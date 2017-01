Luis Enrique: Erősebbek leszünk, mint valaha

A vesztett pontokat tekintve nyolcpontos hátrányban van már a nagy rivális Real Madriddal szemben az FC Barcelona labdarúgócsapata. Luis Enrique annak ellenére lát még esélyt a bajnoki aranyra, hogy játékosai nem vehetik a kezükbe saját sorsukat.

Évek óta nem állt ilyen rosszul a spanyol labdarúgó-bajnokságban az FC Barcelona, a katalánok 17 forduló után tíz győzelemmel, öt döntetlennel és két vereséggel a 3. helyen állnak, hátrányuk egy pont a Sevilla, és öt pont az eggyel kevesebb mérkőzést játszott Real Madrid mögött.

Az ünnepek alatti kéthetes szünet nem volt elég a pihenéshez, Luis Enrique tanítványai egy bilbaói kupavereséggel nyitották 2017-et, majd vasárnap a Villarreal otthonában úgy értek el 1-1-es döntetlent, hogy Lionel Messi a 90. percben egyenlített szabadrúgásból.

Luis Enrique bizakodó Forrás: AFP/Lluis Gene

„A szezon fele még előttünk áll, van időnk és esélyünk a bajnoki aranyra. De jelenleg a sorsunk nincs a saját kezünkben. De ehhez el kellene kezdenünk nyerni” – mondta Luis Enrique a Villarreal elleni mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

A szakember az új év első két mérkőzése után sem csalódott, azt mondta, elégedett a látottakkal. „Nem mondhatom, hogy rosszak vagyunk. Mindkét mérkőzésen jó teljesítményt nyújtottunk, csak rossz eredményt értünk el. Javulnunk kell, és ha elkapjuk a magunk dinamikáját, akkor erősebbek leszünk, mint valaha. Nincsenek kétségeim, hogy kilábalunk a hullámvölgyből” – tette hozzá.

Nem váltak be a nyári igazolások

A csapat egyelőre korántsem olyan félelmetes, mint korábban: az elmúlt öt szezon mindegyikén száz gólnál többet szerzett, és tavaly 29, tavalyelőtt mindössze 21 gólt kapott. Ehhez képest a mostani 42-17-es gólkülönbsége visszalépésnek számít, akkor is, ha Messi 13, Luis Suárez pedig 12 góllal a góllövőlista élén áll.

Lionel Messi 13 gólnál jár a bajnokságban Forrás: AFP/Josep Lago

A csapat továbbra is túlzottan Messi-függő, az argentin kilenc mérkőzésen talált be, a tízből hét győzelemből is góllal vette ki részét. A nyári átigazolások nem igazán váltak be, az új emberek közül a legtöbb lehetőséget Denis Suárez kapta, de a középpályás 16 mérkőzésen mindössze 687 percet játszott, gólt nem szerzett. André Gomes 12 mérkőzésen jutott szóhoz. A védelemben Samuel Umtiti és Lucas Digne sem váltotta meg a világot, előbbi nyolc, utóbbi kilenc mérkőzést kapott Luis Enriquétől.

Darijo Srna érkezhet

A nyáron összesen 120 millió eurót költött a klub, de a szakember nem titkolta csalódottságát. Nem csupán arra lenne nyitott, hogy új játékost szerződtessen januárban, de megfelelő ajánlat esetén meg is válna néhány labdarúgótól.

Elsődleges célja, hogy találjon egy új jobbhátvédet, hiszen a korábbi Sevilla-sztár, Aleix Vidal nem győzte meg arról, hogy Barca-szintű játékos lenne. A Mundo Deportivo úgy tudja, a klub már tárgyal a Sahtar Donyeck 34 éves védőjével, Darijo Srnával.

„A januári átigazolási szezon mindig bonyolult, de nyitottnak kell lennünk arra, hogy ha úgy adódik, vegyünk vagy eladjunk egy-egy játékost” – mondta Enrique. A hírek szerint Vidal kölcsönben a Galatasaraynál folytathatja pályafutását, míg Arda Turant nagy fizetésért Kínába csábítják.