Zidane szerint Ronaldo intelligens játékos

Zinedine Zidane, a spanyol labdarúgó-bajnokságban éllovas Real Madrid vezetőedzője szerint a csapat legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo elfogadta, hogy időnként pihenésre van szüksége.

A francia szakvezető minderről azok után nyilatkozott, hogy a portugál játékost nem nevezte az együttes keretébe a szerdai, Sevilla elleni kupamérkőzésen.

"Beszélgettünk erről a kérdésről, és azt kell mondanom, Cristiano nagyon intelligensen áll a dologhoz. Elmondtam neki, azt szeretném, ha a fontos meccseken és az idény végén lenne a legjobb formában, ez viszont nem lehetséges, ha hetven nap alatt húsz mérkőzést játszik. Igazi vezér a pályán és azon kívül is, aki minden találkozón szeretne szerepelni, de neki is szüksége van a pihenőre, ezt el is fogadta" - mondta Zidane.

Zidane biztos benne, hogy Ronaldo megérti az indokait Forrás: AFP/Kazuhiro Nogi

Ronaldo a madridiak eddigi 15 bajnokijából négyről hiányzott, ez kettővel több, mint amit a teljes előző idényben kihagyott.

A Real - amely hétvégén a Granada ellen folytatja bajnoki szereplését - 38 tétmérkőzés óta veretlen, a bajnokságot pedig úgy vezeti 16 forduló után hárompontos előnnyel, hogy riválisainál egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.