett egy játszmát, és senki nem tudott vezetni ellene, úgy megizzasztani, ahogyan azt Fucsovics Márton tette azon a kedd délutánon. A történet egyetlen szépséghibája, hogy ezért nem jár pluszpont és extra pénz sem, a játékos csak a tapasztalatból meríthet. Ha a januári, Federer elleni mérkőzés után sokan megtanulták a magyar játékos nevét, akkor a New York-i produkciójával további több ezer új szurkolót szerzett magának.

A magyar tenisznek akkor jöhet el egy aranykora, ha a következő két-három évben Piros Zsombor és Valkusz Máté az eddigi ütemben fejlődik tovább. A fiatalok a csehek elleni Davis-kupa-találkozón megmutatták, hogy lehet rájuk számítani, komoly potenciál van mindkettőjükben. Haladnak előre a ranglistán (Valkusz a 242. helyig jutott, Piros a 374-nél megtorpant), képesek akár top 100-as teniszezőket is legyőzni, de az igazi áttörést nekik 2019 vagy 2020 hozhatja el. Legalább van miért és kiért szurkolni. Fucsovics Márton példája rengeteget segíthet Pirosnak és Valkusznak.