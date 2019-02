Stollárnak nem jött össze a címvédés a budapesti tenisztornán

A címvédő Stollár Fanny - oldalán a brit Heather Watsonnal - 6:4, 4:6, 10-7-re kikapott a budapesti 250 ezer dollár (70 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna páros versenyének döntőjében.

A 20 éves magyar játékos és partnere - akiket harmadikként emeltek ki a szervezők - a vasárnapi fináléban az orosz Jekatyerina Alekszandrovával és Vera Zvonarjovával csapott össze.

A nyitószettben az ellenfél 4:4 után elvette Stollárék adogatását, majd magabiztosan kiszerválta a szettet. A folytatásban a magyar-brit duó 3:0-ra elhúzott, az oroszok viszont 4:3-ra fordítottak, de a játszma Stollárék sikerét hozta, akik a döntő rövidítésben 4-4 után csak három pontot tudtak nyerni.

A tavaly a spanyol Georgina Garcia Pérezzel tornagyőztes Stollár - aki juniorként wimbledoni páros bajnok volt - harmadszor jutott páros döntőbe, s ezekből egyszer ünnepelhetett.

A bajnoknak és a döntősnek járó trófeát a kilencszeres Grand Slam-győztes Szeles Mónika, valamint Szabó Tünde sportért felelős államtitkár adta át a BOK Csarnokban.