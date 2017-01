Baloghéknak hét perc és egy vereség jutott

Fontos kiesési rangadót veszített el a Palermo focicsapata a Serie A-ban: az Empoli otthonában veszített 1-0-ra. A Palermo két magyar légiósa, Balogh Norbert és Sallai Roland ugyan bekerült a keretbe, de csak Balogh játszott, az utolsó hét percre cserélték be.

Serie A, 19. forduló:

Empoli-Palermo 1-0

gól: Maccarone (78., 11-es)

A Palermo meccse nyitotta a Serie A első 2017-es fordulóját, ráadásul az Empoli elleni meccsre mindkét magyarját, Balogh Norbertet és Sallai Rolandot is nevezte a klub. A szicíliaiaknak kiemelten fontos volt a meccs, mert szinte biztos, hogy a három kieső csapat az Empoli, Palermo, Crotogne, Pescara hármasból kerül majd ki.

A Palermo az utolsó két 2016-os meccsén négy pontot szerzett, ám amióta Eugenio Corini az edző, Balogh egy percet sem játszott, és Sallainak is csak húsz jutott. Empoliban fordítva törént, csak Balogh jöhetett be az utolsó hét percre, amikor már 1-0-ra vezettek a hazaiak. Ez maradt a végeredmény is, amivel az Empoli kicsit meglépett az üldözőitől.

Serie A, alsóház:

17. Empoli 17 pont

18. Palermo 10

19. Crotone 9

20. Pescara 9

A Napoli még szombat este pályára lép, míg Juventus, Roma, Milan hármas vasárnap játszik majd, a program: 15.00: Genoa-Roma, 18.00: Milan-Cagliari, 20.45: Juventus-Bologna. Magyar szempontból az utolsó meccs az érdekes, mert Nagy Ádám minden bizonnyal játszik majd a címvédő Juve otthonában.

A Pescara-Fiorentina meccs viszont elmarad majd az Olaszországot sújtó, halálos áldozatokat is szedő hideg, havas idő miatt.