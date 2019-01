Megbukott a doppingteszten egy 90 éves kerékpárversenyző

Pozitív doppingtesztet produkált egy 90 éves amerikai kerékpárversenyző az Egyesült Államokban.

Az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége (USADA) figyelmeztetésben részesített egy 90 éves biciklistát, miután pozitív mintát produkált egy júliusi verseny után leadott doppingteszten. A férfi vizeletében epitrenbolont találtak, rögtön az után, hogy világrekordot állított fel a 90 és 94 év közötti férfiak sprintkategóriájában. Pedig a versenyző a megmérettetést megelőző napon még negatív tesztet produkált, nagy valószínűséggel a verseny előtti este fogyasztott húsból került a tiltott szer a szervezetébe.

A szervezők végül megfosztották a címétől, és így a rekordjától is Carl Grove-t, mivel a verseny alatt produkált pozitív, emellett figyelmeztetésben is részesült, amit a USADA honlapja szerint el is fogadott.