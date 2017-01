Egy nap alatt kétszer durrant nagyot az átigazolási piac

Mozgalmas volt a kedd a átigazolási piacon. A Paris Saint-Germain hivatalosan is bejelentette a Bundesliga egyik legjobb játékosának szerződtetését, miközben a kínai Szuperliga legújabb európai sztárja nyíltan kimondta, egy visszautasíthatatlan ajánlat miatt kosarazta ki a Juventust.

A PSG kedden hivatalosan is megerősítette, hogy átigazolta Julian Draxlert a Bundesligában bukdácsoló Wolfsburgtól. A német válogatott támadóért a francia bajnok a hírek szerint 40 millió eurót fizetett.

Julian Draxler boldogan pózolt új mezével Forrás: Origo

Draxler 2012-ben, 18 évesen mutatkozott be a német válogatottban, 2014-ben tagja volt a világbajnoki címet nyerő Löw-csapatnak és a 2016-os Európa-bajnokságon is szerepelt. 2015 nyarán a Schalke együttesétől igazolt Wolfsburgba a Manchester Cityhez távozó Kevin De Bruyne pótlására, de egy elfogadható első év után a 2016-2017-es szezonban többnyire csak szenvedett.

Felejthetőre sikerült a wolfsburgi kaland Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Peter Steffen

Draxlert több topklub is próbálta megszerezni az elmúlt években, leginkább a Premier League-ből akadtak érdeklődők, az Arsenal konkrét ajánlatot is tett a támadóért. Ezért is volt fontos a PSG-nek, hogy már januárban megszerezze a 23 éves játékos aláírását. Illetve azért, mert két nyári szerzeménye, a Real Madridtól érkező Jesé Rodríguez és a Nice-től igazolt Hatem Ben Arfa nem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket.

Pénz, pénz, pénz

Carlos Tévez és Oscar után újabb nagyágyú, Axel Witsel tette át székhelyét a kiapadhatatlannak tűnő anyagi forrásokból gazdálkodó kínai Szuperligába. A hírt kedden a belga válogatott középpályás klubja, a Zenit erősítette meg.

Witsel alapember volt a belgáknál az Eb-n, itt épp Dzsudzsák Balázzsal küzd a nyolcaddöntőben Forrás: AFP/Emmanuel Dunand

Witselt nyáron a Napoli és a Juventus is szerződtette volna, a torinóiak közel is álltak az üzlet megkötéséhez, de a Zenit az utolsó pillanatokban visszavonulót fújt. A Juventus érdeklődése nem enyhült, Witsel lehetséges érkezéséről továbbra is lehetett olvasni az olasz sajtóban, de a 27 éves, 78-szoros belga végül a kínai élvonal újoncát, a Tiencsin Csüancsient választotta.

Pontosabban a pénzt. Nem kevés pénzt. Witsel fizetése a hírek szerint heti 255 ezer font, azaz több mint 90 millió forint lesz, edzője pedig nem más, mint az olasz világbajnok, Fabio Cannavaro.

Fabio Cannavaro újonc csapata európai kiválósággal erősödött Forrás: Imaginechina/Zheng qi

Witsel elismerte, hogy a mesés gázsi miatt döntött úgy, hogy mégsem a Juventushoz igazol.