Kegyetlen bánásmód: így kell nyugdíjba küldeni az ellenfelet

Aki azt hitte, hogy az olasz másodosztályban nem látni szép cseleket, nézze meg, mit művelt a 19 éves Riccardo Orsolini az ellenfelével a hétvégén.

Brutális, kegyetlen bánásmód az Ascoli fiatal támadójától, akit Olaszországban az új Robbennek tartanak, és a Juventus, a Milan, illetve a Napoli harcol a kegyeiért. A sorban álló csapatok száma minden bizonnyal rövidesen emelkedni fog.

Az 1997-es születésű, U21-es olasz válogatott Orsolini a nyáron került fel az U19-esektől az Ascoli első csapatához, jobbszélsőként első Serie B-s szezonjában eddig 21 mérkőzésen 4 gólt szerzett és 4 gólpasszt osztott ki. A játékos a hatalmas érdeklődés ellenére próbál két lábbal a földön maradni.