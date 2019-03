Már csak a váltónk szerezhet érmet a rövidpályás gyorskorcsolya-vb-n

Az ezerméteres egyéni számmal, valamint a szuperdöntőkkel és a férfi váltók döntőjével ért véget vasárnap a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokság. A középső egyéni távon Liu Shaolin Sándor jól korcsolyázva bejutott az elődöntőbe, ott viszont ezúttal is kizárták. Burján Csaba és Jászapáti Petra nem jutott tovább a negyeddöntőből, utóbbinak ez mindössze két ezredmásodpercen múlt.

A negyeddöntőben Liu Shaolin Sándor magabiztosan korcsolyázva lett második a futamában és jutott be az elődöntőbe. Láthatóan nem akart a kelleténél nagyobb kockázatot vállalni csak azért, hogy megelőzze a koreai Lim Hjo Junt.

Burján Csaba előzés közben összeakadt az orosz Szemen Jelisztratovval, a bírók lökésért kiállították, az orosz klasszist pedig bejuttatták az elődöntőbe.

Az elődöntőben pedig jött az újabb szigorú bírói döntés, Liu Shaolin összeakadt a koreai Lim Hjo Junnal, váll vállnak feszült, a koreai elesett, a bírók pedig úgy látták, hogy a magyar olimpiai bajnok volt szabálytalan. Így eldőlt, hogy egyetlen egyéni számban sem lesz magyar érem a szófiai világbajnokságon. A Shaolin kárára továbbjuttatott Lim pedig megnyerte a döntőt.

A nőknél 1000 méteren Jászapáti Petra rettentően nehéz negyeddöntőbe került: a táv olimpiai bajnokán, a holland Suzanne Schultingon kívül a kétszeres Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Martina Valcepina is ott volt a rajtvonalon. A szegediek junior vb-ezüstérmese, amíg tudta, maga mögött tartotta a hollandot, aztán a német Anna Seidel is megelőzte, a célba éréskor pedig még szerencséje sem volt: a másik olasz, Cynthia Mascitto két ezreddel előbb tolta be a korcsolyáját, így még azt a lehetőséget is elvette Jászapátitól, hogy a legjobb harmadikok egyikeként jusson az elődöntőbe.

Pedig csak Mascitto és az orosz Prosvirnova ment nála jobbat, azaz nem is lett volna kérdés az elődöntő. A januári dordrechti Európa-bajnokságon az A döntőről maradt le ugyanennyivel...

Az utolsó negyeddöntőben futó Bácskai Sára Luca nem bírt a holland, kínai, koreai, orosz riválisokkal, ötödikként ért célba. A távot a szám olimpiai bajnoka, a holland Suzanne Schulting nyerte.

A magyar csapat számára így Liu Shaolin Sándor – szintén kizárással végződő – 500 méteres döntője volt az egyetlen finálé.