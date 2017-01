Rossz ötlet volt nyilvánosan lekövérezni a brazil Ronaldót

Cristiano Ronaldo szombaton - csapata rekordbeállítása előtt - megmutatta a Santiago Bernabéu Stadion közönségének nemrég elnyert negyedik Aranylabdáját, és gratuláltak neki a Real Madrid korábbi győztesei is.

Ott volt a gyepen a királyiak vezetőedzője, Zinedine Zidane, Luís Figo, (a brazil) Ronaldo és Michael Owen is. Utóbbi a ceremónia után a Twitteren próbált elsütni egy viccet, de senki sem nevetett, sőt a jelenleg televíziós szakértőként dolgozó korábbi angol csatár inkább öngólt rúgott.

Azt hittem, én szedem fel a kilókat, aztán megláttam régi barátomat, Ronnie-t" – utalt Ronaldo meggyarapodott testsúlyára Owen, aki egy rövid ideig együtt is focizott a brazil legendával a spanyol fővárosban.

Több sem kellett, a Twitter igazságosztói azonnal akcióba lendültek. Ki finomabb, ki durvább hangnemben hívta fel Owen figyelmét, kivel is viccelődött.

„Nem a barátod. Valószínű arra sem emlékszik, hogy ki vagy!"

„Ronaldo csak azért fordul hátra a képen, hogy megkérdezze, ki ez a srác Figo mellett."

„Nyugi, Michael, ő egy futballisten! Ha akarná, téged is megehetne."

„Ha én lennék a valaha volt legjobb csatár, én is élvezném az életet a visszavonulásom után."

„Lehet, hogy kétszer nagyobb nálad, de kétszer akkora játékos is volt, mint te bármikor!"

„Ne legyél tiszteletlen egy olyan emberrel, akihez nem érsz fel!"

Ilyen és ehhez hasonló reakciók érkeztek a közösségi oldalon, így ismét kiderült, a Twitter népe nem ismer tréfát, ha egy imádott legendáról van szó. Ön mit gondol?