Ha húzhatunk jobb lapot a gyorskorcsolyaváltóban, meg fogjuk tenni

A világbajnokság leghosszabb napján vannak túl a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott tagjai. A sportolók és a stábtagok számára is megterhelő a hétórás versenynap, de fontosabb, hogy Bánhidi Ákos, a csapat edzője szinte maradéktalanul elégedett lehet a látottakkal.

„A hosszú versenynapokhoz hozzászoktunk a világkupában, ahol a szervezők az utolsó két versenyen nem igazán voltak felkészülve a hatalmas létszámra, és volt, hogy reggel hattól este fél tizenegyig tartott a program – mondta a szakember az Origónak a pénteki nap utolsó futama után. – A világbajnokság súlya persze mentálisan egy többletterhelést jelent, de túl vagyunk rajta."

Az eredményeket illetően még inkább elégedett lehet Bánhidi Ákos és a vezetőedző, Lina Zsang. A kétfős női csapatból Jászapáti Petra minden távon, míg Bácskai Sára Luca 1000 méteren jutott tovább, míg a férfiaknál Liu Shaolin Sándor és Burján Csaba is triplázott, csak Varnyú Alexnek nem lesz egyéni száma a hétvégén.

„Amellett, hogy két ezres futamban is nagy szerencsénk volt – Bácskai Sára és Burján Csaba nem panaszkodhat – azt látom, hogy szinte az összes ország, összes versenyzőjének töltenie kellett a telepeket, nem csak nekünk. Arra fel kell készülnünk, hogy nem a technikai, hanem a fizikai paraméterek fognak dönteni, mert ilyen lassú jeget, én nem is tudom, mikor láttam utoljára. Ez összehozza a mezőnyt, mert nem csúszik a jég, amire ugyebár ezt a sportágat kitalálták, és a kevésbé technikás, de fizikálisan erős korisok is tartani tudják a lépést a képzettebbekkel."

Az viszont nagyon jó jel, hogy Liu Shaolin Sándor egész nap rendkívül frissnek tűnt, látványosan kiemelkedve ezzel a mezőnyből. Sanyi flash volt, pörgött a lába. Nem ő volt az egyetlen, de sok menőt láthatóan megfogott ez a jég, ami vele is elő szokott fordulni. De úgy tűnik, hogy az egész éves agyalás jófelé viszi a dolgokat. És egyébként, bár tényleg nem ez az erőssége, ő ezen a téren is extra képességekkel rendelkezik."

Az idősebb Liu testvér és Burján Csaba mellett a szezonban az első magyar női vk-aranyérmet nyerő Jászapáti Petra is hibátlan napot zárt. Amiben nincs semmi meglepő, mondja Bánhidi, hiszen a világkupákon futott számtalan megnyert B-döntő, pláne az aranyérem tökéletes fokmérője az ő állapotának. Az, hogy egy világbajnokságon minden távon ott van a legjobb tízben, most már nevezhető egy sztenderdnek. Neki most már csak azt a kis ugrást, ami ugyanakkor egy borzasztóan nagy és nehéz ugrás is, kell megtennie, ami beviszi azok közé a versenyzők közé, akik rendszeresen az érmekért harcolnak."

A szezonban a saját bevallása szerint is érettebb, jobb korcsolyázóvá váló Jászapáti edzője szerint félreérthetetlen jeleit mutatja, hogy valóban készen áll egy világbajnokságra, és arra, hogy kihozza magából a maximumot.

Szombaton az egyéni versenyek mellett a férfi váltó is rajthoz áll, ahol Japán, Kína és Olaszország lesznek az ellenfelek az elődöntőben. Az viszont még kérdéses, hogy a mieink valóban a tervezett Liu, Burján, Krueger Cole, Varnyú Alex összeállításban állnak-e rajthoz, miután utóbbi nem mutatott kirobbanó formát pénteken.