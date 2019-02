Sakk: Rapport Richárd fölényesen győzött az amerikai bajnok ellen

Szép magyar siker született Saint Louisban, az amerikai sakkozás fellegvárában. A tíz résztvevős „Champions Showdown" viadalon Rapport Richárd legyőzte a tavalyi amerikai bajnok Samuel Shanklandot. Nagymesterünk a 12 rapidpartiban, majd a 24 villámjátszmában is felülmúlta ellenfelét, összesítésben 31,5-16,5-re győzött. Három párharcban az amerikai olimpiai bajnokok örülhettek. Fabiano Caruana az indiai Pentala Harikrishna ellen nyert. Hikaru Nakamura a lengyel sakkozás nagy ígéretét, a 20 éves Jan-Krzysztof Dudát kényszerítette megadásra, Wesley So a cseh David Navarával szemben diadalmaskodott. Az amerikai színekbe „átigazolt" egykori kubai Leinier Dominguez Perez meglepetésre kikapott a bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalovtól. Valamennyi párharc győztese 36 ezer, a vesztesek 24 ezer dolláros díjat vehetett át.

Saint Louisban harmadszor rendezték meg a „Bajnokok kiterítik lapjaikat" elnevezésű viadalt, először magyar résztvevővel, Rapport Richárd kapott meghívást.

2016-ban az első tornát az indiai exvilágbajnok Viswanathan Anand nyerte meg. A bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalovval holtversenyben zárta a klasszikus gondolkodási idejű hat fordulót, a rapidverseny után Anand már másfél pontos előnnyel vezetett Hikaru Nakamura előtt. A torna doyenje a villámversenyen is remekelt, a 24 fordulós viadal utolsó partiját már tornagyőztesként játszhatta, egypontos előnnyel diadalmaskodott. Nakamura lett a második, honfitársa, Fabiano Caruana a bronzérmes, Topalov a gyorsított tempóban már nem tudott lépést tartani riválisaival.

Viswanathan Anand a 150 ezer dolláros díjalapból 60 ezret kapott.

Egy év múlva a szervezők változtattak a lebonyolításon, a nyolc résztvevő négy különböző időkontrollal páros mérkőzést játszott. Az első játéknapon négy 30-30 perces partival kezdtek, a második körben hatszor 20-20 perces ütközetekre került sor, majd nyolc 10-10 perces csatákat vívtak. A negyedik napon tizenkétszer snelleztek, 5-5 perc állt a nagymesterek rendelkezésére.

Az interneten kitűnően közvetített viadalnak elsősorban a norvég világbajnok Magnus Carlsen részvétele adott rangot. Különleges volt a pontozás, 5, 4, 3, 2 pontokat értek a nyerések, ennek a felét a döntetlenek. A digitális sakkórák ellenére bónuszidő nélkül játszottak, az összecsapások az idő szorításában még izgalmasabbak alakultak, érthetően sok volt a rontás. Carlsen a kínai férfi sakkozás első világbajnok-jelöltjét, Ding Lirent 67-25-re győzte le. A világelső a 30 játszmából kettőt vesztett el, ezt nagyon bosszúsan vette tudomásul. A másik három párharc amerikai sikert hozott. Nakamura 61,5-30,5-re nyert Topalov ellen, Caruana az orosz Alekszandr Griscsukra mért vereséget, remekül snellezve 49-43-ra győzött. Wesley So nagy hátrányból fordítva Leinier Dominguez Perez ellen diadalmaskodott 47,5-44,5-tel. Valamennyi párharcnak 100 ezer dollár volt a díjazása, a győztes 60 ezret kapott, a vesztes 40 ezerrel vigasztalódhatott.

A harmadik viadalra ismét változott a lebonyolítás. A párharcokban a nagymesterek három napig rapid tempóban csatáztak, a 12 partiban 15-15 perc volt a gondolkodási idejük, lépésenként még 10-10 másodperc bónusszal. A győzelem 2 pontot ért, a döntetlen egyet. Huszonnégy villámpartival folytatták, 3-3 perc és lépésenként 2-2 másodperc, itt már klasszikus a pontozással.

A bakui sakkolimpián aranyérmes amerikai válogatottból négyen játszottak, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Wesley So és Samuel Shankland, az ötödik meghívott a válogatott új erősítése, az egykori kubai Leinier Dominguez volt. Az öt meghívott külföldi sakkozó között Rapport Richárd is szerepelt, nagymesterünk a tavalyi bajnokkal, Shanklanddal mérkőzött meg, akivel januárban a Tata Steel Chess 2019 Masters viadalon óriási csatában, 94 lépéses küzdelemben remizett, hátrányos végjátékát döntetlenre mentette. Rapport a rapid párharcot mesterhármassal kezdte, könnyedén, a gondolkodási idővel jobban gazdálkodva sakkozott. Shankland csak egy partit tudott nyerni, míg Rapport hétszer is fogadhatta nem éppen boldog riválisának gratulációját.

Fabiano Caruana is 18-6-os vezetéssel zárta az indiai Pentala Harikrishna elleni rapid összecsapásokat. A legkiegyenlítettebb küzdelmet a várakozásnak megfelelően Hikaru Nakamura és a lengyel Jan-Krzysztof Duda párharca hozta, a rutinosabb amerikai sakkozó jobban bírta a feszültséget. Wesley So vereséggel kezdett, a jó rajt lélektani előnyével a cseh David Navara nem tudott élni. Meglepetésként könyvelhettük el a bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalov sikerét, Leinier Dominguez Perez kezdetben igen rosszul osztotta be gondolkodási idejét, a második játéknapon javított, de az utolsó négy partiból csak fél pontot szerzett. A rapid partikban elért győzelmek szépen „fizettek", a 2-2 pont sokat ért.

A rapid párharcok végeredményei:

Pentala Harikrishna (indiai, 2726, 2711) - Fabiano Caruana (amerikai, 2828, 2772) 6 - 18 (0 – 1, döntetlen, 0 – 1, 0 – 1, 0 – 1, döntetlen, 0 – 1, 0 – 1, 1 – 0, 0 – 1, döntetlen, döntetlen)

Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2731, 2716) - Hikaru Nakamura (amerikai, 2749, 2845) 10 - 14 (döntetlen, 0 – 1, 1 – 0, döntetlen, döntetlen, döntetlen, 0 – 1, döntetlen, 1 – 0, 0 – 1, döntetlen, 0 - 1)

David Navara (cseh, 2738, 2688) - Wesley So (amerikai, 2765, 2797) 8 - 16 (1 – 0, 0 – 1, döntetlen, 0 – 1, 1 – 0, 0 – 1, 0 – 1, 0 – 1, 0 – 1, döntetlen, 1 – 0, 0 - 1)

Veszelin Topalov (bolgár, 2740, 2717) - Leinier Dominguez Perez (amerikai, 2739, 2816) 15 - 9 (döntetlen, 1 – 0, döntetlen, döntetlen, döntetlen, döntetlen, döntetlen, 0 – 1, 1 – 0, döntetlen, 1 – 0, 1 - 0)

Rapport Richárd (magyar, 2735, 2708) - Samuel Shankland (amerikai, 2731, 2622) 18 – 6 (1 – 0, 1 – 0, 1 – 0, döntetlen, döntetlen, döntetlen, döntetlen, 1 – 0, 0 – 1, 1 – 0, 1 – 0, 1 - 0)

A háromnapos rapid párharcok után gyorsult a tempó, a nagymesterek két nap alatt 24 villámpartiban is összemérték erejüket. Remek küzdelmeket, élvezetes csatákat, nagy elnézéseket, jelentős fordulatokat, szerencsés győzelmeket, váratlan mentéseket is láttunk. Az idő szorításában, a 3-3 perc és a lépésenkénti 2-2 másodperc bónuszidővel vívott küzdelmekben érthetően több volt a hiba, a gyorsaság volt a legfontosabb tényező, a remekül közvetített ütközetekben félelmetes sebességgel húzták a lépéseket.

Fabiano Caruana már a hetedik játszma után megnyerte a párharcot, Rapport Richárd 11 pontos előnnyel kezdhette a második játéknapot, s az első játszmában már bebiztosította győzelmét. Shankland jobban játszott, csak a villámpartik alapján 12 játszma után még vezetett, de a jelentős ponthátrányát nem tudta csökkenteni. Rapport játéka, fölényes sikere általános elismerést aratott.

Nagyon csalódott volt Jan-Krysztof Duda. A tavalyi villám-világbajnokság ezüstérmese Hikaru Nakamurával nem bírt, a nagy adok-kapok csatában az amerikai sakkozó diadalmaskodott.

Veszelin Topalov a hajrára kissé elfáradt, sokat hibázott, Leinier Dominguez Perez azonban csak megközelíteni tudta az exvilágbajnokot.

Wesley So és David Navara küzdelme jelentős fordulatokat hozott, az amerikai nagymester az utolsó két partit megnyerve egyenlített, maradt a 8 pontos előnye.

Március 18-tól az amerikai sakkozás legjobbjai a bajnokságon mérik össze erejüket, Caruana, So, Nakamura, Shankland és Dominguez is rajthoz áll a 194 ezer dollár összdíjazású 12 fős viadalon.

A villámpartik eredményei:

Pentala Harikrishna (indiai, 2726, 2641) - Fabiano Caruana (amerikai, 2828, 2770) 6,5 – 17,5 (0 – 1, 0 – 1, 0 – 1, 0 – 1, 0 – 1, döntetlen, 0 – 1, 0 – 1, 1 – 0, 0 - 1, 0 – 1, 0 – 1, döntetlen, 0 – 1, 1 – 0, 1 - 0, 0 - 1, döntetlen, 0 - 1, 1 - 0, 0 – 1, 0 – 1, 0 – 1, 1 - 0)

Jan-Krzysztof Duda (lengyel, 2731, 2818) - Hikaru Nakamura (amerikai, 2749, 2894) 8,5 – 15,5 (0 – 1, döntetlen, 0 – 1, 0 – 1, 1 – 0, 0 – 1, 0 – 1, döntetlen, 1 – 0, 0 – 1, 0 – 1, 0 – 1, döntetlen, döntetlen, 0 – 1, döntetlen, 0 – 1, 0 – 1, 1 – 0, 0 – 1, 1 – 0, 0 – 1, 1 – 0, 1 - 0)

David Navara (cseh, 2738, 2661) - Wesley So (amerikai, 2765, 2775) 12 - 12 (0 – 1, 1 – 0, 1 – 0, döntetlen, 1 – 0, 0 – 1, 1 – 0, 0 – 1, 0 – 1, döntetlen, 1 – 0, döntetlen, 0 – 1, 0 – 1, döntetlen, 0 – 1, 1 – 0, döntetlen, 1 – 0, döntetlen, 1 – 0, 1 – 0, 0 – 1, 0 - 1)

Veszelin Topalov (bolgár, 2740, 2708) - Leinier Dominguez Perez (amerikai, 2739, 2717) 10,5 – 13,5 (1 – 0, döntetlen, döntetlen, 1 – 0, 0 – 1, döntetlen, döntetlen, döntetlen, 1 – 0, 0 – 1, döntetlen, döntetlen, döntetlen, 0 – 1, döntetlen, 0 – 1, 0 – 1, döntetlen, 0 – 1, 1 – 0, 0 – 1, döntetlen, döntetlen, döntetlen)

Rapport Richárd (magyar, 2735, 2695) - Samuel Shankland (amerikai, 2731, 2639) 13,5 – 10,5 (0 – 1, 1 – 0, döntetlen, 0 – 1, 1 – 0, 0 – 1, 0 – 1, döntetlen, döntetlen, 1 – 0, 1 – 0, 0 – 1, 1 – 0, 1 – 0, 1 – 0, 0 – 1, 1 – 0, 1 – 0, 0 – 1, 1 – 0, 1 – 0, döntetlen, 0 – 1, döntetlen)

A párharcok végeredményei:

Fabiano Caruana – Pentala Harikrishna 35,5 – 12,5 (18 – 6, 17,5 – 6,5)

Hikaru Nakamura – Jan-Krzysztof Duda 29,5 – 18,5 (14 – 10, 15,5 – 8,5)

Wesley So – David Navara 28 – 20 (16 – 8, 12 – 12)

Veszelin Topalov – Leinier Dominguez Perez 25,5 – 22,5 (15 – 9, 10,5 – 13,5)

Rapport Richárd – Samuel Shankland 31,5 – 16,5 (18 – 6, 13,5 – 10,5)