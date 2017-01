Rangadóval kezdi az évet a Barcelona

A címvédő FC Barcelona rangadóval kezdi a 2017-es évet a spanyol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában.

Messiék vasárnap este a negyedik Villarreal vendégeként lépnek pályára, a két csapatot mindössze öt pont választja el egymástól. A Villarreal hazai pályán kifejezetten jól szerepel, nyolc meccséből hatot megnyert, egyszer döntetlent ért el, és csupán egyszer kapott ki.

A Barcelona kilenc bajnoki találkozó óta veretlen, de legutóbbi öt meccséből háromszor is döntetlent játszott, így hárompontos hátrányba került a Real Madriddal szemben, amelyik ráadásul eggyel kevesebb mérkőzést játszott.

Az edzések után végre jöhetnek újra a meccsek Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Albert Llop

A veretlenül listavezető fővárosiakra viszont a papírforma szerint könnyed "bemelegítés" vár a klubvilágbajnokság megnyerése után, mivel az utolsó előtti Granadát fogadják szombat délután. Az andalúziai együttes idegenben még nyeretlen ebben az idényben, aligha a Bernabéuban fog megszakadni ez a sorozatuk.

A Real Madrid számára inkább az jelenthet igazi tétet, hogy beállíthatja a Barcelona 39 mérkőzésen át tartó spanyol veretlenségi rekordját. A Real legutóbb több mint fél éve, tavaly április 6-án Wolfsburgban kapott ki 2-0-ra a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Azóta 38 összecsapáson nem talált legyőzőre.

A Real Madrid aktuális formája Forrás: AFP/Gerard Julien

Zinedine Zidane együttese igen jól járhat ebben a körben, amennyiben a várakozásoknak megfelelően begyűjti a három pontot, mivel legfőbb üldözői közül nemcsak a Barcelona és a Villarreal játszik egymással, hanem a harmadik Sevilla és az ötödik Real Sociedad is, ezáltal több riválisát is jelentősen leszakíthatja, és még az sem zárható ki, hogy az Atlético Madrid is megizzad az Eibar otthonában.

Primera División, 17. forduló:

péntek:

Espanyol-Deportivo La Coruna 20.45

szombat:

Real Madrid-Granada 13.00

Eibar-Atlético Madrid 16.15

Las Palmas-Sporting Gijón 18.30

Real Sociedad-Sevilla 20.45

vasárnap:

Athletic Bilbao-Alavés 12.00

Real Betis-Leganes 16.15

Celta Vigo-Málaga 18.30

Villarreal-FC Barcelona 20.45

hétfő:

Osasuna-FC Valencia 20.45

A tabella:

1. Real Madrid 15 40-14 37 pont

2. FC Barcelona 16 41-16 34

3. Sevilla 16 32-21 33

4. Villarreal 16 25-11 29

5. Real Sociedad 16 28-21 29

6. Atlético Madrid 16 29-14 28

7. Athletic Bilbao 16 22-19 26

8. Eibar 16 22-20 23

9. Espanyol 16 20-22 22

10. Las Palmas 16 26-24 21

11. Málaga 16 25-26 21

12. Alavés 16 15-17 21

13. Celta Vigo 16 25-31 21

14. Real Betis 16 18-29 18

15. Deportivo La Coruna 16 22-27 16

16. Leganés 16 13-27 16

17. Valencia 15 21-29 12

18. Sporting Gijón 16 17-33 12

19. Granada CF 16 14-33 9

20. Osasuna 16 13-34 7