Ettől igazán értékes a szófiai vb-bronzérem

A magyar válogatott a férfi váltó révén egy bronzéremmel zárta a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságot. Az esemény előtt sokan talán jobbra és több éremre számítottak, de Bánhidi Ákos edző ezzel az eredménnyel sem elégedetlen.

Az utolsó vasárnapi verseny után először a legfrissebb élményről, a váltó bronzérméről kérdeztük a szakembert.

"Tökéletesen látszott, mit jelent egy adu ász jelenléte, vagy éppen hiánya egy csapat életében. Elég csak a hollandokat említenem, akik a háztartási balesetek sorát elszenvedő Sjinkie Knegt nélkül nem tudtak beleszólni a nagy dolgokba" – mondta a szakember, aki a zongoracipelők melletti megoldóemberként írta le a holland klasszist, aki az utolsó körökben képes megnyerni egy versenyt. – Kicsit most mi is ilyenek lettünk Ádó (Liu Shaoang - a szerk.) nélkül. De mi éppen azért vagyunk ütőképesek, mert nekünk két ászunk van, Sanyi és Ádó személyében. Burján Csabi a váltóban mindig kiemelkedően teljesít, és megközelíti ezeket a szinteket. Negyediknek pedig az kerül be, aki éppen a legjobb állapotban van."

Az FTC korisainak, így a Liu és a Krueger testvéreknek az edzője szerint a világbajnokság végére látszott, hogy lemerültek az elemek, és a fiúk elhasználták a tartalékaikat, ami komoly fejtörést okoz a szakvezetésnek a következő szezon megtervezésekor.

"Át kell gondolni, hogy tudjuk jobban mobilizálni a tőkénket az év végére. Már számos konzekvenciát levontunk, de azt se felejtsük el, hogy az olimpiai arany után a csapat egy szokatlanul hosszú, három hónapos pihenőt kapott, ami láthatóan hiányzott így a szezon végén. De ez nem kifogás, hanem tény. Nem voltunk top állapotban, de éppen ezért örülök nagyon ennek az éremnek, mert ilyen állapotban, ilyen ellenfelekkel szemben sikerült megnyerni a bronzérmet."

Pénteken még kérdéses volt a váltó összetétele, és Bánhidi Ákos megerősítette, hogy nem sokon múlt a junior korú Sziklási András bevetése, aki itt volt a csapattal Szófiában, de nem merték megkockáztatni, hogy ilyen fiatalon éppen egy vb-döntőben küldjék először jégre a csapattal.

Mindenki láthatta, hogy volt, akinél most kilógott a lóláb, de nem akartunk kockáztatni egy vb-döntőben. Mindenképpen szerettünk volna lábon maradni, véletlenül sem meglökni valakit, ami egy fiatal sportoló esetében, a borzasztóan nagy nyomás alatt könnyebben előfordulhat, ezért nem léptük meg."

Sziklási egyébként akkor is éppen edzett, amikor egy szinttel feljebb róla folyt a beszélgetés.

Liu Shaolin Sándor kizárását csak óvatosan kommentálta Bánhidi Ákos, mondván, nem látta még a magyar csapat videósának felvételeit, de a vasárnapi bírói döntések "határozottan közelebb álltak a valósághoz, mint az elmúlt két napban hozott ítéletek".

A sportolók ezúttal nem mehetnek olyan hosszú szabadságra, mint az olimpia után, hat héttel a világbajnokságot követően, április 22-én már megkezdődik a felkészülés a 2019-2020-as szezonra. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a következő szezontól a bőség zavarával küzdhet a magyar szakvezetés.

Liu Shaoang teljesen felépül, az olimpiai ezüstérmes John-Henry Krueger is indulhat magyar színekben, de a női vonalon is erősödni fog a csapat, ahol az eddig ausztrál színekben versenyző, többszörös világkupagyőztes, Deanna Lockett csatlakozhat a magyar kerethez.

"A "bőség zavara" soha ne legyen zavaró, de én is úgy gondolom, hogy jövőre erősödni fog a helyzetünk – támasztja alá gondolatunkat Bánhidi Ákos, kiemelve, hogy Liu Shaoang sérülten is mennyire fontos tagja volt a válogatottnak, rendszeresen bejárt az öltözőbe, bátorította, bíztatta a többieket. – Nagyon erősek a lehetőségeink, és ha azzal kezdtem, hogy a holland férfi váltót mennyire megviselte egyetlen erős emberük kiesése, akkor viszonyításképpen nálunk két olyan ember kerülhet be, aki igencsak megkeserítheti a riválisok életét.

2022-ben jön a következő téli olimpia, ezúttal Pekingben, amire nem jövőre fog kezdődni a felkészülés, hanem már javában tart. "Négyéves ciklusokban gondolkozunk, ez a szezon is Peking jegyében telt. Minden egymásra épül, ez volt az első részlet. Miután leszálltunk a phjongcshangi gépről, már tudtuk, hogy nem lehet sokat pihenni, mert mindjárt itt a következő olimpia."