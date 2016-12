Julian Draxler a Wolfsburgtól a Paris Saint-Germainhez igazolt

Julian Draxler, a Bundesligában szereplő Vfl Wolfsburg német középpályása négy évre írt alá a Paris Saint-Germainhez.

A német válogatottal 2014-ben Brazíliában világbajnokságot nyerő futballista a BBC információi szerint 42 millió eruóért cserébe költözik Párizsba. Ugyanakkor a wolfsburgi klub vezetői közölték, hogy mindkét fél kötelezte magát a szerződés részleteinek titokban tartására.

A 23 éves játékosért az Arsenal is bejelentkezett, ő azonban a franciákat választotta, akikkel négy évre szóló szerződést írt alá.

A PSG-nek tetszik ez a bejegyzés:

"Draxler egy különleges futballista. Remélem, hogy ezzel a szerződéssel sikerül új kihívásokat találnia" - mondta a távozó játékosról Valerien Ismael, a német klub egyik elöljárója.

A PSG 19 forduló után csak harmadik helyen áll a bajnokságban, öt ponttal lemaradva az éllovas Nice, illetve hárommal a Monaco mögött. Draxler megszerzése azért is értékes fogás, mert idén nem lépett pályára a Bajnokok Ligájában, így Unai Emery a BL-ben is hadba küldheti, akár már a Barcelona elleni nyolcaddöntős párharc során is.