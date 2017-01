C. Ronaldo egy körforgalomban hagyta 100 milliós autóját

Spanyol sajtóértesülések szerint Cristiano Ronaldo hétfőn egy körforgalomban hagyta autóját, mert fájdalmai miatt nem tudott tovább vezetni. Segítséget kért, és egy mentőautó vitte el.

A Real Madrid sztárja és barátnője, Georgina Rodriguez hétfőn síelni mentek Madridtól 60 km-re. Kora este hazafele indultak, de annyira elkezdett fájni Ronaldo sérült csuklója, hogy képtelen volt tovább vezetni 100 millió forint értékű Lamborghini Aventadorját.

Ronaldo hátrahagyta méregdrága autóját Forrás: informalia.eleconomista.es

A körforgalomban vesztegelt CR autója Forrás: informalia.eleconomista.es

A futballista rendőröktől kért segítséget és egy mentőautóval távozott a helyszínről. Autóját később elszállították a körforgalomból – számolt be róla a spanyol Informalia. A történetet egyelőre a játékos és a klub sem erősítette meg. A síelők a közösségi oldalokon posztoltak képeket CR7 autójával.

Ronaldo jobb csuklója már a Málaga ellen 2-1-re megnyert hétvégi bajnokin is be volt kötve, a jelek szerint súlyosbodott a sérülése. Zinedine Zidane vezetőedző nincs könnyű helyzetben a Király-kupa negyeddöntőjének visszavágója előtt. Csapata a hazai mérkőzésen 2-1-re kikapott a Celta Vigótól, a visszavágón pedig több sztárjátékosára sem számíthat: Gareth Bale, Marcelo, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Dani Carvajal, Pepe és James Rodríguez is sérült.