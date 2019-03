Óriási hajrával vb-döntős a férfi váltó a rövidpályás gyorskorcsolya-vb-n

A szófiai rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság második napján mindhárom egyéni távon három magyar, Jászapáti Petra, Burján Csaba és Liu Shaolin Sándor állhatott rajthoz. Utóbbi hiába nyerte meg a futamát 1500 méteren, egy apról lökés miatt kizárták a bírók, ötszáz méteren pedig a döntőben övé volt a második rossz start, ami után újfent kizárták. Burján Csaba 1500 méteren B döntőbe jutott, és végül 13. lett összesítésben. A nap végén a férfi váltó óriási hajrával nyerte meg a futamát és jutott be a vasárnapi A döntőbe. A vb utolsó napján egyéniben 1000 méteren a fentebb említett mindhárom versenyzőnk érdekelt lesz.

A pénteki selejtezők után nem alaptal optimizmussal vártuk a szombati döntőket. A leghosszabb és a legrövidebb egyéni távon, azaz 500 és 1500 méteren is volt érdekeltségünk úgy a nőknél, mint a férfiaknál.

A férfi ötszáz méter első negyeddöntőjében Liu Shaolin egy francia mellett három orosszal futhatott együtt, de ez nem zavarta: jól rajtolva az első kanyarban az élre állt, csak a hátát nézhette az orosz trió. Az elődöntőben a hármas pozícióból rajtolva is az élre tudott állni, és meg is tartotta végig az első helyet. A döntőben két kínai (a világcsúcstartó Vu Daj-csing, illetve Ren Zsi-vej) valamint egy koreai (Heon De Hwang) ellenfele volt, kár, hogy nem mérhette össze velük az erejét és a gyorsaságát, ugyanis a koreai korai rajtja után Liu Shaolin is rosszul rajtolt, amiért automatikus kizárás járt.

"Ezt most én rontottam el, talán túlságosan izgultam. Nem tudom. Történt már velem hasonló, de döntőben még sohasem. Dühös nem vagyok, hiszen én hibáztam. Az előző kizárásom miatt inkább voltam az, továbbra is tartom, hogy a „semmiért" zártak ki ezerötszáz méteren" – nyilatkozta az olimpiai bajnok a peches futam után.

Burján Csaba nem jutott tovább a negyeddöntőből, csak a negyedik lett a futamában.

A férfi váltó a pénteki kétségek után végül az eredetileg tervezett Burján Csaba, Krueger Cole, Liu Shaolin Sándor, Varnyú Alex felállásban az olasz, japán, kínai kvartett elleni elődöntőt. Az elején vezettünk, a közepén üldöztük a mezőnyt, de az utolsó köröket magára vállaló Liu Shaolin Sándor másfél körrel a vége előtt mindenkit megelőzött, és az első helyen vitte be a váltót a vasárnapi döntőbe, ahol a mieink mellett az oroszok, a koreaiak és a kínaiak lesznek ott.

1500 méteren az elődöntőben egy futamba került a két magyar, azaz a távon januárban Eb-aranyérmes Liu Shaolin Sándor, valamint az olimpiai bjanok férfi váltó tagja, Burján Csaba. De volt két kanadai is, és Steven Dubois és Samuel Girard ugyanúgy összetartott, mint a mieink, felváltva vezette a mezőnyt ez a négyes. Liu Shaolin Sándor féltávnál aztán az élre állt, és attól fogva senkinek nem volt esélye, hogy megelőzze, magabiztosan jutott volna be a döntőbe, ha nincs a videobíró, ami alapján kizárták – a visszajátszásokból úgy tűnt, nem minden alap nélkül.

Burján Csaba az ötödik helyen végzett a futamban és B döntőbe jutott, ahol végül az ötödik helyen összesítésben a 13. helyen végzett.

Nem értesített arról a nemzetközi szövetség, hogy van olyan szabály, hogy én jövök hátulról, előzök két embert, engem vállaz le az ellenfél, és aztán mégis én kapom a büntetést... Nem szabad, hogy dühből csináljam tovább a versenyt, a fejemet kell ezután is használnom, ahogy eddig" – mondta a futam után Liu Shaolin a korcsolyaszövetség munkatársának.

"Az eredmények nem jelentenek csalódást, mert, ha azt mondja valaki a szezon elején, hogy a vébén mindhárom számban negyed- vagy elődöntős leszek, azonnal aláírom – mondta az Origónak Burján Csaba az ötszázas futam után. – Kicsit bánt, hogy nem vagyok olyan jó formában, mint a szezon eleji világkupákon, amikor 1500-on is tudtam versenyezni a továbbjutásért, most meg inkább csak néztem. És ötszázon sem volt elég erőm, hiába előztem meg Hamelint, nem tudtam megtartani a pozíciómat. Pont az a kevés hiányzik, ami év elején még megvolt."

A szegedi korisra vár még egy 1000 méteres negyeddöntő vasárnap, ahol, mint mondja, nem megoldhatatlan a csoportja (a francia Fauconnet, a kínai Ren, az orosz Jelisztratov és az olasz Confortola van vele egy ötösben), de igazából már inkább a váltóra koncentrál, amelyik szombaton az olaszokkal, Kínával és Japánnal küzd az elődöntőért. Az utolsó ötszázam egész jó volt, szívben, lélekben is van elég erőm a váltóhoz, ahol egyébként sem az erő szokott lenni a probléma. Hétszer másfél kör mindössze, ahhoz nagyon ki kell lenni, hogy az ember ne bírja, remélem, hogy nem is lesz ilyen gond."

Az 1500 méter A döntőjét gyakorlatilag kétszer kelltt végigfutnia a nyolc indulónak, miután az első próbálkozásnál két körrel a vége előtt egy bukás után majdnem beborult a pályára a körben felállított szivacsfal. Végül a koreai Lim Hjo Jun nyert a kanadai Samuel Girard előtt.

A nőknél Jászapáti Petra a második futamban két koreaival, egy-egy orosszal, kazahhal, némettel és amerikaival futott.

Négy körrel a vége előtt utóbbi finoman arrébb tette a harmadik helyről, amiért akár ki is zárhatták volna Santost, de nem tették, pedig akkor a szegediek junior vb-ezüstérmese a B-döntőben futhatott volna. 500 méteren ötödik lett a középdöntős futamában, így nem jutott tovább a délutáni döntőkbe.

A magyar korcsolyaszövetségtől egy nagyobb létszámú delegáció tartózkodik Szófiában, akik a jövő évi debreceni Európa-bajnokság előkészítésének jegyében figyelik a rendezés. Így azt is láthatták, hogy például a pálya körül szivacs fal rögzítésénél milyen szarvashibát követtek el a bolgár rendezők: az ötszázas A döntőben történt bukás során a két érintett koris konkrétan átcsúszott a szivacs alatt, annyira hanyagul volt lerakva az elvileg a sportolókat védő eszköz.