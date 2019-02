Fél métert kell javítania Márton Anitának az Eb-éremhez

Nehezen gyógyuló sérülése hátráltatta a felkészülésben a világbajnok súlylökő Márton Anitát a felkészülésben, de edzőjével együtt bíznak benne, hogy lehet meglepetés-eredmény a glasgow-i fedettpályás atlétikai Eb-n. A március elsején kezdődő tornán jelenlegi dobásához képest fél méterrel kellene jobbat teljesítenie a magyar versenyzőnek ahhoz, hogy érmet szerezzen.

Idei legjobbján ugyan nem tudott javítani Márton Anita az elővizsgának is nevezhető düsseldorfi nemzetközi versenyen, de így is a legfrissebb ranglista negyedik helyezettjeként futhat neki a március elsején kezdődő fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságnak - írja az SzPress. Ahhoz képest, hogy a nehezen gyógyuló sérülése miatt tavaly majdnem fél évig nem edzhetett, a nevezési listán mégis 18.64 méter szerepel a neve mellett. Ezen a teljesítményen egy hét leforgása alatt legalább fél métert kellene javítania az éremhez. Edzője, Eperjesi László szerint ez mesébe illő fordulatot jelentene, amihez egyetlen olyan dobás kell, amivel Anita ráérezhet a korábban berögződött mozgássorára.

Az elmúlt évek világversenyein többször is borult a papírforma, nem az nyert, aki a rajt előtt egy vagy két hónappal sokkolóan nagyot dobott. Tavaly ilyenkor például úgy lett Anita 19.62 méteres dobásával fedettpályás súlylökő világbajnok - és ezzel a magyar atlétika történetének első világbajnoki aranyérmese -, hogy birminghami szereplése előtt fedettpályán még csak 18.87 volt a legjobbja.

Igaza van az edzőmnek, mert nem mentális vagy erőnléti problémát kell megoldanom, hanem technikailag tökéletes dobásokkal bejáratnom azokat az idegpályákat, amelyeken a parancsok futnak – nyilatkozta a Békéscsabai Atlétikai Club büszkesége az SzPress Hírszolgálatnak. "A múlt heti országos bajnokság után azért voltam morcos és elégedetlen, mert hiába igyekeztem, igazából egyetlen dobásomba se tudtam úgy beletalálni, ahogy szerettem volna. Egy kicsit megint félrehúzott a kezem, ezért szórtam meg a szektor jobb oldalát, pedig a súlygolyónak középen, vagy inkább attól balra kellene a földre érkeznie. Ez egy visszatérő, de orvosolható probléma, a lényeg az, hogy a csípőmet jól tudjam beforgatni. Igyekszem az izmaimat engedelmességre bírni, ha az irányítóközpont és a gépház között hibátlan az összeköttetés, akkor ismét messze röpülhet a súlygolyó" – hangsúlyozta.

Ha mégis a papírforma igazolódik be Glasgowban, annak a német Christina Schwanitz örülhet majd a legjobban, mert ő az európai rangsor éllovasa, az egyetlen, aki idén 19 és fél méternél is nagyobbat dobott. Ugyanakkor éppen ő az, aki már többször is fejre állt, az esélyesség nem szárnyakat adott neki, hanem inkább a szárnyát szegte.

„A tét engem mindig feldobott és olyan eredményt hozott ki belőlem, amire talán nem is számítottam" – folytatta Anita, akinek szívfájdalma, hogy a tavalyi vb-bravúrja után ki kellett hagynia a berlini szabadtéri Európa-bajnokságot. "Nem szoktam találgatni, ezért csak annyit kockáztatok meg, hogy az igazán jó helyezéseket Glasgowban sem fogják olcsón adni, aki éremre pályázik, annak legalább 19 métert kell dobnia, a győztesnek pedig várhatóan 19 és felett. Ellenfél szép számmal akad, nemcsak német, hanem bolgár, fehérorosz, svéd, moldáviai és lengyel éremvadászok is dobókörbe állnak, szóval jó kis verseny vár rám" – mondta Márton Anita, akit nem keserített el az, hogy az Év Sportolónőjének megválasztása előtt a TOP3-as listára sem került fel a neve, noha a magyar atlétika első világbajnokaként sporttörténelmet írt.

„Aki csak egy számban jeleskedhet, annak nincs sok esélye azokkal szemben, akik a saját sportágukban három, vagy ennél is több lehetőséget használhatnak ki" - összegzett tárgyilagosan.