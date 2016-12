Szép gólok és nagy drámák fordulója a Serie A-ban

3,33 gólátlag volt az utolsó idei Serie A-forduló csütörtöki meccsein. A Roma fordított a Chievo ellen, a Cagliari 1-3-ról darálta be a tíz emberrel harcoló Sassuolót, a Fiorentina és a Napoli hatgólos thrillert vívott szebbnél szebb találatokkal, a magyarjai nélkül felálló Palermo pedig a hosszabbításban bukott el két pontot, ami még nagyon hiányozhat majd a bajnokság végén.

A forduló rangadóját Firenzében rendezték, ahol a gödörben lévő hazaiak az utóbbi időben jó formában lévő Napolit fogadták. A 25. percben hatalmas góllal szerzett vezetést a Napoli, Insigne csavarása egészen komoly esztétikai élményt jelentett, apró szépséghiba, hogy lesen állt, amikor a labdát kapta.

Az igazi tűzijáték a második félidőben kezdődött, és Bernardeschi egy megpattanó szabadrúgással hozta vissza a hazai drukkerek jókedvét. Aztán Tomovic olyat hibázott, amiért a serdülőben is leüvöltik a játékosok fejét, az előző két fordulóban összesen hét gólt szerző Mertens pedig most is beköszönt.

A Fiorentina a középkezdés után támadásból már egyenlített is, Bernardeschi volt az elkövető ismét, akinek a balos löketére nem ért oda Reina.

A Violák tízese két gólja után egy gólpasszal jelentkezett, és nem volt csúnya, ahogy az érkező labdát Zarate belsővel kapásból a bal sarokba tette.

A Napoli próbált felpörögni, de nem sok meggyőződéssel ment előre, majd a 93. percben Mertens kiharcolt egy büntetőt, amit Gabbiadini begurított, így egy pontot megmentett csapatának.

A Roma a Juventus elleni vereségből, a Chievo hármas veretlenségi sorozattal érkezett az egymás elleni meccsre, és a veronaiak a mezőnyjátékostól szokatlannak számító egyes mezszámmal játszó De Guzmán fejesével még vezetni is tudtak az Olimpicóban. Egészen az első félidő hosszabbításáig, amikor a Milantól korábban könnyelműen elengedett El Shaarawy megmutatta, hogyan kell elvégezni egy szabadrúgást.

El Shaarawy a második gólban is főszerepet játszott, ő fűzte át magát a fél a Chievo-védelmen, a kavarodás végén aztán Dzekót ünnepelhették a többiek. A Roma két kapufával folytatta, majd a legvégén Perotti bemutatta szokásos sétálós tizenegyesét, a győzelemmel a fővárosiak megint négy pontra vannak a Juvétól, amely a pénteki Szuperkupa-döntő miatt később játssza le a Crotone elleni meccsét.

A nap legnagyobb bravúrját a Cagliari mutatta be, amely az 58. percben még 1-3-ra állt, a hetvenötödikben viszont már 4-3-ra vezetett. A fordításhoz az is kellett, hogy a Sassuolo játékosa, Pellegrini egy perccel az első félidőben szerzett gólja után beszedjen egy piros lapot, a társak pedig eggyel kevesebben nem bírták szuflával a hajrát.

Nagy lehet a szomorkodás Palermóban is, a szicíliai csapat korábban mind a hét hazai meccsét megnyerte, most viszont a 93. percig győztesnek tűnt, de a Pescara végül egy 11-essel egyenlíteni tudott. A Palermo két magyarja, Sallai Roland és Balogh Norbert a kispadon ült.

Serie A, 18. forduló:

AS Roma - Chievo 3-1 (1-1)

gól: El Shaarawy (45+1.), Dzeko (52.), Perotti (93., 11-esből), illetve De Guzmán (37.)

Cagliari - Sassuolo 4-3 (1-2)

gól: Sau (14.), Borriello (62.), Farias (73., 75.), illetve Adjapong (29.), Pellegrini (32.), Acerbi (58., 11-esből)

piros lap: Pellegrini (34., Sassuolo)

Fiorentina - Napoli 3-3 (0-1)

gól: Bernardeschi (52., 69.), Zarate (82.), illetve Insigne (25.), Mertens (68.), Gabbiadini (94., 11-esből)

Palermo - Pescara 1-1 (1-0)

gól: Quaison (33.), illetve Biraghi (93., 11-esből)

Sampdoria - Udinese 0-0

Torino - Genoa 1-0 (0-0)

gól: Belotti (49.)

A Crotone-Juventus és a Bologna-AC Milan mérkőzéseket a pénteki, Dohában sorra kerülő Szuperkupa miatt február 8-ra halasztották.

A tabella:

1. Juventus 17 36-14 42 pont

2. AS Roma 18 39-18 38

3. Napoli 18 40-21 35

4. Lazio 18 32-21 34

5. AC Milan 17 27-20 33

6. Atalanta 18 27-21 32

7. Internazionale 18 28-21 30

8. Torino 18 36-27 28

9. Fiorentina 18 28-24 27

10. Udinese 18 24-24 25

11. Chievo Verona 18 19-20 25

12. Genoa 18 21-22 23

13. Sampdoria 18 21-24 23

14. Cagliari 18 27-42 23

15. Bologna 17 17-22 20

16. Sassuolo 18 24-33 17

17. Empoli 18 10-26 14

18. Palermo 18 16-35 10

19. Crotone 17 14-32 9

20. Pescara 18 14-33 9