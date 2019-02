Márton Anita éremért utazik a fedettpályás atlétikai Eb-re

A címvédő Márton Anita éremért utazik a pénteken kezdődő glasgow-i fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságra, amelyen 13 magyar versenyző vesz részt.

Gyulai Miklós, a magyar szövetség (MASZ) elnöke a keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy az év fő versenye a dohai szabadtéri világbajnokság lesz, de a fedett Eb-n is jó teljesítményre számít az indulóktól. Jelezte, a 13 fős létszám annak tükrében is magasnak számít, hogy a magyar atlétika még nem rendelkezik állandó fedett csarnokkal.

Kámán Bálint sportszakmai igazgató - aki ezúttal debütál nagy versenyen - kiemelte, hogy a csapat még nagyobb is lehetett volna, de a világbajnoki bronzérmes gátas Baji Balázs, valamint a 2017-es fedett Eb-n bronzérmes többpróbázó Zsivoczky-Farkas Györgyi sérülés miatt kénytelen kihagyni a viadalt. A 13 induló mellett további nyolc atléta került rendkívül közel az indulási szinthez, 60 méteren például hárman is egy századmásodperccel maradtak le az utazásról. Kerekes Gréta (60 m és 60 m gát), Nguyen Anasztázia (60 m és távol), valamint Wagner-Gyürkés Viktória (1500, 3000 m) két számban is teljesítette a szintet, de az Eb-n egy számra koncentrálnak. A 13 indulóból kilenc egyéni csúcsot produkált ebben az évben.

A súlylökő Márton Anita féléves kihagyás után idén 18,64 méterig jutott, de úgy vélte, az éremhez 19 métert kell dobni az Eb-n.

"Idei legjobbamat szeretném elérni, az aranyhoz szerintem 19,40-19,50 méter kell majd. Erőnlétileg ott tartok, ahol tavaly ilyenkor, technikailag kell még javulnom" - fogalmazott a magyar atlétika első világbajnoka.

Az U23-as Európa-bajnok Krizsán Xénia ötpróbában tavaly hatodik volt a vb-n, 2017-ben pedig negyedik az Eb-n.

"Új egyéni csúcsot szeretnék csinálni az Eb-n és az első hatban végezni" - jelentette ki az MTK atlétája. Hozzátette, nagyon erős lesz a 12 fős mezőny ötpróbában, de százszázalékos állapotban érzi magát.

A magyar indulók:

férfiak:

Kazi Tamás (800 m)

Kovács Benjamin (3000 m)

Szabó Dániel (60 m)

Szűcs Valdó (60 m gát)

Vindics Balázs (800 m)

nők:

Kerekes Gréta (60 m gát)

Kozák Luca (60 m gát)

Sorok Klaudia (60 m)

Nádházy Evelin (400 m)

Krizsán Xénia (ötpróba)

Márton Anita (súlylökés)

Nguyen Anasztázia (távolugrás)

Wagner-Gyürkés Viktória (3000 m)