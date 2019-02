Legújabb kihívója szerint kokszol Anthony Joshua

Ahogy az elmúlt hetekben megtapasztalhattuk, az amerikai Jarrell Millernek nem igazán szokása visszafogni magát, ha nyilatkozatokról, vagy véleménynyilvánításról van szó. A nehézsúlyú bunyós június 1-én hívja ki a súlycsoport WBA/IBF/WBO bajnokát, Anthony Joshuát, akivel, ha nagyjából egy súlyban is vannak, alkatilag jelentős eltéréseket mutatnak. A kihívó szerint ez a világelső részéről a tiltólistán levő tömegnövelőszereknek köszönhető - számolt be az esetről a profiboksz.hu.

"Ne mondják már nekem, hogy bárki felszed 20 fontot az olimpiai döntő és az első profi meccs között úgy, ahogy Joshua csinálta. Kizárt, hogy koksz nélkül ezt megcsinálja valaki. Ezért is toltuk erősen a témát, hogy 10 héten át menjenek a doppingszűrések. Tanulmányoztuk a fizikumát, az erejét és az állóképességét is. Mióta bajnok lett, vékonyabb és csak azokat ütötte ki, akik elfáradtak. Nincs benne ugyanaz az erő és állóképesség, mint korábban. Klitschko keményen kardoskodott a tesztelések mellett. És miből van diplomája a Klitschko fivéreknek? Sporttudományok. És miért akar vajon egy olyan ember folyamatos doppingszűréseket, aki pontosan tisztában van az emberi testtel és fizikummal? Keményen hajtották is a témát, de aztán puhultak, hogy össze legyen hozva a mérkőzés."

Joshua természetesen cáfolta kihívója vádjait: "Mindezt az erőnléti edzéseimnek tudhatom be, amit elértem. Ha cuccoznék, nem férnék bele a pólómba. Hülyeségeket beszél Miller, szokás szerint. Az Olimpián 104 kiló voltam, az első profi meccsemen 107, egy év múlva. Miről is beszélünk? Mi van azzal a 11 évvel, amit a bokszban töltöttem, 18 éves korom óta? Most 115 kiló vagyok, ez évente kb. 1 kiló növekedést jelent. Ez az életmódom és az edzéseim következménye. Annak, hogy nagyon megnézem, mit eszem és mindent feláldozok az ökölvívás oltárán. Egyébként éppen fogyni akarok, szóval, elég nagy marhaság lenne, ha kokszolnék. Ilyen az életmódom, és ez marha sokba kerül, hogy különlegesen kell kajálnom. A doppingtesztek is igen sokban vannak. A VADA egész évben végez szűréseket rajtam, kéthetente, ez 40.000 fontomba kerül. És semmit nem találnak."

Miller egyébként azt is elmondta, hogy az ő titka szintén a sok edzésmunka, na, meg a különleges étrend: „Mindenkinek üzenem, aki esélytelennek van kikiáltva, meg azt mondják rájuk, hogy dagadtak, meg ilyesmi, szóval nekik mondom, ne foglalkozzanak ezzel, én vagyok az élő példa, hogy kemény edzésekkel, 1-2 sajtburival és néhány csésze teával is jó messzire lehet jutni."