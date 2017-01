Ütközésnél úgy rázkódik az agy, mint a zselé

Az NFL wild card hétvégéjén a Miami Dolphins irányítóját, Matt Moore-t letaglózta a Pittsburgh Steelers védője, Bud Dupree, egy ideig kereste helyét a világban. Percekkel később azonban ismét a pályán volt. Rendben van ez így? És az agy mit szól ehhez? Meskó Zoli keresi a megoldást.

A Pittsburgh Steelers 30-12-es győzelmével kiütötte a Miami Dolphinst az NFL rájátszásából, így a következő kőrben a Kansas City Chiefs vár a csapatra. A meccs egyik leglátványosabb, de egyben leginkább elgondolkodtató momentuma az volt, ahogy az oldalvonal mellett Bud Dupree beleszállt az irányító Matt Moore-ba. Ahogyan az Origo korábbi cikke is fogalmaz, rég ütöttek ki ilyen brutálisan NFL-irányítót:

Jól látszik, hogy Moore percekig azt sem tudta, hol van, és egy átlagember vélhetően még most is azon gondolkozna, Pittsburghben vagy Minneapolisban van-e. Azonban az irányító elméletileg átesett az NFL ilyenkor szokásos agyrázkódás-protokollján, és egy play múlva újra a pályán volt.

Ezt kétféleképpen lehet nézni. A régimódi felfogás az, hogy férfi a talpán, tökös, hogy visszatért azután, hogy átment rajta a mozdony, és ha nem ájult el, akadt fenn a szeme, vagy szédelgett, akkor mehet vissza játszani.

A másik nézőpont az egészséget helyezi előtérbe, és azt vallja, hogy egy ilyen eset után az volna a biztonságos, ha leülne szépen attól függetlenül, hogy pillanatnyilag úgy néz ki, jól van; nehogy komolyabb baja legyen. Ráadásul az NFL azt hangoztatja, hogy neki a játékosok egészsége a legfontosabb. A meccs után meg is kérdezték Moore-t az esetről, aki elmondta, szüksége volt egy kis időre, de a protokoll szerint jártak el, az orvos is megvizsgálta, ő is jobban érezte magát, ezért ment vissza. Az NFL mindenestre megvizsgálja, hogy valóban minden a protokoll szerint zajlott-e. Nem azt, hogy agyrázkódása volt-e, hanem hogy a szabályokat megfelelően alkalmazták-e.

Így rázkódik az agy

A közelmúltban a New York Times írt róla, illetve készített egy videót, ami kiválóan szemlélteti, mi történik az aggyal egy ilyen komoly ütközésnél (és látható benne egy egészséges és egy sérült agy metszete is).

Korábban azt gondolták, úgy mozog a koponyán belül, mint a tojássárgája a tojásban, sérüléseket okozva az agy külső részén és a szürkeállományban. Azonban, és ez a videón is jól látszik, tényleg mozog az agy, az igazi sérülést viszont az agy belső része, a fehérállomány szenvedi el a rostok húzódása és csavarodás következtében. Ételes hasonlattal élve: nem úgy rázkódik, mint a tojássárgája, hanem mint a Jell-O elnevezésű gyümölcszselé, amit egy tányérra teszünk, és jól megrázunk. Érdekesség, hogy a kutatások alapján az agyban bekövetkező sérüléseket nem is feltétlenül a hatalmas ütközések okozzák, hanem a sok kisebb összeadódva. Ezekből egy-egy játékos egész meccsen (és persze egész pályafutása során) rengeteget szenved el.

Meskó Zoli a megmentő

Az is köztudott, hogy a jelenlegi sisakok nem tompítják eléggé ezeket az ütközéseket. A lehetséges megoldás meglepő helyről jöhet, a magyar származású puntertől, Meskó Zoltántól.

Társával, Bejmain Rizzóval startupot indítottak, ami egy olyan sisak kialakításán dolgozik, amely jelentősen csökkentené a viselője fejére ható erőt a kontakt sportokban. Terveik szerint egy olyan szerkezettel állnak majd elő, amely képes lesz csökkenteni a becsapódás erejét, illetve oldalirányú nyomás esetén a rotációs erőt, védelmet nyújtva ezzel a nyakcsigolyáknak. A tervezési fázisban természetesen több edzőt, játékost is bevonnak, hiszen a szerkezetnek illeszkednie kell a különféle sisakok kialakításához, kényelmesnek és nem utolsósorban mutatósnak is kell lennie.

Meskó Zoltán (kékben): a puntereknek is kijut néha egy-egy nagyobb ütközés Forrás: AFP/2011 Getty Images/Jim Rogash

A számítógépes modellezésen és szimulációs gyakorlatokon már túl vannak, a hamarosan elkészülő prototípusnak pedig már a valóságban kell megfelelnie az elvárásoknak. Először természetesen csak próbababákon, majd sikeres tesztek esetén jöhetnek a hús-vér játékosok. A tervek szerint erre jövő ősszel kerülhet majd sor. Ki tudja, pár év múlva Moore gond nélkül felpattan majd egy ilyen hatalmas becsapódás után, és mindezt Meskó Zoltánnak köszönheti majd.

A csütörtök este 19:30-kor a Sport1-en jelentkező Trash Talkban kiemelt figyelmet kap a wild card hétvége. A műsorvezető Szaniszló Csaba, a szakértők közül pedig Bencsics Márk, Kovács Sándor és Tőrös Balázs Moore esetét is kivesézi sok más érdekesség mellett. A nyughatatlan Szaniszló-Tőrös páros a műsor után azonnal leközvetíti nekünk a londoni Denver Nuggets - Indiana Pacers mérkőzést.