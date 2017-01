A Real akarta, de a Dortmundot választotta az új Ibra

A mindössze 17 éves svéd Alexander Isak a Real Madrid helyett a Borussia Dortmund labdarúgócsapatához igazolt.

A német klub hétfői tájékoztatása szerint hosszú távú szerződést kötöttek a támadóval, akiért 10 millió eurót fizetnek a svéd AIK Solna együttesének.

Az óriási tehetségnek tartott Isak a 2016-os svéd bajnoki szezonban 10 gólt szerzett a Solna felnőtt együttesében, s most januárban már a svéd felnőtt válogatottban is bemutatkozott, sőt, második találkozóján, a Szlovákia elleni barátságos meccsen a kapuba is talált.