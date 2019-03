A teqball egy lépéssel közelebb került az olimpiai álomhoz

Ázsia után újabb kontinenst készül meghódítani a magyar találmányon alapuló teqball, amely az idei Afrikai Játékokon és az Afrikai Strandjátékokon bemutató sportként fog szerepelni. Eközben a hétvégén döntött az Ázsiai Olimpiai Tanács is: a 2020-as Ázsiai Strandjátékokon is ott lesz a teqball.

Ismét komoly elismerést kapott a Borsányi Gábor, Huszár Viktor és Gattyán György által alapított magyar fejlesztésű, hajlított pingpongasztalon űzhető, futball-alapú sportág, amely az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ANOCA) végrehajtó bizottságának rabati tanácskozásán született döntése értelmében az idei nyári Afrikai Strandjátékokon és az Afrikai Játékokon, mint bemutató sport (demonstration sport) mutatkozhat be a nagyközönségnek. Az ANOCA júniusi éves rendes közgyűlésén pedig azt fogja javasolni tagjainak, hogy ismerjék el hivatalosan is az eddig is már több mint 40 országba eljutó teqballt. Ez pedig azt jelenti, hogy a világ olimpiai bizottságainak több mint fele támogatja már a teqballt, amelyet a legnagyobb profi futballklubok használnak edzéseiken, és olyan klasszis játékosok népszerűsítik, mint az aranylabdás Ronaldinho.

„A Teqball egy nagyszerű, látványos sport, amit az egész világon játszani fognak. Egy fenntartható nemzetközi modellt szeretnénk létrehozni" – nyilatkozta Rabatban Huszár Viktor, a teqball társalapítója, műszaki ötletgazda.

A legjobb teqballosok idén előbb Sal szigetén (Zöld-foki Köztársaság), a június 14-23. között megrendezésre kerülő Afrikai Strandjátékokon, majd az augusztus 23. és szeptember 3. között Marokkóban zajló rabati Afrikai Játékokon fognak ízelítőt adni az alig 2 éves Nemzetközi Teqball Szövetség (FITEQ) által irányított sportból. A szövetség tervei közt szerepel, hogy Teqball asztalokat adományoz és képzéseket tart több afrikai országnak, elősegítve ezzel a sportág elterjedését a kontinensen.

A FITEQ elöljárói a hónap végén az Óceániai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ONOC) évi rendes közgyűlésére utaznak a Fidzsi-szigetekre abban a reményben, hogy az ONOC is elismeri a sportágat.

A teqball ezzel megállíthatatlanul halad a világsiker útján: a tavaly augusztusi jakartai közgyűlésén az Ázsiai Olimpiai Tanács (OCA) rekordgyorsasággal ismerte el a FITEQ-et, ami azt jelenti, hogy a teqball akár már a legközelebbi Ázsiai Játékok versenyprogramjában is szerepelhet 2022-ben. Az Ázsiai Olimpiai Tanács e hétvégi, 38. Közgyűlésének döntése értelmében pedig a teqball már a 2020-as Sanyában megrendezésre kerülő Ázsiai Strandjátékokon versenysportként szerepelni fog. Ezt Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, az Ázsiai Olimpiai Tanács újraválasztott elnöke jelentette be a hétvégén.

„Precedens nélküli, hogy ilyen gyorsan elismerjenek egy új sportágat. Elképesztő magyar sportdiplomáciai siker, hogy az ázsiai kontinensen jövőre érmeket adnak át a magyar fejlesztésű Teqballban" – mondta Marius Vizer Jr., a FITEQ Nemzetközi Kapcsolatokért felelős igazgatója, a delegáció vezetője.

A FITEQ ezzel újabb nagyon komoly lépést tett a nagy álom beteljesülése felé, hogy a teqball olimpiai sportággá váljon.