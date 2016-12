Drámai végjátékban dőlt el a bajnoki arany

Hihetetlen körülmények között lett bajnok 12. alkalommal a The Strongest nevű bolíviai futballcsapat, amely még az utolsó forduló hosszabbításában is csak ezüstéremről álmodhatott, végül egy mindent eldöntő meccset megnyerve lehajrázta a nagy esélyes Club Bolívart.

A két La Paz-i futballcsapat párharcából a húszszoros bajnok Club Bolívar tűnt ismét befutónak, hiszen hét fordulóval a szezon vége előtt még öt ponttal vezetett, de még az utolsó kör előtt is hárompontos előnnyel léphetett pályára.

Bajnokok lettek a Legerősebbek Forrás: Twitter

A vetélytárs The Strongest ugyan 7-2-re verte a San Josét, de a Club Bolívarnak elég lett volna egy pont is a Sport Boys otthonában. A csapat foggal-körömmel védte is a 2-2-es eredményt a 90. perctől, a durva mérkőzést végül 11 perces hosszabbítás zárta le, ugyanis nyolc sárga, és öt piros lapot is ki kellett osztania a játékvezetőnek.

A bajnoki arany a 96. percben úszott el, amikor egy előreívelésre a vendégek kapusa, Zamora rosszul jött ki, Vargas pedig az üres kapuba lőtt.

A bolíviai szabályok azonban pontazonosság esetén egy playoff-mérkőzést írnak elő, így a két csapat szenteste ismét összemérte erejét, és az egykori bolíviai elnökről, Hernando Silesról elnevezett stadionban a The Strongest 2-1-re nyert, és három év után ismét bajnok lett.