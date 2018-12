Darts-vb: Nathan Aspinall élete örökre megváltozott

Az újonc Nathan Aspinall megnyerte a nem kiemeltek csatáját, így bejutott a PDC darts-világbajnokság elődöntőjébe a londoni Alexandra Palace-ban.

A korábban Gerwyn Price-t és Devon Petersent is kiejtő Aspinall nem illetődött meg a negyeddöntőben, az első szettben leget sem veszített Brendan Dolan ellen. A korábbi ifjúsági vb-döntős a későbbiekben sem lassított, 132-es és 122-es kiszállót is dobott, miközben 4:0-s előnyt szerzett – írja az nso.hu.

Dolan ezután szépített, de a 27 éves angol a hatodik szettben egy 96-os kiszállóval rövidre zárta a meccset.