Sztárként fogadták Nikolicsot Chicagóban

Nikolics Nemanja magyar idő szerint szombaton reggel megérkezett új klubjához, a Chicago Fire drukkerei pedig úgy fogadták, ahogy egy Európából érkező gólkirályt fogadni illik.

Nikolics Nemanja másfél év után hagyta el a lengyel bajnok Legia Warszawa csapatát, ahonnan a csapat történetének valaha volt egyik legjobb góllővőjeként távozott, hogy tavasztól az észak-amerikai profi fociligában (MLS) szereplő Chicago Fire színeiben folytassa karrierjét.

I was never dreamed such kind welcome at the Chicago airport!!!thank you for coming out and wait for me,I am honoured @chicagofire#Niko⚽️ Nikolic Nemanja (@niko_nemanja) által közzétett fénykép, 2017. Jan 20., 22:36 PST

Az nem kérédés, hogy Chicagóban is hasonló produkciót remélnek tőle, mint, amit Varsóban mutatott, ahol 86 mérkőzésen 55 alkalommal volt eredményes, még az utolsó meccsén is duplázott, nem csoda, hogy így búcsúztatták a csapattársai. A szurkolók bizalma már adott: Nikolicsot sztároknak kijáró rajongással fogadták a szurkolók a chicagói repülőtéren, azonnal a nyakába került egy Fire-sál, és már az aláírására váró mezek is előkerültek. A videón látható kék-fehér textil nem egy argentin zászló, hanem Chicago városának zászlaja.