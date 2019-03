204 perces teniszdrámát bukott el Fucsovics Márton

204 perces drámai csatában a svájci Stan Wawrinka 6-4, 6-7, 7-5-re legyőzte Fucsovics Mártont az Indian Wellsben zajló ATP 1000-es tenisztornán. Fucsovics a meccs alatt sikerrel hárította a svájci négy meccslabdáját, de aztán nem bírt a világranglista 40. helyezettjével. Így a következő körben nem játszhat a magyar a svájci Federerrel.

Annak ellenére, hogy karrierje során Fucsovics Mártont először emelték ki (a 29. helyen) egy ATP 1000-es tenisztornán, a magyar versenyző nagyon nehéz sorsolást kapott. A 2. fordulóban a svájci Stan Wawrinka ellen lépett pályára, továbbjutás esetén a következő körben Wawrinka honfitársa, Roger Federer várt volna rá. Mire a Fucsovics-Wawrinka meccs elkezdődött, Federer be is húzta a sajátját, így a svájci fenomén azt figyelhette, ki lesz a következő ellenfele: Wawrinka, vagy a világranglistán 31. Fucsovics?

Az első játszámát szoros küzdelemben 6-4-re Wawrinka nyerte, a másosikban viszont rövídítésben már a magyar volt a jobb (7-6), így több mint 2 órányi játék után jöhetett a döntő szett, amelyet a világranglistán 40. helyezett svájci rögtön egy brékkel kezdett. A következő gémben Fucsovicsnak 3 bréklabdája is volt (15:40-nél kettő), de a magyar versenyző nem tudott élni a lehetőséggel, így Wawrinka 2-0-ra húzott el. A hatodik gémben 2-3-nál Fucsovicsnak 4 bréklabdája is volt (kettő megint 15:40-nél), de ez sem volt elég. Nagyon kevés hiányzott, de a svájci behúzta ezt a játékot is és ezzel 4-2-re vezetett.

Innentől kezdve a feladat adott volt: Fucsovics saját adogatójátékában nem hibázhatott és egy bréket mindenképpen el kellett volna érnie. 2-4 után a magyar hozta saját szerváját, de a svájci is így tett, 3-5-nél Fucsovics azért adogatott, hogy ne legyen vége a meccsnek. Ebben a játékban Wawrinka eljutott három meccslabdáig, de ezeket a magyar hárította, majd őrült küzdelemben megnyerte a kilencedik játékot. 4-5, de Wawrinka a továbbjutásért adogatott. Ekkor már több mint 3 órája ment a mérkőzés a hármas pályán Indian Wellsben.

Fucsovics harmadszor lépett ugyanabba a folyóba, 15:40-je volt ebben a játékban, azaz két bréklabdája az 5-5-höz. És ekkor jött a dráma! Wawrinka kettős hibát ütött, megvolt a hőn áhított brék, 5-5 lett az állás, 186 perc után új meccs kezdődött. A legfontosabb az volt, hogy Fucsovics ebből a helyzetből hozza saját adogatójátékát. Nem sikerült, Wawrinka visszabrékelt, 5-6, újabb bravúrra volt tehát szükség a magyartól, hogy kiharcolja a tie-breaket. 30:40-nél meg is volt a labda ehhez, majd egyenlő állásnál újabb kettő. Ez sem volt azonban elég, Wawrinka a negyedik meccslabdájához jutott, amit a magyar teniszező hárított, majd újabb brékponthoz jutott. Nem sikerült ezzel sem élnie, a svájci megcsinálta az ötödik meccslabdáját és megnyerte a 204 perces csatát.

ATP 1000, Indian Wells, 2. forduló: Stan Wawrinka - Fucsovics Márton 6-4, 6-7 (5-7), 7-5.