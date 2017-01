Egy pontot kínlódott össze a kiesőjelölt ellen a Liverpool

Hiába uralta a meccset Klopp csapata, a Sunderland ki tudta harcolni a döntetlent. Az egy órát emberhátrányban játszó Manchester City viszont megverte a Burnleyt.

A Manchester City elleni szombati győzelemmel a tarsolyában utazott Sunderlandbe a Liverpool, és egy újabb sikerrel egész közel kerülhettek volna Lallanáék a listavezető Chelsea-hez. Jürgen Klopp csapata azonnal magához is ragadta a kezdeményezést, és Daniel Sturridge némileg szerencsés góljával a 19. percben meg is szerezte a vezetést.

Ez sok jót nem ígért, főleg a hazaiakat irányító David Moyes szempontjából, aki 15 legutóbbi Pool elleni meccsén egyaránt győzelem nélkül maradt. A vendégek vezető gólja után hat perccel azonban Ndong – Milner és Klavan közreműködésével – kiharcolt egy büntetőt, amit Jermain Defoe be is lőtt.

A korábbi angol válogatott csatár Alan Shearer, Wayne Rooney és Frank Lampard után a negyedik olyan játékos a PL történetében, aki tíz szezonban tudott legalább tíz gólt lőni.

A második félidőben aztán a Sunderland kezezésért reklamálhatott egy újabb büntetőt, ez azonban elmaradt, cserébe a Liverpool Mané lesipuskás góljával visszavette a vezetést.

Öt perccel a lefújás előtt aztán a szenegáli visszaadta azt az egy pontot, ami a gólja után elveszni látszott: egy hazai szabadrúgás után rejtélyes okból beleütött a labdába, a játékvezető pedig azonnal be is fújta a jogos büntetőt – ami Defoe ezúttal is értékesített.

A Sunderland így egy nagyon értékes pontot szerzett, míg a Pool talán ennél is értékesebb két pontot veszített. Jürgen Klopp nem is volt boldog.

A Manchester City Fernandinho kiállítása miatt egy órát játszott emberhátrányban, de ez sem akadályozta meg Pep Guardiola csapatát abban, hogy 29. hazai bajnoki meccsükön is veretlenek maradjnak az adott szezon újonca ellen.

Fernandinho egyből pirosat kapott ezért:

A második félidő közepén Clichy és Agüero négy percen belül rúgott két gólt, a francia szép lövése a 311. PL-meccsén a harmadik gólját jelentette. Az argentin csatár egy nem éppen mintaszerű kontra végén rúgta a győztes gólt. A Burnley csak szépíteni tudott.

Az Everton ránézésre simán győzte le hazai pályán a Southamptont, de Ronald Koeman csapata csak a 73. percben szerezte meg az első gólját. A West Bromwich, ugyancsak hazai pályán, hátrányból fordítva verte 3-1-re hall Cityt.

Eredmények, Premier League 20. forduló:

Sunderland–Liverpool 2-2 (1-1)

gól: Defoe (25., 84., mindkettőt 11-esből), ill. Sturridge (19.), Mané (72.)

Manchester City–Burnley 2-1 (0-0)

gól: Clichy (58.), Agüero (62.), ill. Ben Mee (72.) kiállítva: Fernandinho (Manchester City, 32.)

Everton–Southampton 3-0 (0-0)

gól: E. Valencia (73.), L. Baines (82., 11-esből), R. Lukaku (89.)

West Bromwich–Hull City 3-1 (0-1)

gól: Brunt (49.), McAuley (62.), Morrison (73.), ill. Snodgrass (21.)

később:

West Ham United-Manchester United 18.15

kedden játsszák:

Bournemouth-Arsenal 20.45

Crystal Palace-Swansea City 21.00

Stoke City-Watford 21.00

szerdán játsszák:

Tottenham Hotspur-Chelsea 21.00