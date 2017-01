Van Basten lángvágóval esne neki a foci szabályainak

A holland legenda jelenleg a FIFA technikai igazgatója, és rendkívül fellelkesült a vb-szabályok módosításán. Most előállt a saját tízes listájával, amelyen vannak egészen hajmeresztő javaslatok is.

A korábbi háromszoros aranylabdás holland csatárlegenda miután maga mögött hagyta a felemásra sikerült edzői karrierjét, jelenleg a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) technikai igazgatójaként dolgozik. Így aztán hivatalból is támogatnia illett Gianni Infantino elnöknek a világbajnokság 48 csapatosra bővítéséről szóló terveit, de ő, mint most kiderült, őszinte híve az előremutató változtatásoknak, és egy saját tíz pontos tervezettel állt elő.

Marco van Basten rámutat a szabályváltoztatások lehetséges irányára Forrás: AFP/Jonathan Nackstrand

Akik szerint a játék jól van így, ahogy van már vagy kilencven éve (a lesszabály 1925-ös megváltoztatása, majd a cserék 1954-es bevezetése volt az utolsó igazán forradalmi módosítás), azok lehet, hogy most egy darabig tikkelni fognak, akik szerint viszont minden váltotzik, így a futball szabályai is változhatnak, azok biztosan találnak legalábbis megfontolandó ötleteket a tíz pont között.

1. Töröljék el a lest

A jó csatár gólra játsza a focit, a lesszabály pedig számos esetben csak kerékkötője a látványos játéknak. „Biztosan sok ellenzője lenne az ötletnek, de szerintem jót tenne a játéknak, ami így sokkal jobban hasonlítana a kézilabdához. Látványosabbak lennének a mérkőzések, a csatároknak több lehetőségük lenne a gólszerzésre, márpedig a nézők éppen ezt akarják látni."

Korábban is kitalálhattad volna, pajtás! Forrás: AFP/Filippo Monteforte

Egy ilyen módosítás inkább ártana a játéknak, ami olyanná válna, mint az iskolás focimeccsek, ahol a futni nem akaró, vagy nem tudó spílerek csak a kapu előtt ődöngenek arra várva, hogy eléjük pattanjon a labda.

2. Sárga lap helyett időbüntetés

Azaz a játékvezető egy durva szabálytalanság után ne a zsebében kotorásszon a lapok után, hanem öt vagy tíz percre küldje le a vétkest a pályáról, átmenetileg emberelőnyhöz juttatva az egyik csapatot.

Öt vagy akár tíz perc emberelőny nem biztos, hogy perdöntő lehet egy mérkőzés során, gyakran látjuk, hogy csapatok egy félidőnyi emberelőnnyel sem mennek semmire. Persze, ha egyszerre több sárga gyűlik össze az egyik oldalon, akkor akár egy kettős emberelőny is kialakulhat, ami már valóban eredményezhet különbséget.

3. Tizenegyesek helyett rávezetés

A büntetőpárbajok helyett a csapatok öt-öt játékosa 25 méteről vezesse az ellenfél kapusára a labdát. A kapus nem hagyhatja el a tizenhatos területét, a labdát vezető játékosnak pedig 18 másodpercet adna Van Basten, hogy kapura lövésig jusson.

Az amerikai minta az MLS-ből:

Az amerikai profi fociligában (MLS) már kipróbálták ezt a módszert, de nem bizonyult életképesnek.

4. Nettó játékidő az utolsó 10 percben

Elkerülendő az időhúzást, az utolsó tíz percben nettó játékidőt számolnának, azaz akár meddig is tart cserékkel, ápolásokkal együtt ez a szakasz, a labdának tíz percig játékban kell lennie. Ez nem hangzik rosszul, de azt nem fejti ki Van Basten, hogy ettől lenne-e még ráadás, illetve, hogy abban az időszakban, mondjuk, egy háromperces szakaszban, ugyanígy érvényesítenék-e a nettó idő szabályát?

5. Korlátlan cserelehetőség

Bármennyit cserélhetnének az edzők, ugyancsak a kézilabda (vagy éppen a kosár- és vízilabda) formájára. „Már volt róla szó, hogy fjúsági meccseken kipróbáljuk, de figyelembe kell vennünk a bírók helyzetét is, akiknek mindig tudniuk kellene, hogy éppen ki van a pályán" – számolt a nem kis nehézséggel Van Basten.

Most akkor ki jön be és ki megy le? Forrás: DPPI/Matt West

6. Háromnál több cserejátékos

Ez jelenthet akár 12 cserét is, ha 23-as kerettel számolunk. De, ha maradunk a mostani három rendes játékidőben bevethető cserénél, akkor a holland szerint legalább a kétszer 15 perces hosszabbításban legyen mód még kettőt cserélni – utóbbi megoldás, nem ördögtől való elképzelés.

7. Vessenek véget bírók terrorizálásának

Tarthatatlan állapot, hogy egy-egy vitás ítélet után falkába verődött játékosok veszik körbe a bírót, méghozzá teljesen fölöslegesen, hiszen úgysem fogja megváltoztatni a pályán hozott ítéletet. Van Besten ajánlása szerint – ez elvileg most is így van, csak éppen nem tartják be – szigorúan csak a csapatkapitány beszélhessen a játékvezetővel, úgy, ahogy az a rögbiben is szokás. Ezt féletelek nélkül támogathatja mindenki.

8. Kipontozódás

A kosárlabda mintájára, ha egy védő öt szabálytalanságot követ el, akkor számára véget ér a mérkőzés, és cserével végleg kiáll.

Szép mozdulat, majd kiderül, hány percet ér Forrás: AFP/Khaled Desouki

Az persze nem lenne jó, ha minden egyes kis szabálytalanság után, amit lefúj a bíró, jönne egy fault, és elveszne a játékból a kemény, férfias küzdelem. Viszont leáldozna az egész meccset végigrugdosódó védőknek. Nem derül ki az ajánlásból, de nyilván a bírókra lenne bízva, hogy melyik az a szabálytalanság, ami után járna a személyi hiba.

9. 8 a 8 ellen

Ifi és szenior szinten a 11 a 11 elleni játékot felválthatná a 8 a 8 elleni foci, de kisebb pályán.

Érdekes ötlet, de kérdés, hogy hány éves korig tartana a 8x8-as foci. Ha túl sokáig húzzák, félő, hogy a korosztályból kilépő fiatalok nem fogják tudni feltalálni magukat a hagyományos szabályok között.

10. Kevesebb tétmeccset

Túl sok meccset játszanak a legjobbak, olykor 80 találkozón is pályára kell lépniük egy szezonban. Van Basten szerint az ideális állapot az lenne, ha legfeljebb 50 meccset játszanának egy idényben. Segítenünk kell a sztárokat, hogy Messi, Ronaldo vagy Ibrahimovic fizikálisan és mentálisan is a legjobb formájukat tudják hozni a pályán, hiszen a szurkolók is így szeretnék őket látni.

A túl sok mérkőzést már régóta kifogásolják az edzők és néha a játékosok is, főleg Európa- és világbajnokságok idején kerül elő a kérdés a kevésbé jól szereplő csapatoknál. De az tény, hogy van igazság abban, amit Van Basten mond.