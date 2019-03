Ötből három magyar továbbjutott 1500 méteren a short track-vb-n

Pénteken az egyéni távok selejtezőivel megkezdődött a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság. A leghosszabb, 1500 méteres távon az öt magyar indulóból három is bejutott a szombati elődöntőkbe. A folytatásban még az 500 és az 1000 méter selejtezői várnak a versenyzőkre, ezekből az ugyancsak szombati középdöntőbe lehet kvalifikálni.

Kiküldött munkatársunk jelenti Szófiából.

Ahogy várható volt, az első napi program még jórészt üres lelátók előtt zajlott, de ez így volt a sportági nagyhatalomnak számító Kanadában is egy évvel korábban. Akkor alsós általános iskolásokkal igyekeztek felfűteni a hangulatot, ezúttal csak a csapattársak, illetve családtagok ültek a székekekn.

Magyar részről Burján Csaba kezdte a programot az 1500 méter negyedik negyeddöntőjében, aki futamgyőztesként jutott be a szombati elődöntőbe. A leghosszabb távon egyből az elődöntőbe lehet kerülni, míg 500 és 1000 méteren a selejtezőkből a nagyeddöntőbe vezet az út. A pécsi olimpiai bajnok a táv utolsó harmadára fordulva gyakorlatilag végigelőzte a sort, és tulajdonképpen magabiztosan csúszott be az élen.

Ebben az ír Sean McAnuff is, akinek a magyar csapat edzője-menedzsere, Bánhidi Ákos irányítja a felkészülését. A magyar szakember így Hungary felíratú sapkában, és Ireland felíratú melegítőfelsőben állta végig a futamot az edzőknek kijelölt emelvényen.

Az ötödik futamban újabb magyart láthattunk, Liu Shaolin Sándor spórolva az erejével, nem elfelejtve, hogy a hosszú programban még vár rá az ötszáz és az ezer selejtezője, de azért ügyelve a presztízsre nyerte meg a futamát, maga mögött tartva a koreai June Szeo Lit, és a japán Kikucsi Kotát. A többiek pedig tisztes távolból követték őket.

Shaolint ezúttal komoly szurkolótábor biztatja, öccse, Shaoang mellett az egyik húguk, valamint nagyszüleik is az Armeec Arénában drukkol. "Ahová a lehetőségeink engedik, elkísérjük a fiúkat. Idén voltunk a drezdai világkupán, korábban pedig jártunk már Tokióban, illetve két éve a rotterdami vilábajnokságon is – mondta el két futam között Szabó Sándor, az Origónak. És, hogy milyen érzés olimpiai bajnokok nagyszülőjének lenni? Ha nem kérdezik meg, akkor nem is jut eszembe, hogy ők oimpiai bajnokok, pedig világ életemben arról álmodtam, hogy valaki a családból egyszer ilyen sikert érjen el. Fantasztikus érzés volt, amikor megnyerték, én a munkahelyemen voltam, nem is mertem nézni a döntőt. A lányom hívott sírva, na, mondom, ezek kiestek, de aztán jöttek a kollégák gratulálni, és akkor már tudtam, hogy miért sír a lányom."

A harmadik férfi egyéni versenyzők a sérült Liu Shaoang távollétében Varnyú Alex volt, aki az idei világkupa-sorozatban többször is szerepet kapott, valamint tagja volt a dordrechti Európa-bajnokságon aranyérmes váltónak is. A magyarok közül ő keürlt a legnehezebb csoportba: ott volt az 1000 méter phjongcshangi olimpiai bajnoka, Samuel Girard, valamint a leghosszabb távon olimpiai bronzérmes és világbajnok orosz, Szemen Jelisztratov is. Nem volt meglepetés, hogy ők ketten jutottak tovább, az MTK korisa pedig a negyedik helyen csúszott be, így nem jutott az elődöntőbe.

A nők 1500-as versenyében a második futamban a vk-győztes, junior vb-ezüstérmes Jászapáti Petra remek versenyzéssel a második helyen jutott tovább egy kimondottan erős futamból. Ugyanez nem sikerült Bácskai Sára Lucának, aki három körrel a vége előtt még továbbjutó helyen állt, de aztán az erősebb koreai, kínai, olasz trió nem ismert kegyelmet.

A legrövidebb, négy és fél körös távon Burján Csaba újra a koreai Livel futott versenyt, és ezúttal is simán ment tovább a második helyen. Varnyú Alexnek megint nem jött össze a továbbjutás, szemben Liu Shaolin Sándorral, aki a legrosszabb, 1-es pozícióból rajtolva, két kör alatt, ahog ő szokta mondani, "megette" a mezőnyt.