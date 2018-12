Stollár Fanny megcélozza a top 50-et 2019-ben

A 2019-es évre is együttműködési szerződést kötött a Magyar Tenisz Szövetséggel (MTSZ) és Stollár Fanny, így a fiatal játékos a jövő évben is a szövetség, illetve Juhász Gábor sportigazgató, Fed-kupa kapitány irányírásával végzi a felkészülését, számol be a hírről az MTSZ. A játékos az elmúlt egy évben a 241. helyről a 114. pozícióba lépett előre a WTA-ranglistán, jövőre pedig a top 50-be kerülés a célja.

A huszadik születésnapját nemrég ünneplő Stollár idén év elején döntött úgy, hogy Juhász Gábor irányításával itthon készül a versenyekre, és egy év alatt a 241. helyről a 114. pozícióba lépett előre a WTA-rangsorban, ahol most a 121. helyen áll. Így 2019-ben elérhető közelségbe került, hogy az első számú magyar női versenyző, Babos Tímea mellett legyen egy újabb magyar női játékos a világ legjobb száz teniszezője között.

Stollár Fannyi ezt megelőzően négy évig készült az Egyesült Államokban, többek közt a kiváló játékosok egész sorát kinevelő IMG (korábban Bollettieri) Teniszakadémián és az arizonai Boca Raton Teniszakadémián is megfordult, azonban úgy érezte, hogy ezek a próbálkozások nem úgy sikerültek, ahogy kellett volna, ezért döntött a hazai hátterű felkészülés mellett.

„Január óta, amikor nem vagyok versenyen, itthon készülök fel, Juhász Gábor irányításával dolgozom, aki a Fed-kupa-csapat kapitánya is. Tulajdonképpen a semmibe jöttem haza januárban és Gábor volt, aki segített. Mindig bíztam benne. Hitet adott nekem és a hullámvölgyeket így könnyebben tudtam átvészelni. A közös munka adott egy jó mentális hátteret, így ez nagyban segített az előrelépésben. Szakmailag reális cél, hogy olyan világranglistás helyezésem legyen, amellyel főtáblás lehetek a Grand Slam-tornákon – mondta el Stollár, hozzátéve, hogy némi szerencsével ez már idén is sikerülhetett volna neki. – Azonban örülök annak, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt tudok nyújtani, ami nagyban hozzájárult az előrelépésemhez. Ezért is döntöttem úgy, hogy szeretném 2019-ben is folytatni a közös munkát Gáborral, illetve a szövetséggel."

Ambiciózus célt tűzött ki maga elé: 2019-ben a világranglista legjobb 50 helyezettje közé szeretne bekerülni, miközben a 2020-as tokiói olimpiai kvalifikáció is a szeme előtt lebeg. „A válogatott szereplés mindig is kiemelt szerepet játszott az életemben, a címeres mez viselete megtiszteltetés és az is nagyon segít, hogy ilyenkor csapatban vagyunk, ami a teniszben kivételes lehetőség. Az olimpiai szereplés mindig is álmom volt, most elérhető közelségbe kerülhet, így mindent megteszek azért, hogy én is Magyarországot képviselhessem Tokióban a Magyar Csapat tagjaként" – tette hozzá.

„Szeretek Fannyval dolgozni, mindig vidám és adunk egymásnak pozitív töltetet. Amikor hazatért az volt a célom, hogy szakmai támogatást és hitet adjak neki. A Magyar Tenisz Szövetség többek közt ebben is segít, és ez nem csak Stollár Fannynak jár, hanem minden a szövetségnél készülő, az A-keretbe tartozó kiemelt válogatott játékosnak, a teljesség igénye nélkül Bondár Annától Valkusz Mátéig. Idehaza az elmúlt években a magyar teniszben kiépült egy olyan infrastruktúra, amelyben a külföldihez hasonló színvonalon lehet készülni és ez sokat segített abban, hogy Fanny ebben az évben idáig el tudott jutni, ahogy Piros Zsombor vagy éppen Valkusz Máté jó eredményeihez is hozzájárult. Nagyon örülök, hogy 2019-ben is tudjuk folytatni a közös munkát" – mondta el Juhász Gábor.

Stollár Fanny első versenye a szezonban december 27-én kezdődik az ausztráliai Brisbane-ben. A január 7-én kezdődő hobarti vagy sydney-i versenyeken viszont nem játszhat Stollár, mert azok már az Ausztralian Open selejtezőjével ütköznek. Az Australian Open főtáblájának küzdelmei január 15-én kezdődnek.