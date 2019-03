A darts királya imádta Dzsudzsák Balázst, de azért odaszólt neki

Magyarország eddigi legnagyobb dartsversenyét rendezték meg pénteken este az Érd Arénában. A rajongók már decemberben pirossal bekarikázták ezt a dátumot, akkor jelentették be, hogy többek között a világelső Michael van Gerwen és Russ Bray is részt vesz a Budapest Darts Gálán. A jegyek néhány nap alatt elfogytak, a várakozás tehát óriási volt. Az esemény pedig nem is okozott csalódást, fantasztikus hangulatban zajlott a verseny, remek meccseket láthattunk, a résztvevők is élvezték, joggal bízhatunk abban, hogy a gála hagyományt teremtett.

Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón mind az öt sztárvendég részt vett, azaz a világelső és világbajnoki címvédő holland Michael van Gerwen, honfitársa, Vincent van der Voort, a világranglistán 8. helyen álló Mensur Suljovic, a 10. helyezett ausztrál Simon Whitlock, valamint mindenki kedvenc szpíkere, Russ Bray.

Természetesen MVG kapta a legtöbb kérdést:

Motiváltan érkeztünk, mindig jó egy új helyszínen játszani, mert új élményt ad. Nem ismerem annyira a magyar játékosokat, de örülök, hogy ez most megváltozik. A többiek nevében elmondhatom, hogy készültünk erre a versenyre, és a maximumot szeretnénk majd nyújtani. Sokat változtam, mióta apa lettem, érzem ennek a felelősségét is, de élvezem, igazából a legjobb dolog, ami történt velem. Szerencsére a családom megszokta, hogy a munkám rengeteg utazással jár, ami ugyan néha már túl sok, de annál jobban esik az az idő, amit együtt töltünk. Sok áldozattal jár ez a munka, és ez nem mindig szép, próbálok csak a pozitívumokra figyelni és emlékezni.”

A világbajnok egyébként óriási PSV Eindhoven-drukker, és emlékszik Dzsudzsák Balázsra is:

Imádtam, remekül játszott a PSV-ben, a mai napig él bennem az emléke, milyen jó volt az Ajax ellen megnyert 4-3-as meccsen. Fenomenális volt. Most az Emirátusokban játszik, ugye? Tömi a zsebeit, mi? Nem hibáztatom érte. A világelső az Origo kérdésére elmondta, reméli, ezúttal nem éri olyan meglepetés egy hazai játékos által, mint előző este, amikor Skóciában a Gary Anderson helyett beugró John Henderson a közönség elképesztő támogatását élvezve bravúros döntetlent ért el ellene a Premier League-ben a szezon eddigi talán legjobb meccsén:

„Szerintem a magyar közönség is ki fog tenni magáért, amikor a hazai játékosok fognak játszani. Nagyon várom a hollandiai PL-fordulót is, biztos vagyok az őrült hangulatban, hasonlóan a csütörtökihez Aberdeenben. Egyébként rosszabbul is alakulhatott volna az este, ha a másik helyi kedvenc, Gary Anderson ellen kellett volna játszanom. Szerintem nem is voltam olyan szörnyű, de meg sem közelítettem a legjobb formámat.”

Az osztrák Mensur Suljovic is közvetlenül Aberdeenből utazott Érdre, de ő már járt itt korábban. Felidézte, hogy három évig játszott elektromos dartsot Magyarországon, egyfajta hazatérés neki ez a verseny.

Vincent van der Voort szerint nálunk is lehet valamikor olyan közkedvelt a darts, mint Hollandiában:

Hollandiában Barney (Raymond von Barneveld) miatt lett népszerű ez a sport. Sok olyan esemény kellene, ahol magyarok indulnak, és a tévé is közvetíti. Ezzel talán többen kezdenének el játszani, de az is fontos, hogy legyen egy olyan kiemelkedő alak, mint nálunk anno Barney, most pedig Michael.

Russ Brayt a sportág kedvelői a Hangként (The Voice) ismerik, ikonikus rekedtes orgánuma miatt, és a nemzetközi nőnap szellemében nyilatkozott:

„Két hete Szlovákiában voltam egy versenyen, amikor egy magyar hölgy kérésére kimondtam magyarul, hogy száznyolcvan. Szóval, végül is gyakoroltam az estére. A becenevemet is egyébként egy hölgytől, Cathy Evanstől kaptam, még nagyon régen, szóval nem is én választottam.”

Simon Whitlock már megbarátkozott azzal, hogy nem került be a Premier League idei mezőnyébe:

„Természetesen szerettem volna indulni a PL-ben, és szerintem meg is érdemeltem volna, csalódott vagyok, hogy nem választottak be. Így viszont sokat lehetek otthon és többet gyakorolhatok, valamint az ilyen gálákon is részt vehetek. 15 évesen egyszer édesapám megkérdezte, van-e kedvem dartsozni, én meg úgy voltam vele, hogy persze, miért ne? Hamar beleszerettem, és bár szerintem borzasztó voltam eleinte, elhatároztam, hogy profi játékos leszek, lehetőleg a világ legjobbja. Utóbbi még nem jött össze, de továbbra is célom.

A sajtótájékoztatók után szépen kezdett megtelni az Érd Aréna, a lelátókon kívül a küzdőtéren sem lehetett üres helyet találni, több ezer szurkoló jött ki Magyarország eddigi legnagyobb dartsos eseményére. Hangulatban és öltözékben is próbálták hozni a nemzetközi szintet, lehetett látni apácákat, unikornisokat, Super Mariókat, dartsmintás ponchókat és Peter Wright-tarajú embereket is.

Majd a PDC himnusza, a Chase The Sun felcsendülése után színpadra lépett az est egyik főszereplője, Russ Bray, akit kitörő ováció fogadott. A legendás szpíker felkonferálta az első mérkőzés résztvevőit, Kovács Patrikot és Vincent van der Voortot, az Érd Arénában pedig már ekkor igazi, a brit versenyekhez hasonló hangulat uralkodott.

A holland első köre rögtön 140-et hozott, ami megadta az alaphangot, de később Kovács is dobott 134-et. Van der Voort baja meggyűlt a kiszállókkal, de nagy nehezen behúzta az első leget. Mindenki epekedve várta az első 180-at, no meg Bray ikonikus üvöltését, és ez a második legben Kovács Patrik révén be is következett, az Aréna szinte felrobbant, a magyar versenyző pedig a leget is megnyerte. Van der Voort is odatett egy 180-at, a nézők őt is megünnepelték, de Kovács ezt a leget is hozta, beindult a Ria! Ria! Hungária!

Az első 5 játékban mindenki hozta saját kezdését, aztán a holland brékelt, majd 180-nal kezdett, viszont Kovács is dobott egyet, amikor a meccsben maradásért küzdött, és feljött 5-3-ra. Erre a Dutch Destroyer megint bemutatott egy 180-as kezdést, és végül meg is nyerte saját maga 6. legjét, ezzel együtt a mérkőzést is 6-3-ra.

A második mérkőzésen Székely „Penge” Pál mérkőzött meg Mensur Suljoviccsal. Az osztrákon nem igazán látszott, hogy csütörtök este még Aberdeenben dobált, gyakran 100 fölötti köröket produkált, miközben zúgott a Hajrá, Pali! A világranglista 8. helyezettjét nem lehetett kizökkenteni, hamar 3-0-s előnyre tett szert, és dobott egy 180-at is.

Pengének viszont nem igazán jöttek a triplák, de Suljovic játéka is hullámzott. Ezzel együtt is nyerte egymás után a legeket, ráadásul több 180 is „kicsúszott” tőle, így végül simán, 6-0-lal jutott az elődöntőbe.

Ezután jöhetett az est egyik fénypontja, főleg Lakatos Gergely számára, aki a világbajnok és világelső Michael van Gerwennel csapott össze. A magyar játékos kezdett, kiszállóig is eljutott, de megremegett a keze. MVG nem volt csúcsformában, magához képest kifejezetten gyengén dobott eleinte, de azért egy 180 összejött neki. Nagy nehezen kiszállt dupla 1-gyel, ami után csinálta egy kicsit a show-t, ezt pedig a közönség is díjazta.

Ahogyan Lakatost is, amikor egymás után kétszer dobott 140-et, de MVG egy 111-es kiszállóval behúzta ezt a leget is. A következő viszont Lakatosé lett, akit hősként ünnepelt a közönség. Felharsant az Érik a szőlő, elképesztő hangulat uralkodott, a világsztár is elismerően nézte a drukkereket, akik számára ismeretlen nótákat üvöltöttek. Viszont így is hozta a kötelezőt, 6-1-re nyert, majd alig győzte dicsérni ellenfelét és a publikumot, amelyet a német, brit és holland közönséghez hasonlított, ami komoly elismerés.

Az utolsó negyeddöntő hihetetlenül kezdődött, Végső János 180-at dobott, amit Russ Bray magyarul ordított a mikrofonba. De Simon Whitlock klasszisát mutatja, hogy így is megnyerte az első leget. A magyar játékos azonnal egyenlített, pontos kiszállója után talpra ugrott minden néző. A „Varázsló” ezután összeszedte magát, és bár nem játszott jól, hatékonyan kiszállózott, megdobta a kötelezőket, zsinórban nyerte a legeket.

A közönség rendületlenül biztatta Végsőt, aki ennek is köszönhetően behúzott egy újabb leget a világranglista 10. helyezettje ellen. Aztán az ausztrál az utolsó legben megdobta első 180-át, majd rögtön kiszállt, és végül 6-2-vel jutott tovább, de Végső sem vallott szégyent.

Az elődöntők előtt egy jótékonysági mérkőzést rendeztek, amelyre licitálni lehetett. Ezt Végh Krisztián nyerte 1 020 000 forinttal, amelyet a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány kapott meg. Az ellenfél a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen volt, aki remek show-t csinált ezúttal is, a 2-0-ra megnyert mérkőzés után pedig tisztelete jeléül egy dedikált pólót ajándékozott Végh Krisztiánnak.

Az első elődöntőben Suljovic Van der Voorttal csapott össze. A holland kezdett jobban, és 3-0-ra ellépett, Suljovic idegesen játszott, eleinte semmi nem jött neki össze. Ezzel szemben Van der Voort szórta a 140-eket. Az osztrák végül nagy nehezen kiszállt 40-ről, de Van der Voort továbbra is magabiztos volt. Suljovicot még a 180 sem rángatta ki a gödörből, és a holland végül simán, 6-1-re nyert.

Egy Van Gerwen-Whitlock rangadó a világ minden táján, bármilyen versenyen kiemelt mérkőzésnek számítana, joggal lehetett remélni, hogy izgalmasabb lesz ez az elődöntő, mint az első.

Mindenki hozta a saját kezdését, majd a Varázsló elvette Van Gerwenét, aki egyébként 24 órán belül a 4. meccsét játszotta. A negyedik legre azért megrázta magát, 170-nel lement kiszállóra, amit aztán egyből megdobott.

A közönség is csendben figyelte a kiélezett csatát, csak néhányan énekeltek ekkor. Közben MVG átvette a vezetést, majd hajított egy 180-at, aztán kiszállt 40-ről. Whitlock is válaszolt egy 180-nal, utána pedig egyből kiszállt. Mighty Mike-ot ez sem zavarta meg, hozta a következő leget, majd az ausztrál kezdett 180-nal. De ez sem volt elég az életben maradáshoz, Van Gerwen az utolsó legben előbb ért le kiszállóra, amit másodjára meg is dobott, és 6-3-mal jutott döntőbe.

A finálé előtt egy egészen különleges mérkőzés következett, ugyanis a szpíker, Russ Bray csapott összes Mensur Suljoviccsal. Az ünnepélyes bevonulás után a két résztvevő bulizott még egy kicsit a színpadon, a bemelegítés alatt pedig az egész közönség Brayt éltette. Az ő szerepét ekkor egyébként az esemény főszervezője, Vereczkey Lajos vette át.

Az érces hangú angol egy kicsit kijött a gyakorlatból, talán fáradt is volt, nem igazán ment neki a játék. Suljovic simán nyert 2-0-ra, de ennek a meccsnek nem az volt a lényege, ki győz, hanem a szórakoztatás, ennek pedig maradéktalanul megfelelt.

A Budapest Darts Gála fináléjaként tehát holland házidöntőt rendeztek. Ekkor már este 11 volt, de a közönség még mindig nem fáradt. Van Gerwen sem, aki már az első legben elért egy 180-at, de honfitársa is remekelt. Közben a nézők továbbra is Russ Brayt éltették. Röpködtek a 100 körüli és feletti körök, az utolsó meccs méltó megkoronázása volt az eseménynek. Felváltva nyerték a legeket, aztán MVG kicsit feljebb kapcsolt, ezért a közönség Van der Voort mellé állt, aki ezt egy 180-nal hálálta meg. Továbbra is magas volt a színvonal, van Gerwen megint bemutatott egy 180-as kezdést, miután elveszített egy leget. Majd 5-4-es vezetésnél kiszállt 76-ról, ez pedig azt jelentette, hogy a háromszoros világbajnok megnyerte a Budapest Darts Gálát.

Amely elsőre remekül sikerült, a felhozatalra, a magyarok teljesítményére és főleg a hangulatra egyáltalán nem lehetett panasz. A sztárok hozták, amiért meghívták őket, ráadásul egy olyan országban kaptak hatalmas szeretetet, ahol eddig még nem vettek részt profi versenyen. Ez a gála bebizonyította, hogy van létjogosultsága ilyen eseményeknek Magyarországon, és remélhetőleg nem ez volt az utolsó.