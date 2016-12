Csúcsrangadóval vonul pihenőre a Bundesliga

Az élet olykor a legnagyobb rendező. A német labdarúgó Bundesliga ma esti Bayern München-RB Leipzig mérkőzése az ősz csúcsrangadójává lépett elő Németországban. Abban, hogy a Bayern a tabella első helyén áll, semmi meglepetés nincsen. Abban, hogy a legnagyobb kihívója a lipcsei csapat, már annál több. A találkozó esélyese így is a bajor együttes, miközben a lipcseiek kapusa, Gulácsi Péter élere legnagyobb meccsére készül. A meccset az Eurosport 2 élőben közvetíti, az Origo szöveges élő tudósítással jelentkezik.

A szakértők szerint meglepő lenne, ha a Bayern nagy különbséggel nyerne. Az RB Leipzig eddig mindössze 12 gólt kapott, ez (a Frankfurttal egyetemben) a második legkevesebb a mezőnyben. Ebben a mutatóban a mai esti házigazda a legjobb, mert a bajor védelem eddig mindössze 9 gólt szedett be.

Legutóbb a Hertha elleni 2-0-s győzelem alkalmával ünnepelhetett az RB Lepizig Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Hendrik Schmidt

Ami a további mutatókat illeti, sok mindenben megegyezik a két csapat eddigi teljesítménye. A müncheniek és a lipcsiek is egy-egy vereséget szenvedtek. A Bayern Münchennek a dortmundi, a Lipcsének pedig az ingolstadti látogatása végződött úgy, hogy egyetlen pontot sem szereztek. Ez utóbbi, mármint a Lipcse Ingolstadtban elszenvedett 1-0-s veresége az ősz egyik legnagyobb meglepetése is volt.

Gulácsi Péter élete legnagyobb feladata előtt áll szerda este Münchenben Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Jan Woitas

A Bayern München helyzetét nehezíti, hogy Carlo Ancelotti vezető edző hat hétig nem számíthat Jérome Boateng játékára. A világbajnok német hátvédet kedden operálták meg. Rajta kívül azonban nincs olyan kulcsfigurája a bajnoki címvédőnek, akit ne vethetne be az olasz edző. A másik oldalon is teljes a harckészültség. Amennyiben a Lipcse nyerne, akkor úgy fejeződne be a Bundesliga őszi idénye, hogy az egykori keletnémet város klubja állna az élen. Ráadásul hárompontos előnnyel. Minden más eredmény - a döntetlen is - a Bayern őszi elsőségét jelenti.

A Bayern München listavezetőként fogadja a második lipcseieket Forrás: AFP/Daniel Roland

A müncheni mérkőzésre hetekkel korábban minden belépő elfogyott. Az óriási médiaérdeklődést az is mutatja, hogy számtalan újságíró akkreditációját kellett visszautasítani, mert már nem tudtak több helyet biztosítani a müncheni Allianz Arénában dolgozó újságíróknak. Egy biztos, bennünket is jó érzéssel tölthet el az, hogy ennek a találkozónak Gulácsi Péter és a lipcseiek másodedzője, Lőw Zsolt miatt magyar főszereplői lehetnek.

A lipcseiek vezető edzője, Ralph Hasenhuettl (jobbra) és Lőw Zsolt Münchenben bizonyíthat Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Sven Hoppe

Dárdai Pál együttese, a Hertha a keddi eredmények következtében jelenleg a hatodik a táblázaton. A Hertha hazai pályán a tabella utolsó helyén szerénykedő Darmstadtot fogadja. Az "országos egyesnek" tűnő meccs esélyese a Hertha, amelyre nagyon ráférne az újabb győzelem, hiszen a berlini klub a legutóbbi két meccsét (a Bremen ellen otthon és a Lipcse ellen idegenben) elveszítette. Ha a Hertha győz és a Hoffenheim nem nyer a Bréma ellen, akkor Dárdai csapata a harmadik helyről várhatná a tavaszi, pontosabban januári folytatást.

Dárdai Pál csapata szerdai győzelme esetén a tabella harmadik helyére léphetne előre Forrás: AFP/Odd Andersen

Bundesliga 16. forduló: Bayern München-RB Leipzig, Hertha-Darmstadt, Hoffenheim-Bremen, Köln-Leverkusen, Ingolstadt-Freiburg (valamennyi találkozó 20 órakor kezdődik.)