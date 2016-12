A Milan nyerte meg az Olasz Szuperkupát

Egy nappal Szenteste előtt sem pihenhetett a Juventus és az AC Milan labdarúgócsapata, mert ez a két együttes játszotta le Dohában az olasz Szuperkupa-döntőjét. A rendes játékidő végén és a 120. perc után is 1-1 volt az állás, így a tizenegyesek döntöttek. Az orosz rulettet a Milan játszotta jobban, így a lombard csapaté lett a trófea.

Már a mérkőzés előtt pár nappal éles kritika érte az Olasz Labdarúgó Szövetséget, amiért december 23-ára tette ezt a döntőt. Mindkét csapat játékosai panaszkodtak, hiszen sokkal szívesebben töltötték volna családjuk körében a mai napot. Ez azonban nem hatotta meg az illetékeseket, akik egy nappal Szenteste előtt is pályára küldték a két csapatot. Ráadásul a Juventus kapusa, Gianluigi Buffon ezen az találkozón ünnepelte 600. mérkőzését a Juve színeiben. A hétszeres győztes, bajnok és kupagyőztes Juventus a hatszoros Szuperkupa-győztes, Olasz-kupa-döntős Milan összecsapása ezzel együtt kiváló mérkőzést ígért.

Ez bent van. A Milan kapusa, Gianluigi Donnarumma hiába vetődött Forrás: AFP/Karim Jaafar

A mérkőzés 18. percében Giorgio Chiellini fejjel a Juventusnak szerzett vezetést, amelyet a 38. percben a Milan játékosa, Giacomo Bonaventura szintén fejesgóllal egyenlített ki. Ekkor kevesen gondolták azt, hogy a 120. percig kell várni a döntésre. Több gól ugyanis sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban nem esett, így tizenegyesek döntöttek a kupa sorsáról.

A Milan futballistája, Giacomo Bonaventura (balra) gólját ünneplik a dohai döntőben Forrás: AFP/Karim Jaafar

A tizenegyesrúgásoknál a Juventus együtteséből Mario Mandzukic és Paulo Dybala is hibázott, míg a Milan csapatából csak Gianluca Lapadula nem tudott betalálni. A torinói csapat két elhibázott büntetője végzetesnek bizonyult, így az AC Milan megnyerte a Szuperkupát. Érdekesség, hogy 2011 óta ez volt az első olyan trófea, amely az AC Milan birtokába került. A milánóiak hetedik alkalommal nyertek, ezzel beérték az örökranglista élén a Juventust. A kupa 1988 óta tartó történetében a Juventus és az AC Milan csupán másodszor találkozott egymással, először - 2003-ban New Jersey-ben - a torinóiak nyertek szintén 1-1 után, tizenegyesekkel 5-3-ra. Az Olasz Szuperkupa-meccset kilencedik alkalommal rendezték külföldön. Tavalyelőtt is Doha volt a helyszín, de játszottak már az Egyesült Államokban, Kínában és Líbiában is a csapatok.

Olasz Szuperkupa döntő: AC Milan-Juventus 1-1 (1-1, 1-1, 1-1) – tizenegyesekkel 4-3

JUVENTUS: Buffon – Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro (Evra, 33.) – Khedira, Marchisio, Sturaro (Lemina, 79.) – Pjanic (Dybala, 67.) – Higuaín, Mandzukic

MILAN: Donnarumma – Abate (Antonelli, 102.), Paletta, Romagnoli, De Sciglio – Kucka, Locatelli (Pasalic, 74.), Bertolacci – Suso, Bacca (Lapadula, 102.), Bonaventura

Gólszerző: Chiellini (18.), ill. Bonaventura (38.)